Любопитно

Тестостеронът при младите мъже – тенденции, рискове и какво казва науката

Отговорите дава андрологът д-р Георги Лазаров

29 септември 2025, 12:37
Тестостеронът при младите мъже – тенденции, рискове и какво казва науката

О т тестостерона зависи половата функция на мъжете, но също настроението и здравето на сърцето

Има ли научни данни, че средните нива на тестостерон при мъжете намаляват през последните десетилетия? Кои са основните фактори, които могат да понижат тестостерона при младите мъже (стрес, хранене, сън, физическа активност, токсини)? Каква е ролята на наднорменото тегло и метаболитния синдром в този процес?

Това са част от актуалните въпроси, които поставя новия епизод на подкаст „Доктор Здраве с Мария“. Отговорите дава андрологът д-р Георги Лазаров от Медицински център „Неовитро“ в София, който има богат опит с диагностиката и лечението на хормонални проблеми при мъжете.

Д-р Георги Лазаров, дм, е уролог с профил андрология с над 35 г. медицинска практика. Научните му интереси са в областта на заболяванията на мъжката полова система. Работата му е посветена на диагностиката, лечението и профилактиката на заболявания на мъжката полова система и стерилитета при мъжа, на еректилна дисфункция, нарушения в производството на тестостостерон и останалите полови хормони. Той въвежда за първи път в България цветната доплерова ехография като метод за изследване на органите на мъжката полова система. Провежда и фетална морфология на мъжка полова система при плод от мъжки пол.

Завършил е Медицинския университет - София през 1990 г. Специалност „Урология“ има от 1994 г. Придобива научна и образователна степен "доктор" след защита на дисертация на тема, свързана с критичното ниво на тестостерон при мъже от 37 до 45 г. Специализирал е в Залцбург (Австрия) и в Зигмаринген към Медицинския университет в Тюбинген (Германия).

В подкаст „Доктор Здраве с Мария“ д-р Лазаров обяснява защо основният мъжки полов хормон има ключова роля за здравето и добрата физическа форма при мъжете. Неговите нива влияят на сексуалната активност, която включва регулиране на плодовитостта, либидото и мускулната маса, като спомагат и за по-висока енергия.

А какви могат да бъдат последствията от трайно ниските нива на тестостерон в млада възраст – физически, психически и репродуктивни? Това е все по-често срещано явление при съвременните мъже, което много зависи от начина на живот, всекидневния стрес, вредните навици. Когато тестостеронът е под нормата, се появяват оплаквания като повишена раздразнителност, понижено самочувствие, безсъние, нощни изпотявания, лесна умора. Като отражение върху половата система – понижение до загуба на либидото, еректилна дисфункция. При репродуктивната функция на мъжа ниските нива на тестостерона се отразяват в намаление на броя и качеството на сперматозоидите.

Д-р Георги Лазаров обяснява, че освен върху половите функции тестостеронът влияе и на здравето на сърдечно-съдовата система, на мозъка и имунитета.

Източник: „Доктор Здраве с Мария“    
Тестостерон Мъжко здраве Нисък тестостерон Хормонални проблеми Андрология Еректилна дисфункция
Последвайте ни
Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Застрашена ли е свободата на словото в САЩ

Застрашена ли е свободата на словото в САЩ

От -3° до 30°: Синоптиците разкриха какво ще е времето през октомври

От -3° до 30°: Синоптиците разкриха какво ще е времето през октомври

Приятелката на Алекс Николов с емоционално послание след Световното първенство: Знам цената, която плати за среброто

Приятелката на Алекс Николов с емоционално послание след Световното първенство: Знам цената, която плати за среброто

Всеки втори нов пенсионер с инвалидна пенсия

Всеки втори нов пенсионер с инвалидна пенсия

pariteni.bg
Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
Ексклузивно

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Преди 17 часа
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
Ексклузивно

Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Преди 17 часа
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
Ексклузивно

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Преди 16 часа
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени
Ексклузивно

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Преди 16 часа

Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Любопитно Преди 9 минути

Открийте универсалните истини, които поддържат вътрешния баланс и водят до истинско щастие, дори в трудни моменти

