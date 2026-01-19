Любопитно

След 140 години: Саграда Фамилия е по-близо от всякога до завършване

Историята на сградата е пример за дългосрочен архитектурен проект, белязан от смени в ръководството, разрушения и възобновяване на дейностите, всичко това при спазване на първоначалните планове на Антони Гауди

19 януари 2026, 14:10
След 140 години: Саграда Фамилия е по-близо от всякога до завършване
Източник: iStock

„Саграда Фамилия“ е емблематична базилика, резултат от работата на гениалния архитект Антони Гауди. Повече от 140 години след полагането на основния камък, строителството на базиликата продължава.

Историята на сградата е пример за дългосрочен архитектурен проект, белязан от смени в ръководството, разрушения и възобновяване на дейностите, всичко това при спазване на първоначалните планове на Антони Гауди. През 1882 г. е положен основният камък на храма по проект на епархийския архитект Франсиско де Паула дел Вияр. Едва година по-късно, през 1883 г., Антони Гауди поема ръководството на проекта, въвеждайки своя амбициозен визия, която променя първоначалния неоготически дизайн. Под негово ръководство, през 1885 г. е осветен параклисът на Свети Йосиф в криптата, където започват първите литургии. Работата по фасадата на Рождество Христово стартира през 1891 г., а от 1914 г. Гауди се посвещава изцяло на храма.

Саграда Фамилия е в последната си строителна фаза, като се фокусира върху завършването на централната Кула на Исус Христос до 2026 г. за стогодишнината на Гауди, което я прави най-високата църква в света, като параклисът Успение Богородично също е към завършване, докато вътрешната декорация и фасадните работи продължават към пълно завършване, очаквано в средата на 2030-те години, финансирано от дарения и приходи от посетители. 

Историческо! Символът на Барселона: Саграда Фамилия е пред завършване

Хронология на строителството

1882

Оригинален дизайн за проекта за „Саграда Фамилия“ от епархийския архитект Франсиско де Паула дел Вияр, следвайки преобладаващите насоки на времето, с неоготически елементи: остроконечни прозорци, контрафорси, аркбутани и заострена камбанария. Технически различия относно разходите за материали доведоха до замяната на този архитект с друг, който започваше да се отличава в областта, Антони Гауди, който пое проекта в различна посока, превръщайки го в амбициозно предложение за църква на бъдещето. На 19 март епископ Уркинаона полага основния камък на храма.

Назад във времето: Любопитни факти за Саграда Фамилия

1883
Антони Гауди поема проекта, докато все още работи по други сгради.

1885
Параклисът на Свети Йосиф е осветен в криптата и се провеждат първите литургии.

1891
Започва работата по фасадата на Рождество Христово.

1914
Антони Гауди се посвещава изцяло на храма до смъртта си.

1925
Камбанарията на Свети Варнава на фасадата на Рождество Христово е завършена. Камбанарията, посветена на апостол Варнава, е единствената, която Гауди ще види завършена.

1926
Гауди умира и неговият ученик Доменек Сугранес поема проекта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Euromaxx (@dw_euromaxx)

1936
„Саграда Фамилия“ е вандализирана по време на Испанската гражданска война. Планове и фотографии са изгорени, а гипсовите модели – разбити. Това е голям удар по строежа. 

1939
Франсеск де Паула Кинтана поема управлението на обекта, което може да продължи благодарение на материала, който е бил спасен от работилницата на Гауди и който е реконструиран от публикувани планове и фотографии.

1952
Изградена е стълба на фасадата на Рождество Христово и фасадата е осветена за първи път.

1954
Положен е фундаментът за фасадата на Страстите.

1955
Провежда се първото събиране на средства.

1958
На 19 март, празника на Свети Йосиф, е поставена скулптурна група, изобразяваща Светото семейство, създадена от Жауме Бускетс.

1961
Създаден е музей, който да обяснява исторически, технически, художествени и символични аспекти на Храма на посетителите.

1966
Франсеск де Паула Кинтана умира и Исидре Пуиг и Боада и Люис Бонет и Гари поемат управлението.

1976
Камбанариите на фасадата на Страстите са завършени.

1978
Започва строителството на фасадите на страничните кораби.

1983
Франсеск Кардонер и Бланч поема проекта.

1985
Жорди Бонет и Арменгол е назначен за главен архитект и ръководител на обекта.

1986
Жозеп Мария Субирахс е натоварен да изработи скулптурните групи за фасадата на Страстите.

