Любопитно

Обявиха номинациите за „Грами“ 2026 – защо Тейлър Суифт липсва от списъка?

Церемонията ще се състои на 1 февруари 2026 г.

8 ноември 2025, 21:39
Обявиха номинациите за „Грами“ 2026 – защо Тейлър Суифт липсва от списъка?
Източник: Getty Images

С езонът на наградите „Грами“ официално започна.

Официалните номинации за 68-ите годишни музикални отличия бяха обявени в петък сутринта. Церемонията ще се състои на 1 февруари 2026 г.

Кендрик Ламар води с впечатляващите девет номинации, а Лейди Гага следва с седем, с което поставя личен рекорд – надминавайки шестте си номинации от 2010 г.

Ламар беше отличен за последния си албум „GNX“, издаден през ноември миналата година. Междувременно Гага впечатли гласуващите с проекта си „Mayhem“, който излезе през март.

  • Нови звезди и рекорди

Сред новите имена блести Леон Томас, който получи шест номинации, включително за „Най-добър нов изпълнител“. Също с по шест номинации са Сабрина Карпентър, Сербан Генеа и Bad Bunny, който ще се изяви на "Супербоул" седмица след наградите.

Bad Bunny влиза в историята като първия испаноезичен изпълнител, номиниран едновременно за албум на годината, запис на годината и песен на годината.

  • Известни имена сред номинираните

Сред останалите отличени са Tyler, the Creator и Doechii – по пет номинации, Джъстин Бийбър – четири, Бруно Марс – три, а Майли Сайръс и Селена Гомес – с по една.

Тимъти Шаламе също направи своя дебют в списъка с номинации – за работата си по саундтрака на филма за Боб Дилън „A Complete Unknown“, в категорията „Най-добър компилационен саундтрак за визуални медии“.

  • Защо Тейлър Суифт не беше номинирана?

Феновете на Тейлър Суифт останаха изненадани от отсъствието ѝ. Причината обаче е проста – албумът ѝ „The Life of a Showgirl“ излезе през октомври 2025 г., след края на допустимия период за номинации (август 2024 – август 2025 г.).
Така Суифт ще може да бъде номинирана за „Грами“ 2027.

  • Детайли за церемонията

Наградите „Грами“ за 2026 г. ще се проведат в Crypto.com Arena в Лос Анджелис. Водещият на събитието все още не е обявен.

  • Пълният списък с основните номинации за „Грами“ 2026

🎧 Запис на годината

„DtMF“ – Bad Bunny

„Manchild“ – Сабрина Карпентър

„Anxiety“ – Doechii

„WILDFLOWER“ – Били Айлиш

„Abracadabra“ – Лейди Гага

„Luther“ – Кендрик Ламар feat. SZA

„Subway“ – Чапъл Роан

„APT.“ – ROSÉ & Бруно Марс

💿 Албум на годината

„DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ – Bad Bunny

„SWAG“ – Джъстин Бийбър

„Man’s Best Friend“ – Сабрина Карпентър

„Let God Sort Them“ – Clipse, Pusha T & Malice

„CHAOS“ – Лейди Гага

„GNX“ – Кендрик Ламар

„MUTT“ – Леон Томас

„CHROMACOPIA“ – Tyler, the Creator

✍️ Песен на годината

„Abracadabra“ – Лейди Гага

„Anxiety“ – Doechii

„APT.“ – ROSÉ & Бруно Марс

„DtMF“ – Bad Bunny

„Golden“ [от KPop Demon Hunters] – EJAE, Mark Sonnenblick

„Luther“ – Кендрик Ламар & SZA

„Manchild“ – Сабрина Карпентър

„WILDFLOWER“ – Били Айлиш

🌟 Най-добър нов изпълнител

Оливия Дийн • KATSAY • The Mariettes • Адисън Рей • Gloomy • Леон Томас • Алекс Уорън • Лола Йънг

🎚️ Продуцент на годината (некласическа музика)

Дан Ауербах • Cirkut • Дижон • Блейк Милс • Sounwave

🖋️ Автор на песни на годината (некласическа музика)

