Това е най-странната международна граница в света

В тих ъгъл на Европа се намира една от най-странните международни граници в света. Там кратка разходка може да ви отведе в и извън държава дузина пъти. Можете да отпивате бира в една страна и случайно да я разлеете в друга. В някои къщи кухнята може да е в една нация, а банята – в друга, съобщи iflscience.

Тази необичайна ситуация се намира в близнаците градове Баарле-Насау, който е нидерландски, и Баарле-Хертох, пъзел от белгийски анклави, обградени от Нидерландия. Необичайната граница криволичи през улици, магазини, ресторанти и домове, маркирана с незабележими бели кръстове на земята.

Странната гранична ситуация в Баарле произлиза от дълга история на средновековни договори за земя, феодални принадлежности и модерно национално държавно изграждане.

През XII и XIII в. регионът бил плитка мозайка от феодални територии, контролирани от херцога на Брабант (свързан с днешна Белгия) и лорда на Бреда (свързан с това, което по-късно станало Нидерландия), които правели няколко размени на територии в замяна на защита.

След като Белгия придобива независимост от Кралство Нидерландия през 1830-те, граница била начертана през тази част на Западна Европа, но законодателите бързо се сблъскали с това, което нарекли „невъзможността да се начертае непрекъсната линия между тези две общини“... И така, градът Баарле получил специално отношение. Договорът, изготвен през 1842 г., гласи: „Съществуващото положение да се запази както по отношение на селата Баарле-Насау (Нидерландия), така и Баерле-Дюк сега Баарле-Хертох, както и по отношение на пътищата, които ги пресичат.“

Обстоятелствата продължили по неудобен начин с десетилетия, но в крайна сметка се стабилизирали и сега функционират миролюбиво – освен, както шегуват местните, когато Белгия играе срещу Нидерландия на футбол.

От 1990-те години Белгия и Нидерландия са членки на Шенгенското пространство на Европейския съюз, което позволява пътуване без паспорт, така че преминаването през тези сложни граници не е проблем. Също така помага, че холандският език се говори и и в двете страни, а двете нации споделят култура, изпълнена с пържени картофи с майонеза, гофрети, бира и сирене.

Сложната ситуация ражда множество странни ситуации, особено що се отнася до закона.

Според холандското законодателство, фойерверки могат да се купуват само в подготовка за Нова година. В същото време, в Белгия можете да ги купувате през цялата година. Това означава, че магазините в Баарле-Насау са забранени да продават тези продукти през по-голямата част от времето, но клиентите могат да прекосят улицата, за да купят в Баарле-Хертох. В Нидерландия възрастта за консумация на алкохол е 18 години, но само на няколко крачки в Белгия хората могат законно да купуват бира и вино на 16. Така че, ако холандски барман откаже група тийнейджъри, те могат да преминат улицата и да вдигнат чаша белгийска бира от другата страна на границата.

