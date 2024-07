София получава $220 от мъже, които чистят дома ѝ

Н е всеки обича да се занимава с домакинска работа, а една 68-годишна жена е намерила доста уникален начин, за да я избегне.

Когато съпругът на София я напуска след 25-годишен брак заради по-млад модел, 59-годишната жена ударила дъното и се обърнала към нова страница, като станала доминатрикс и започнала да взима по 220 долара от мъже, за възможността да дойдат и да почистят дома ѝ.

"Той [съпругът ми] ме остави много затруднена финансово, а аз работех на половин работен ден и бях доста отчаяна - трябваше да направя нещо друго", казва София.

"Една вечер, съвсем случайно, попаднах на документален филм за телефонния секс и чат момичетата и си помислих, че мога да се занимавам с това.", откровена е София.

"Поговорих с децата си, уверих се, че са съгласни, и реших да опитам. Така започна всичко.", разкрива тя.

"Това ми вдъхна увереност и един ден дъщеря ми каза: "Ти го правиш по телефона, защо да не го направиш наистина? Така че започнах да доминирам истински.", разкрива София.

Как работи

Мъжката доминация в леглото е често срещана за повечето двойки. И все пак все по-често чуваме за жени-доминатрикс, които са изключително популярни сред мъжете. Сексологът Борис Калашник ни разказа за това коя е типичната доминатрикс и защо мъжете премълчават желанието си да заемат пасивна роля в интимни отношения.

Основната разлика между доминатрикс и жената с лидерски навици е, че първата показва властта си над мъжа и извън спалнята.

68-year-old dominatrix charges men $150 an hour to clean her house https://t.co/ANwWF5XSii pic.twitter.com/mIMb1C8VRA