<p>Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото</p>

Прокурор: Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото

България Преди 13 минути

По делото бяха разпитани двама свидетели

Проевропейска победа в Молдова - вотът показа решимост срещу Русия

Проевропейска победа в Молдова - вотът показа решимост срещу Русия

Свят Преди 39 минути

​Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова за резултата от изборите

Сбогом на краля: Последната колекция на Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Сбогом на краля: Последната колекция на Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Любопитно Преди 48 минути

Шоуто, планирано като честване на 50-годишнината на модната къща "Джорджо Армани", се превърна в почит към покойния дизайнер

<p>Доли Партън отложи концерти заради здравето си</p>

Доли Партън отложи концерти заради „здравословни предизвикателства“

Любопитно Преди 52 минути

Емблематичната звезда ще трябва да претърпи няколко процедури

73-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Търговище

73-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Търговище

България Преди 1 час

Пешеходката е с опасност за живота

<p>&quot;Скучаещ&quot; мъж нарочно блъсна патрулка: Мразя полицаи</p>

"Скучаещ" мъж нарочно блъсна патрулка в САЩ: Мразя полицаи

Свят Преди 1 час

Шофьорът призна, че е употребявал алкохол и наркотици преди катастрофата

Тръмп или восъчна фигура, с кого се снимаха световните лидери

Тръмп или восъчна фигура, с кого се снимаха световните лидери

Свят Преди 1 час

Фалшивите твърдения за "восъчни фигури" тръгнаха от руските медии, но се оказва, че снимките са автентични и част от официалния протокол

Дъщерята на Тайсън Фюри се сгоди на партито за 16-ия си рожден ден

Дъщерята на Тайсън Фюри се сгоди на партито за 16-ия си рожден ден

Любопитно Преди 1 час

Венецуела се сгоди за младия боксьор Ноа Прайс по време на празненството

Млад мъж намушка приятелката си в Благоевград

Млад мъж намушка приятелката си в Благоевград

България Преди 1 час

23-годишен е задържан от полицията, жената е настанена в болница без опасност за живота.

Чужденец счупи с паве витрини на 7 обекта по булевард "Мария Луиза"

Чужденец счупи с паве витрини на 7 обекта по булевард "Мария Луиза"

България Преди 2 часа

Сред обектите са магазини и хотели

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Свят Преди 2 часа

Екзекутираният е назован като Бахман Чуби-асл

<p>Китайски учени създадоха най-мощното магнитно поле в света и никой не знае защо</p>

Китайски учени създадоха най-мощното магнитно поле в света

Любопитно Преди 2 часа

Магнитното поле е с интензитет от 351 000 гауса с изцяло свръхпроводящ магнит и постави нов световен рекорд

Тайфунът "Буалой" взе жертви във Виетнам

Тайфунът "Буалой" взе жертви във Виетнам

Свят Преди 2 часа

"Бил съм свидетел на много бури - тази е една от най-силните“, каза 45-годишният Нгуен Туан Вин

Ново лечене: Лекари предписват почивка в Швеция за здраве и релакс

Ново лечене: Лекари предписват почивка в Швеция за здраве и релакс

Любопитно Преди 2 часа

Пациентите могат да бъдат изпратени да берат боровинки в гората за намаляване на кръвното налягане

<p>Искан подкуп от шофьорите на Роби Уилямс прати инспектори в ареста</p>

СДВР задържа служители на Автомобилна администрация за подкуп от шофьори на Роби Уилямс

България Преди 2 часа

Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Интензивни дъждове в началото на октомври

sinoptik.bg
1

Законът защити вековен дъб в Старо Железаре

sinoptik.bg

Момичето на волейболния ас: Вижте Юлита, която вдъхновява Алекс Николов (СНИМКИ)

Edna.bg

Роби Уилямс показа дъщеря си пред пълен стадион: Теди празнува в Хелзинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Във Филипините луднаха по Алекс Николов, затрупаха го с подаръци (снимки)

Gong.bg

Сашо Димитров взима пример от волейбола, ще пуска интервютата на героите на футболните национали

Gong.bg

Задържаха служители на ИААА за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс

Nova.bg

Приятелката на Алекс Николов: Този финал доказа, че упоритостта ражда легенди

Nova.bg