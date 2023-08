Спондж Боб и неговото семейство: Непознати факти за любимия анимационен герой

С пондж Боб Квадратни гащи е популярен анимационен герой от 25 години насам. Той дебютира на екрана на 1 май 1999 г. Сериалът проследява лудориите и приключенията на Спондж Боб и неговите приятели в измисления подводен град Бикини Ботъм, споделя Edna.bg

Всички познаваме любимите приятели на Спондж Боб. Но знаете ли, че симпатичният жълт палавник има и голямо семейство? Въпреки че не се появяват толкова често в епизодите от поредицата, членовете на фамилията са важни за сюжета.

Той е бащата на Харолд, Шърм и Сините Квадратни Гащи. Той е и дядо по бащина линия на Спондж Боб, Тод, БлекДжек, Стенли и вероятно Лари.

Тя е вдовицата на Дядо Квадратни Гащи и майката на Харолд, Шърм и Капитан Блу Квадратни Гащи. Баба Квадратни гащи се отнася с внука си като с бебе. Тя е кръгла и кафеникава на цвят и прилича на морска гъба.

Той е бащата на Спондж Боб. Има кафяви очи, мустаци и големи очила. Облечен е с бяла риза и кафяви панталони. Има кръгла глава, което го прави да прилича повече на истинска гъба, отколкото на Спондж Боб.

Тя има черна коса и носи лилава рокля от кибритена кутия, съчетана с перлена огърлица. За разлика от Спондж Боб, и двамата му родители имат кръгли глави.

Той е брат на Харолд и Блу. Известен е с това, че може да напъха цяла диня в носа си. Има същата квадратна форма като баща си, сина си и племенниците си Спондж Боб и Тод.

Той е брат на бащата на Спондж Боб. Кръгъл е, оранжев на цвят, със синя шапка и сива брада. Капитан Блу е пенсиониран полицай, който живее в съседство с племенника си БлекДжек, въпреки факта, че го смята за опасен.

Той е син на Шърм. Изпратен е при Спондж Боб, защото не може да се задържи на работа и чупи всичко, което докосне. Спондж Боб се опитва да разбере каква е целта на живота на Стенли.

Той е братовчед на Спондж Боб, Стенли, БлекДжек и вероятно на Лари, както и племенник на Блу, Шърм и Харолд.

