Любопитно

Топ мъже, които най-много подлудяват жените: Класация на най-добрите любовници

Ново проучване разкри коя нация е световен лидер в изкуството на правенето на любов, а резултатите може да изненадат някои

10 август 2025, 13:44
Топ мъже, които най-много подлудяват жените: Класация на най-добрите любовници
Източник: Getty Images

Н ово проучване разкри коя нация е световен лидер в изкуството на правенето на любов, а резултатите може да си изненадат. Изненадваме се също, че това не са французите или гърците. Заслужава да се отбележи, че украинците дори не са в тази класация.

Кои мъже са най-добрите любовници?

Изследователи са анкетирали над 2000 души, като са ги помолили да посочат националността на най-добрия любовник, когото някога са имали. Резултатите са били показателни:

Италианците уверено заеха първото място с 21% от гласовете. Да, именно италианците, със своята издръжливост, захранвана от силно кафе, съблазнителен акцент и невероятен чар, са официално признати за най-добрите любовници в света!

Испанците са втори с 15%.

Гърците допълват челната тройка с 14%.

Следват бразилците (11%), а французите, известни със своя романтизъм, получават 9%.

Португалците (8%), шведите (6%) и австралийците (5%) също попаднаха в списъка.

Само 4% от анкетираните са заявили, че най-добрият им любовник е британецът, като германците са на последно място с едва 3% от гласовете.

Защо Средиземноморието доминира?

Силвия Линзалоне от приложението за запознанства Wisp отбелязва, че доминацията на средиземноморските страни в тази класация не е изненадваща.

„Това е увереността, зрителният контакт, начинът, по който говорят - всичко е много привлекателно. Когато сте в Италия или Испания, романтиката е практически част от прогнозата за времето“, обяснява тя.

За съжаление, британците или германците, казва тя, просто не носят същата „топлина“.

„Обичаме хубава чаша кафе и стегната горна устна, но понякога това не се превръща във фойерверки в спалнята. Междувременно в Италия дори купуването на хляб може да се възприеме като прелюдия“, добави тя.

Повече от една трета от анкетираните признават, че най-запомнящата се романтична връзка се е случила по време на почивка, а почти един на всеки петима се е влюбил (или е преживял нещо много подобно), докато е бил в чужбина.

Една жена разказа как се е случила нейната запомняща се нощ едно лято в Неапол: „Отидох на пица, но останах заради Паоло.“ Тя добави, че италианецът е имал „невероятна увереност и топлина“, докато британците „просто питат дали искаш кебап и прегръдка“.

„Тези данни ни напомнят, че най-смислените романтични преживявания често се случват, когато хората са отворени за неочакваното. Страстта не винаги се ражда от съвършенство. Става въпрос за присъствие, игривост и желание да се насладим напълно на момента - нещо, което средиземноморските култури въплъщават перфектно“, казва Линзалоне.

И кой език е най-привлекателен?

Отделно проучване, публикувано миналата година, допълва тази картина, като италианският е обявен за най-привлекателния език в света. Анкетата установи, че е спечелил титлата чрез комбиниране на гласовете за „най-секси“, „най-романтичния“ и „най-страстния“ език.

Когато обаче става въпрос за „най-директния“ език, не е изненадващо, че немският език е на първо място, а британският английски е взел титлата „най-учтив“.

Какво намират жените за привлекателно в мъжете?

4 научно доказани характеристики:

Ако жените търсят перфектния любовник, кои черти ги привличат най-много? Науката има отговорите:

Популярност

Мъжете се оказват по-привлекателни, ако вече са популярни сред други жени. Теорията е, че жените са особено привлечени от мъже, които вече имат партньорки, защото е вероятно те да бъдат мили и лоялни, което ги прави „добри приятели“.

Пари

Проучванията показват, че жените са по-склонни да намират мъжете за привлекателни, ако вярват, че имат „дебел“ портфейл. Жените са четири пъти по-чувствителни към заплатата от мъжете, когато избират партньор.

Мускули

Силни, мускулести, високи мъже все още печелят „битката на привлекателността“. Проучване, в което на жени са показани снимки на мъже без риза (и без лице), установява, че мъжете с мускулести ръце и стегнат торс получават значително по-високи оценки.

Интелект

За някои външният вид и богатството остават на заден план. Почти един на всеки десет души намира интелигентността за най-привлекателната черта у партньора. Тази черта е известна като сапиосексуалност, казват изследователи от Университета на Западна Австралия.