Ейми Алън • Едгар Барера • Джеси Джо Дилън • Тобиас Джесо-младши • Лора Велц

🎤 Най-добро поп дуо/групово изпълнение

„Defying Gravity“ – Синтия Ериво и Ариана Гранде
„Golden“ – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
„Габриела“ – KATSAY
„APT.“ – ROSÉ & Бруно Марс
„30 for 30“ – SZA feat. Кендрик Ламар

🎶 Най-добър поп вокален албум

„SWAG“ – Джъстин Бийбър
„Man’s Best Friend“ – Сабрина Карпентър
„Something Beautiful“ – Майли Сайръс
„CHAOS“ – Лейди Гага
„I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)“ – Теди Свимс

💃 Най-добър денс/поп запис

„Bluest Flame“ – Селена Гомес и Бени Бланко
„Abracadabra“ – Лейди Гага
„Midnight Sun“ – Зара Ларсон
„Just Keep Watching“ [от Formula 1: The Movie] – Тейт Макрей
„Illegal“ – PinkPantheress

🎸 Най-добра рок песен

„As Alive as You Need Me to Be“ – Nine Inch Nails
„Caramel“ – Sleep Token
„Glum“ – Хейли Уилямс
„Never Enough“ – Turnstile
„Zombie“ – YUNGBLUD

🎧 Най-добър алтернативен музикален албум

„Sable, Fable“ – Bon Iver
„Songs of a Lost World“ – The Cure
„Don’t Knock the Glass“ – Tyler, the Creator
„Humidifier“ – Wet Leg
„Death of the Bachelorette’s Ego“ – Хейли Уилямс

🎵 Най-добро R&B изпълнение

„Yukon“ – Джъстин Бийбър
„Depends“ – Крис Браун feat. Брайсън Тилър
„Folded“ – Келани
„MUTT (Live from NPR Tiny Desk)“ – Леон Томас
„Heart of a Woman“ – Съмър Уокър

🎤 Най-добър рап албум

„Let God Sort Them“ – Clipse, Pusha T & Malice
„Glorious“ – GloRilla
„God Likes Ugly“ – JID
„GNX“ – Кендрик Ламар
„CHROMACOPIA“ – Tyler, the Creator

🤠 Най-добро соло изпълнение в кънтри музика

„Nose to the Grindstone“ – Тайлър Чайлдърс
„Good News“ – Шабузи
„Bad as I Was Before“ [от Formula 1: The Movie] – Крис Стейпълтън
„Never Lie“ – Зак Топ
„Somewhere Over Laredo“ – Лейни Уилсън

🇪🇸 Най-добър латино поп албум

„Cosa Nuestra“ – Рау Алехандро
„BOGOTÁ (Deluxe)“ – Андрес Сепеда
„Tropicveta“ – Карол Джи
„Cancionera“ – Наталия Лафуркад
„¿Y ahora qué?“ – Алехандро Санс

🎬 Най-добър саундтрак за визуални медии (филм и телевизия)

„Как да си дресираш дракон“ – Джон Пауъл
„Severance: Сезон 2“ – Теодор Шапиро
„Sinners“ – Лудвиг Гьорансон
„Wicked“ – Джон Пауъл и Стивън Шварц
„The Wild Robot“ – Крис Бауърс

🎧 Най-добър компилационен саундтрак за визуални медии

„A Complete Unknown“ – Тимъти Шаламе
„The F1 Album“ 
„K-Pop Demon Hunters“ 
„Sinners“ 
„Wicked“ 

Церемонията по връчването на наградите „Грами“ 2026 ще се състои на 1 февруари в Лос Анджелис. Очаква се събитието да събере най-големите имена от световната музикална сцена.

Източник: nypost.com    
Награди Грами 2026 Музикални номинации Кендрик Ламар Лейди Гага Bad Bunny Леон Томас
Последвайте ни
Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

Обявиха номинациите за „Грами“ 2026 – защо Тейлър Суифт липсва от списъка?

Обявиха номинациите за „Грами“ 2026 – защо Тейлър Суифт липсва от списъка?

