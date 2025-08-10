Топ мъже, които най-много подлудяват жените: Класация на най-добрите любовници

Н ово проучване разкри коя нация е световен лидер в изкуството на правенето на любов, а резултатите може да си изненадат. Изненадваме се също, че това не са французите или гърците. Заслужава да се отбележи, че украинците дори не са в тази класация.

Кои мъже са най-добрите любовници?

Изследователи са анкетирали над 2000 души, като са ги помолили да посочат националността на най-добрия любовник, когото някога са имали. Резултатите са били показателни:

Италианците уверено заеха първото място с 21% от гласовете. Да, именно италианците, със своята издръжливост, захранвана от силно кафе, съблазнителен акцент и невероятен чар, са официално признати за най-добрите любовници в света!

Испанците са втори с 15%.

Гърците допълват челната тройка с 14%.

Следват бразилците (11%), а французите, известни със своя романтизъм, получават 9%.

Португалците (8%), шведите (6%) и австралийците (5%) също попаднаха в списъка.

Само 4% от анкетираните са заявили, че най-добрият им любовник е британецът, като германците са на последно място с едва 3% от гласовете.

Защо Средиземноморието доминира?

Силвия Линзалоне от приложението за запознанства Wisp отбелязва, че доминацията на средиземноморските страни в тази класация не е изненадваща.

„Това е увереността, зрителният контакт, начинът, по който говорят - всичко е много привлекателно. Когато сте в Италия или Испания, романтиката е практически част от прогнозата за времето“, обяснява тя.

За съжаление, британците или германците, казва тя, просто не носят същата „топлина“.

„Обичаме хубава чаша кафе и стегната горна устна, но понякога това не се превръща във фойерверки в спалнята. Междувременно в Италия дори купуването на хляб може да се възприеме като прелюдия“, добави тя.

Повече от една трета от анкетираните признават, че най-запомнящата се романтична връзка се е случила по време на почивка, а почти един на всеки петима се е влюбил (или е преживял нещо много подобно), докато е бил в чужбина.

Една жена разказа как се е случила нейната запомняща се нощ едно лято в Неапол: „Отидох на пица, но останах заради Паоло.“ Тя добави, че италианецът е имал „невероятна увереност и топлина“, докато британците „просто питат дали искаш кебап и прегръдка“.

„Тези данни ни напомнят, че най-смислените романтични преживявания често се случват, когато хората са отворени за неочакваното. Страстта не винаги се ражда от съвършенство. Става въпрос за присъствие, игривост и желание да се насладим напълно на момента - нещо, което средиземноморските култури въплъщават перфектно“, казва Линзалоне.

И кой език е най-привлекателен?

Отделно проучване, публикувано миналата година, допълва тази картина, като италианският е обявен за най-привлекателния език в света. Анкетата установи, че е спечелил титлата чрез комбиниране на гласовете за „най-секси“, „най-романтичния“ и „най-страстния“ език.

Когато обаче става въпрос за „най-директния“ език, не е изненадващо, че немският език е на първо място, а британският английски е взел титлата „най-учтив“.

Какво намират жените за привлекателно в мъжете?

4 научно доказани характеристики:

Ако жените търсят перфектния любовник, кои черти ги привличат най-много? Науката има отговорите:

Популярност

Мъжете се оказват по-привлекателни, ако вече са популярни сред други жени. Теорията е, че жените са особено привлечени от мъже, които вече имат партньорки, защото е вероятно те да бъдат мили и лоялни, което ги прави „добри приятели“.

Пари

Проучванията показват, че жените са по-склонни да намират мъжете за привлекателни, ако вярват, че имат „дебел“ портфейл. Жените са четири пъти по-чувствителни към заплатата от мъжете, когато избират партньор.

Мускули

Силни, мускулести, високи мъже все още печелят „битката на привлекателността“. Проучване, в което на жени са показани снимки на мъже без риза (и без лице), установява, че мъжете с мускулести ръце и стегнат торс получават значително по-високи оценки.

Интелект

За някои външният вид и богатството остават на заден план. Почти един на всеки десет души намира интелигентността за най-привлекателната черта у партньора. Тази черта е известна като сапиосексуалност, казват изследователи от Университета на Западна Австралия.