1986
Започва работата по основите за всички кораби, колоните, сводовете и фасадите на главния кораб, трансепти, пресичане и апсида. Работите са завършени през 2010 г. До средата на 20-ти век строителството все още се извършваше с дървено скеле. Далеч от средствата, използвани днес.

2005
Фасадата на Рождество Христово и криптата са обявени за световно наследство на ЮНЕСКО.

2010
На 7 ноември 2010 г. папа Бенедикт XVI освещава базиликата за религиозно поклонение и я обявява за малка базилика.

2011
Наградата на град Барселона за архитектура и градоустройство за 2010 г. е присъдена на кораба на храма.

2012
Жорди Фаули поема ръководството от Жорди Бонет като главен архитект и ръководител на обекта за работите по храма „Саграда Фамилия“, които продължават според плановете на Антони Гауди.

2016
Започва строителството на кулите на Евангелистите, Дева Мария и Исус Христос. Завършва работата по западната сакристия и манастира на Дева Мария на скърбите.

2018
Юли 2018 г. Кръстът е поставен върху фронтона на фасадата на Страстите.

2019
Пристигат първите каменни панели за кулата на Исус Христос, кулата на Евангелистите и кулата на Дева Мария и те започват да придобиват форма.

2020
Февруари 2020 г. Кулата на Исус Христос и кулата на Дева Мария надминават височината на кулите на фасадите на Страстите и Рождество Христово. Март 2020 г. Съветът по строителство на „Саграда Фамилия“ спира строителството поради извънредната здравна ситуация с Covid-19. Октомври 2020 г. Работата е възобновена, като се фокусира върху завършването на кулата на Дева Мария, като всички нива на панелите са поставени и остават само елементите на 25-метровия връх, който ще бъде увенчан с блестяща дванадесетовърха звезда.

2021
През 2021 г. всички усилия се фокусират върху завършването на кулата на Дева Мария, втората най-висока в базиликата, на 138 метра. През април 2021 г. започва строителството на ствола – средната част на върха на кулата на Дева Мария, който е висок 18 метра и започва от шест опори, завършвайки в три рамена, които поддържат сияещата звезда. През този месец е поставен кофражът и арматурата за долната трета от ствола – част с височина 10,8 метра, която ясно променя силуета на града, тъй като издига кулата до височина 127 метра. Това е най-дългата част (10,80 метра), която е била издигана досега на „Саграда Фамилия“.

През юли 2021 г. стволът е покрит с мозайка тренкадис. Долната част на ствола вече е на мястото си. Горната и долната част на ствола са покрити с художествена керамична мозайка тренкадис от каменина в цветове, вариращи от синьо до бяло, с няколко разпръснати парчета златиста венецианска мозайка. През септември 2021 г. е поставена горната трета от ствола на кулата на Дева Мария. С поставената горна трета от кулата на Дева Мария, кулата достига 134 метра. На 9 ноември бяха поставени дванадесетте звезди от ковано желязо, които увенчават короната на кулата на Дева Мария. На 29 ноември „Саграда Фамилия“ издигна звездата на Дева Мария на мястото ѝ. Това беше исторически момент, тъй като тя е последното парче от кулата и променя силуета на Барселона. На 8 декември 2021 г. „Саграда Фамилия“ откри кулата на Дева Мария с литургия като централно събитие, а след това – благословия на кулата и първо осветяване на звездата на втората най-висока кула, която вече е завършена.

2022
През 2022 г. са завършени две от четирите кули на Евангелистите: Лука и Марк. Кулата на Исус Христос получи две нива, достигайки осмото от общо дванадесет, на височина 125,85 метра. На 16 декември 2022 г. върховете на кулите на Евангелистите Лука и Марк ще бъдат осветени за първи път. Това са две от четирите кули на Евангелистите, които са част от централната група кули.

2023
На 12 ноември 2023 г. „Саграда Фамилия“ откри четирите кули на Евангелистите, като централно събитие беше литургията и последващото благославяне и първо осветяване. Като част от централната група кули, четирите кули на Евангелистите обграждат кулата на Исус Христос и са третите най-високи в храма, достигайки 135 метра. Заедно с кулата на Дева Мария, пет от шестте централни кули са завършени. 

