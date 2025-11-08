Обявиха номинациите за „Грами“ 2026 – защо Тейлър Суифт липсва от списъка?

С езонът на наградите „Грами“ официално започна.
Официалните номинации за 68-ите годишни музикални отличия бяха обявени в петък сутринта. Церемонията ще се състои на 1 февруари 2026 г.
Кендрик Ламар води с впечатляващите девет номинации, а Лейди Гага следва с седем, с което поставя личен рекорд – надминавайки шестте си номинации от 2010 г.
Ламар беше отличен за последния си албум „GNX“, издаден през ноември миналата година. Междувременно Гага впечатли гласуващите с проекта си „Mayhem“, който излезе през март.
- Нови звезди и рекорди
Сред новите имена блести Леон Томас, който получи шест номинации, включително за „Най-добър нов изпълнител“. Също с по шест номинации са Сабрина Карпентър, Сербан Генеа и Bad Bunny, който ще се изяви на "Супербоул" седмица след наградите.
Bad Bunny влиза в историята като първия испаноезичен изпълнител, номиниран едновременно за албум на годината, запис на годината и песен на годината.
- Известни имена сред номинираните
Сред останалите отличени са Tyler, the Creator и Doechii – по пет номинации, Джъстин Бийбър – четири, Бруно Марс – три, а Майли Сайръс и Селена Гомес – с по една.
Тимъти Шаламе също направи своя дебют в списъка с номинации – за работата си по саундтрака на филма за Боб Дилън „A Complete Unknown“, в категорията „Най-добър компилационен саундтрак за визуални медии“.
- Защо Тейлър Суифт не беше номинирана?
Феновете на Тейлър Суифт останаха изненадани от отсъствието ѝ. Причината обаче е проста – албумът ѝ „The Life of a Showgirl“ излезе през октомври 2025 г., след края на допустимия период за номинации (август 2024 – август 2025 г.).
Така Суифт ще може да бъде номинирана за „Грами“ 2027.
- Детайли за церемонията
Наградите „Грами“ за 2026 г. ще се проведат в Crypto.com Arena в Лос Анджелис. Водещият на събитието все още не е обявен.
- Пълният списък с основните номинации за „Грами“ 2026
🎧 Запис на годината
„DtMF“ – Bad Bunny
„Manchild“ – Сабрина Карпентър
„Anxiety“ – Doechii
„WILDFLOWER“ – Били Айлиш
„Abracadabra“ – Лейди Гага
„Luther“ – Кендрик Ламар feat. SZA
„Subway“ – Чапъл Роан
„APT.“ – ROSÉ & Бруно Марс
💿 Албум на годината
„DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ – Bad Bunny
„SWAG“ – Джъстин Бийбър
„Man’s Best Friend“ – Сабрина Карпентър
„Let God Sort Them“ – Clipse, Pusha T & Malice
„CHAOS“ – Лейди Гага
„GNX“ – Кендрик Ламар
„MUTT“ – Леон Томас
„CHROMACOPIA“ – Tyler, the Creator
✍️ Песен на годината
„Abracadabra“ – Лейди Гага
„Anxiety“ – Doechii
„APT.“ – ROSÉ & Бруно Марс
„DtMF“ – Bad Bunny
„Golden“ [от KPop Demon Hunters] – EJAE, Mark Sonnenblick
„Luther“ – Кендрик Ламар & SZA
„Manchild“ – Сабрина Карпентър
„WILDFLOWER“ – Били Айлиш
🌟 Най-добър нов изпълнител
Оливия Дийн • KATSAY • The Mariettes • Адисън Рей • Gloomy • Леон Томас • Алекс Уорън • Лола Йънг
🎚️ Продуцент на годината (некласическа музика)
Дан Ауербах • Cirkut • Дижон • Блейк Милс • Sounwave
🖋️ Автор на песни на годината (некласическа музика)
Ейми Алън • Едгар Барера • Джеси Джо Дилън • Тобиас Джесо-младши • Лора Велц
🎤 Най-добро поп дуо/групово изпълнение
„Defying Gravity“ – Синтия Ериво и Ариана Гранде
„Golden“ – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
„Габриела“ – KATSAY
„APT.“ – ROSÉ & Бруно Марс
„30 for 30“ – SZA feat. Кендрик Ламар
🎶 Най-добър поп вокален албум
„SWAG“ – Джъстин Бийбър
„Man’s Best Friend“ – Сабрина Карпентър
„Something Beautiful“ – Майли Сайръс
„CHAOS“ – Лейди Гага
„I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)“ – Теди Свимс
💃 Най-добър денс/поп запис
„Bluest Flame“ – Селена Гомес и Бени Бланко
„Abracadabra“ – Лейди Гага
„Midnight Sun“ – Зара Ларсон
„Just Keep Watching“ [от Formula 1: The Movie] – Тейт Макрей
„Illegal“ – PinkPantheress
🎸 Най-добра рок песен
„As Alive as You Need Me to Be“ – Nine Inch Nails
„Caramel“ – Sleep Token
„Glum“ – Хейли Уилямс
„Never Enough“ – Turnstile
„Zombie“ – YUNGBLUD
🎧 Най-добър алтернативен музикален албум
„Sable, Fable“ – Bon Iver
„Songs of a Lost World“ – The Cure
„Don’t Knock the Glass“ – Tyler, the Creator
„Humidifier“ – Wet Leg
„Death of the Bachelorette’s Ego“ – Хейли Уилямс
🎵 Най-добро R&B изпълнение
„Yukon“ – Джъстин Бийбър
„Depends“ – Крис Браун feat. Брайсън Тилър
„Folded“ – Келани
„MUTT (Live from NPR Tiny Desk)“ – Леон Томас
„Heart of a Woman“ – Съмър Уокър
🎤 Най-добър рап албум
„Let God Sort Them“ – Clipse, Pusha T & Malice
„Glorious“ – GloRilla
„God Likes Ugly“ – JID
„GNX“ – Кендрик Ламар
„CHROMACOPIA“ – Tyler, the Creator
🤠 Най-добро соло изпълнение в кънтри музика
„Nose to the Grindstone“ – Тайлър Чайлдърс
„Good News“ – Шабузи
„Bad as I Was Before“ [от Formula 1: The Movie] – Крис Стейпълтън
„Never Lie“ – Зак Топ
„Somewhere Over Laredo“ – Лейни Уилсън
🇪🇸 Най-добър латино поп албум
„Cosa Nuestra“ – Рау Алехандро
„BOGOTÁ (Deluxe)“ – Андрес Сепеда
„Tropicveta“ – Карол Джи
„Cancionera“ – Наталия Лафуркад
„¿Y ahora qué?“ – Алехандро Санс
🎬 Най-добър саундтрак за визуални медии (филм и телевизия)
„Как да си дресираш дракон“ – Джон Пауъл
„Severance: Сезон 2“ – Теодор Шапиро
„Sinners“ – Лудвиг Гьорансон
„Wicked“ – Джон Пауъл и Стивън Шварц
„The Wild Robot“ – Крис Бауърс
🎧 Най-добър компилационен саундтрак за визуални медии
„A Complete Unknown“ – Тимъти Шаламе
„The F1 Album“
„K-Pop Demon Hunters“
„Sinners“
„Wicked“
Церемонията по връчването на наградите „Грами“ 2026 ще се състои на 1 февруари в Лос Анджелис. Очаква се събитието да събере най-големите имена от световната музикална сцена.