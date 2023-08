"Спирка 148": Да надникнем зад кулисите

Р оденият във Ванкувър, канадски град в провинция Британска Колумбия, Майкъл Бубле е истински феномен за почитателите на красивия поп, евъргрийн и вокалния джаз. Току що имахме удоволствието да изгледаме един забележителен филм-концерт, част от разнообразните продукции на Marquee TV, от ТВ платформата на EON, който предлага място на първия ред и ексклузивен пропуск зад кулисите на феноменалното турне "To Be Loved" на звездата Майкъл Бубле, което през 2015 година беше видяно от 2 млн. фенове по целия свят в рамките на епична програма от 172 концерта.

Източник: iStock photos/Getty images

Но преди това нека се запознаем малко по-детайлно с живота на Бубле и любовта му към джаза.

Той е роден на 9 септември 1975 г. Син на рибар, Майкъл Бубле навлиза съвсем случайно в музикалния бизнес като тийнейджър, благодарение на неговия влюбен в музиката дядо - италианец. Тогава той приема сценичното име "Мики Бъбълс".

Докато учи любимия си внук как се става добър водопроводчик, какъвто сам е бил, той запознава Майкъл с музиката на Синатра, Дийн Мартин, Боби Дарин, Рей Чарлз и Елвис Пресли. Майкъл нарича тези певци "тройна заплаха", защото едновременно могат да пеят, да танцуват и да те забавляват. "Те бяха артисти, каквито сега вече няма", казва Бубле.

Източник: iStock photos/Getty images

Следвайки техния пример, трениран в лоби-барове и опушени хотелски фоайета, той по-късно успява да напълни всички концертни зали, включително и емблематичната "Медисън Скуер Гардън", билетите за която биват закупени месеци преди легендарния му концерт, излязъл по-късно и на DVD под заглавието "Michael Bublé meets Madison Square Garden".

Дебютният му албум се изкачва в първите 10 на класациите в Канада и Великобритания. Добива световна слава с албума си "It's Time" (Време е), както и с албума "Call Me Irresponsible" (Наречи ме безотговорен) от 2007 г., който достига номер 1 в класации в Канада, Великобритания, САЩ, Австралия и няколко европейски класации. Албумът от 2009 г. "Crazy Love" дебютира като номер 1 в американския "Билборд 200' след 3 дни продажби и остава там в продължение на две седмици. Същото се случва с четвъртия и петия му албум.

Бубле продава над 75 милиона записа по целия свят. Носител е на множество награди, включително на четири награди "Грами".

Източник: iStock photos/Getty images

Животът на Бубле обаче невинаги е бил пъстър и цветен. Преди няколко години семейството на певеца преживява истинска драма, след като синът му Ноа бива диагностициран с онкологично заболяване. Малкият Ноа за щастие се справя успешно с коварното заболяване, като благодарение на лечението, ракът му се намира в ремисия.

През 2022 г. Майкъл Бубле и съпругата му Луисана Лопилато станаха родители за четвърти път. Този път на момиченце - Сиело Йоли Роуз Бубле. Така двойката вече има четири деца.

През 1996 г. изпълнителят прави и своя филмов дебют, появявайки се в "Игра на смъртта" и няколко епизода на "Досиетата Х".

Тайната на успеха

Майкъл Бубле не веднъж е споделял, че за популярните личности е важно да поддържат връзка със своите фенове.

А сега почитателите му имат възможността да се насладят на един наситен с атмосфера концертен филм - "Майкъл Бубле: Спирка 148".

Вижте пълна информация за пакетите EON LIGHT, EON FULL и EON PREMIUM ТУК.

Той откроява харизматичните дарби на Бубле като артист и показва изпълнения на живо на най-големите хитове на отличения с награда "Грами" изпълнител. Сред тях са: Home, Haven’t Met You Yet, Cry Me A River и Feelin’ Good.

Източник: iStock photos/Getty images

Включено е и 15-минутно въведение, в което Майкъл Бубле се обръща към своите фенове и разказва за създаването на филма, неговата музика и дългият път, през който е преминал турнето.

С безпрецедентен достъп зад кулисите и завладяващи, възнаградени с бурни аплодисменти изпълнения, "Майкъл Бубле-Спирка 148" е невиждано досега преживяване за почитателите на една от най-талантливите и обичани звезди на музикалния бизнес.

Източник: iStock photos/Getty images

Открий магията на изкуството с Marquee TV!

Marquee TV – част от абонаментните пакети на EON, е богата и разнообразна библиотека със съдържание. Ще откриете над 500+ заглавия с разнообразно съдържание, което включва различни изкуства – театър, балет, опера, класическа и модерна музика, документални филми и още много други. Предлага лесен достъп до световноизвестни продукции, ексклузивно съдържание и специални предложения, които не могат да бъдат намерени в други платформи в България.