Източник: Sagrada Familia    
Саграда Фамилия Антони Гауди Строителство Базилика Кули Фасада на Рождество Христово Световно наследство на ЮНЕСКО История Барселона Архитектура
Последвайте ни

По темата

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

"Да скача в тигана" - първи политически реакции на обявеното обръщение на президента

Бащата на Сияна пита във Facebook да участва ли в изборите

Бащата на Сияна пита във Facebook да участва ли в изборите

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

pariteni.bg
Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Излъчиха кадри от обира в Лувъра

Излъчиха кадри от обира в Лувъра

Свят Преди 11 минути

На кадрите се виждат двама извършители – единият с черна балаклава и жълта жилетка, другият облечен изцяло в черно с каска за мотоциклет – които проникват в Галерия „Аполон“

<p>&quot;Политиката е най-силният наркотик&quot;: Лена Бориславова намекна, че няма да присъства в листите на ПП</p>

"Пари, власт и кариерни амбиции": Лена Бориславова намекна, че няма да присъства в листите на "Продължаваме промяната"

България Преди 17 минути

От своя страна Делян Добрев от ГЕРБ заяви: Асен Василев е перфектен Сталинист

Кървава нощ в Банско: Намушкаха мъж след скандал в хотел, задържана е чужденка

Кървава нощ в Банско: Намушкаха мъж след скандал в хотел, задържана е чужденка

България Преди 1 час

26-годишен турист е ранен след конфликт в зимния курорт, полицията задържа 21-годишна жена

<p>&quot;Европа е слаба&quot;: Шоковите мита на Тръмп ни паникьосват (ОБЗОР)</p>

Шоковите мита на Тръмп оставят Европа в паника

Свят Преди 1 час

Седмица на глобална дипломация започва в Брюксел, Вашингтон и Давос

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

България Преди 2 часа

Здравните инспекции отчитат силно разпространение и повишени нива на заболели в няколко района

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

Свят Преди 2 часа

Пети ден протести на границата няма и тежкотоварните камиони преминават без проблем

<p>Появата на принц Хари, която всички чакаха</p>

Принц Хари се появи публично в Лондон за първи път от месеци

Свят Преди 2 часа

Принц Хари се завръща на обществената сцена в Лондон и привлича всички погледи, там започна процесът срещу издателя на Daily Mail

<p>Шокиращите резултати, след като журналист опита диетата на Тръмп&nbsp;</p>

Шокиращи резултати: Журналист опита диетата на Тръмп за една седмица

Свят Преди 2 часа

Прочутата диета на Тръмп е: закуска – нищо, обяд – нищо, вечеря – McDonald’s, KFC, пица или добре изпечена пържола, с дванадесет коли без захар на ден и похапване на Doritos

<p>Германският министър подкрепя Макрон за активиране на &quot;търговската базука&quot;&nbsp;срещу Тръмп</p>

Германският финансов министър подкрепя Макрон за активиране на "търговската базука" на ЕС срещу Тръмп

Свят Преди 2 часа

Германия и Франция могат да се обединят в отговор на Тръмп

VALL представя песента си "Последната сълза" за кастингите за "Евровизия"

VALL представя песента си "Последната сълза" за кастингите за "Евровизия"

Любопитно Преди 2 часа

VALL представя „Последната сълза“ – ефирна и силна песен за новото начало и вътрешната яснота, създадена с Денис Попстоев, която ще излезе на 19.01 и ще прозвучи за първи път на живо на кастингите за "Евровизия"

НС продължава работата по Изборния кодекс

НС продължава работата по Изборния кодекс

България Преди 2 часа

Според експерти скенерите не са добро решение

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Любопитно Преди 3 часа

Гост на водещата Елизабет Методиева е легендарният български футболист Валери Божинов, който за първи път застава в подкаст формат и говори по начин какъвто публиката рядко е виждала от него

Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите

Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите

България Преди 3 часа

<p>Тръмп е поканил Путин в Съвета за мир за ивицата Газа</p>

Кремъл: Тръмп покани Путин в Съвета за мир за ивицата Газа

Свят Преди 3 часа

Москва проучва предложението и се надява на контакти във връзка с него с Вашингтон

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Любопитно Преди 3 часа

Макрон се появи на важно събитие с червено око

Макрон се появи на важно събитие с червено око

Свят Преди 3 часа

По-рано той носеше слънчеви очила при инспекция на войските на открито

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg

Юлиан Костов в дует с любимата си Мирела Илиева

Edna.bg

Валери Божинов признава за първи път за проблем с писането и че е готов да стане баща отново

Edna.bg

Мане с подробности от случката във финала: Предпочитам да загубя, отколкото да спечеля по този начин

Gong.bg

Жестоки санкции чакат Сенегал заради големия скандал във финала на КАН

Gong.bg

Румен Радев ще направи обръщение към българския народ

Nova.bg

НВО по математика след 10 клас ще включва и задачи по природни науки

Nova.bg