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Почина Антъни Грей – журналистът, издържал две години в китайски плен

Почина Антъни Грей – журналистът, издържал две години в китайски плен

Предлагат увеличение на данъчната оценка на имотите

Предлагат увеличение на данъчната оценка на имотите

pariteni.bg
Ключът към успеха: Renault разработи Twingo за 2 години

Ключът към успеха: Renault разработи Twingo за 2 години

carmarket.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 1 ден
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 1 ден

Виц на деня

В ресторант: – Сервитьор, защо порцията е толкова малка? – Диетична е. – А защо е толкова скъпа? – За да не ви се яде…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”

Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”

Любопитно Преди 25 минути

Той победи своя ученик Максим в зрелищен кастинг дуел

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Свят Преди 43 минути

Инициативата идва на фона на тревожни данни за мащабите на използване на социалните мрежи от младите датчани

Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София

Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София

България Преди 3 часа

Повдигнатото обвинение е за използване на платежен инструмент без знанието на собственика

Има ли български корени Цеца Величкович

Има ли български корени Цеца Величкович

Любопитно Преди 3 часа

Цеца не за първи път пее в чужда държава, развяла българското знаме

Джо Байдън: Тръмп разрушава Белия дом и цялата страна

Джо Байдън: Тръмп разрушава Белия дом и цялата страна

Свят Преди 4 часа

Бившият президент на САЩ Джо Байдън отправи остри критики към настоящия държавен глава Доналд Тръмп

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

Румънецът, причинил смъртта на 6 мигранти, остава за постоянно в ареста

Румънецът, причинил смъртта на 6 мигранти, остава за постоянно в ареста

България Преди 5 часа

Автомобилът, управляван от него, самокатастрофира и загинаха 6 от общо 9 превозвани мигранти

Израел върна 15 тела на палестинци в Газа по сделка с "Хамас"

Израел върна 15 тела на палестинци в Газа по сделка с "Хамас"

Свят Преди 5 часа

Канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху заяви, че тялото на върнатия вчера заложник е на Лиор Рудаеф

Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани

Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани

Свят Преди 6 часа

Четирима съквартиранти се борят за оставане в Big Brother

Четирима съквартиранти се борят за оставане в Big Brother

Любопитно Преди 6 часа

Зрителите могат да подкрепят номинираните в приложението NOVA PLAY

Рюте: НАТО ще изтъква ядрените си способности срещу Русия

Рюте: НАТО ще изтъква ядрените си способности срещу Русия

Свят Преди 6 часа

Преди малко повече от две седмици Русия започна мащабно учение на своите стратегически ядрени сили

Салах Абдеслам замесен в нов терористичен план от затвора

Салах Абдеслам замесен в нов терористичен план от затвора

Свят Преди 6 часа

Салах Абдеслам се намира в затвора във Ванден льо Вией в Северна Франция, където излежава доживотна присъда

Акад. Николай Денков избран за зам.-председател на "Продължаваме Промяната"

Акад. Николай Денков избран за зам.-председател на "Продължаваме Промяната"

България Преди 7 часа

Предложението е на лидера на партията Асен Василев

Израелски удари в Ливан: Двама убити и седем ранени при атаки

Израелски удари в Ливан: Двама убити и седем ранени при атаки

Свят Преди 7 часа

Засега израелската армия не е коментирала съобщенията за тези атаки

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико

Свят Преди 7 часа

Мамдани е в Пуерто Рико, заради традиционна за политическата класа в Ню Йорк следизборна среща със спонсори и съмишленици

Мощна експлозия в жилищна сграда в Германия, двама ранени и един изчезнал

Мощна експлозия в жилищна сграда в Германия, двама ранени и един изчезнал

Свят Преди 8 часа

На мястото на взрива работят около 140 пожарникари

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg
1

Пътека в Родопите ни среща със зубри и елени

sinoptik.bg

Атижа от Big Brother: Много обичам Азис, обсъждали сме годеж! (ВИДЕО)

Edna.bg

6 житейски урока, които научихме от “Сексът и градът”

Edna.bg

Гьозтепе на Мъри Стоилов си тръгна с три точки и "суха" мрежа от Истанбул

Gong.bg

ОБЗОР: ЦСКА съкруши Левски в голямото дерби

Gong.bg

Откриха жената, изчезнала на Витоша

Nova.bg

Измама с приложение за банкиране: Изтеглиха 30 000 лв. от сметката на пенсионерка

Nova.bg