Източник: rbc.ua    
любовници Проучване Италианци Средиземноморие Привличане Романтика Националности Италиански език Почивка Мъжка привлекателност
Последвайте ни
МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, Зеленски им благодари

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, Зеленски им благодари

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Тайните на фамилия Живкови: Говори Христо Крушарски, един от най-близките приятели на Иван и Тодор Славкови

Тайните на фамилия Живкови: Говори Христо Крушарски, един от най-близките приятели на Иван и Тодор Славкови

Милиарди за саниране и ВЕИ не достигат до хората

Милиарди за саниране и ВЕИ не достигат до хората

pariteni.bg
Какво се случва, ако активирате електронната паркинг спирачка в движение

Какво се случва, ако активирате електронната паркинг спирачка в движение

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 1 ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 1 ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 1 ден
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 1 ден

Виц на деня

Понякога денят ми започва страхотно. Но после ставам от леглото...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Започва изплащането на изравнителните сметки за парно и топла вода в София

Започва изплащането на изравнителните сметки за парно и топла вода в София

България Преди 4 минути

По данни на топлинния счетоводител „Техем” близо 58% от домакинствата ще получат пари обратно

Бащата на Сияна дарява обезщетението от 1,2 млн. лева на деца в нужда

Бащата на Сияна дарява обезщетението от 1,2 млн. лева на деца в нужда

България Преди 51 минути

"Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма и да върнат детето ни", написа Николай Попов във Facebook

Отчетоха завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара в Харманли

Отчетоха завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара в Харманли

България Преди 1 час

Огънят пламна в събота в близост до автоморга

Случаят със сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Авиокомпанията излезе с позиция

Случаят със сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Авиокомпанията излезе с позиция

България Преди 2 часа

"По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани", се посочва в нея

Полицията в Охрид: Объркахме се, все още не сме открили изчезналия българин

Полицията в Охрид: Объркахме се, все още не сме открили изчезналия българин

Свят Преди 3 часа

По-рано македонските власти обявиха, че е открито тялото на 52-годишен мъж

И американски вертолет Black Hawk се включи в борбата с пламъците в Бургаско

И американски вертолет Black Hawk се включи в борбата с пламъците в Бургаско

България Преди 4 часа

Бедственото положение в Сунгурларе остава в сила

10 август: Денят, в който Църквата изгуби пазителя на своите съкровища

10 август: Денят, в който Църквата изгуби пазителя на своите съкровища

Любопитно Преди 5 часа

Почитаме паметта на свети архидякон Лаврентий

Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит с едночасов концерт

Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит с едночасов концерт

Любопитно Преди 5 часа

Заключителната изява ще бъде на централната сцена

След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

Любопитно Преди 5 часа

Тя кацна успешно край бреговете на Калифорния

<p>Тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски - възможна ли е</p>

Тръмп е готов за тристранна среща с Путин и Зленски в Аляска

Свят Преди 5 часа

Кремъл обаче изрази резерви относно среща между Путин и Зеленски

<p>Храните, които могат да причинят сериозни хронични заболявания</p>

Диетолог: Някои ежедневни храни могат да причинят сериозни хронични заболявания

Любопитно Преди 6 часа

Известно е кои храни трябва да се консумират с повишено внимание

<p>Протести в Израел срещу плановете на Нетаняху за Газа</p>

Десетки хиляди израелци на протест срещу плановете на Нетаняху за Газа

Свят Преди 6 часа

Митингът беше организиран от форум на роднини на заложници, отвлечени от "Хамас"

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Любопитно Преди 6 часа

Изследователи са открили ефективен метод за накаране на хората да пият по-малко алкохол

Ето защо е по-добре да спите без бельо: Не всеки знае това

Ето защо е по-добре да спите без бельо: Не всеки знае това

Любопитно Преди 6 часа

Спите ли по пижама или предпочитате повече свобода?

Искате да живеете по-дълго? 5 прекрасни места може би крият тайната

Искате да живеете по-дълго? 5 прекрасни места може би крият тайната

Любопитно Преди 6 часа

Представете си места, където хората не само живеят до сто години, но и се радват на пълноценен, активен живот в напреднала възраст

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

Свят Преди 15 часа

Провежда се разследване, за да се установи причината за експлозията

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

5 хубави филма за неделя следобед

Edna.bg

Отмъщението на бившия: какво се случва днес с първия съпруг на Меган Маркъл

Edna.bg

Иван Велчев с безпощадна атака срещу Методи Томанов

Gong.bg

Левски с Костадинов, но без Сангаре и Фабиен срещу Спартак Варна

Gong.bg

Започва изпращането на изравнителните сметки за парно и топла вода в София

Nova.bg

Бащата на Сияна ще дари обезщетението от 1,2 млн. лв. от застраховката на деца в нужда

Nova.bg