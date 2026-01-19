След 140 години: Саграда Фамилия е по-близо от всякога до завършване

„Саграда Фамилия“ е емблематична базилика, резултат от работата на гениалния архитект Антони Гауди. Повече от 140 години след полагането на основния камък, строителството на базиликата продължава.

Историята на сградата е пример за дългосрочен архитектурен проект, белязан от смени в ръководството, разрушения и възобновяване на дейностите, всичко това при спазване на първоначалните планове на Антони Гауди. През 1882 г. е положен основният камък на храма по проект на епархийския архитект Франсиско де Паула дел Вияр. Едва година по-късно, през 1883 г., Антони Гауди поема ръководството на проекта, въвеждайки своя амбициозен визия, която променя първоначалния неоготически дизайн. Под негово ръководство, през 1885 г. е осветен параклисът на Свети Йосиф в криптата, където започват първите литургии. Работата по фасадата на Рождество Христово стартира през 1891 г., а от 1914 г. Гауди се посвещава изцяло на храма.

Саграда Фамилия е в последната си строителна фаза, като се фокусира върху завършването на централната Кула на Исус Христос до 2026 г. за стогодишнината на Гауди, което я прави най-високата църква в света, като параклисът Успение Богородично също е към завършване, докато вътрешната декорация и фасадните работи продължават към пълно завършване, очаквано в средата на 2030-те години, финансирано от дарения и приходи от посетители.

Историческо! Символът на Барселона: Саграда Фамилия е пред завършване

Хронология на строителството

1882



Оригинален дизайн за проекта за „Саграда Фамилия“ от епархийския архитект Франсиско де Паула дел Вияр, следвайки преобладаващите насоки на времето, с неоготически елементи: остроконечни прозорци, контрафорси, аркбутани и заострена камбанария. Технически различия относно разходите за материали доведоха до замяната на този архитект с друг, който започваше да се отличава в областта, Антони Гауди, който пое проекта в различна посока, превръщайки го в амбициозно предложение за църква на бъдещето. На 19 март епископ Уркинаона полага основния камък на храма.

Назад във времето: Любопитни факти за Саграда Фамилия

1883

Антони Гауди поема проекта, докато все още работи по други сгради.

1885

Параклисът на Свети Йосиф е осветен в криптата и се провеждат първите литургии.

1891

Започва работата по фасадата на Рождество Христово.

1914

Антони Гауди се посвещава изцяло на храма до смъртта си.

1925

Камбанарията на Свети Варнава на фасадата на Рождество Христово е завършена. Камбанарията, посветена на апостол Варнава, е единствената, която Гауди ще види завършена.

1926

Гауди умира и неговият ученик Доменек Сугранес поема проекта.

1936

„Саграда Фамилия“ е вандализирана по време на Испанската гражданска война. Планове и фотографии са изгорени, а гипсовите модели – разбити. Това е голям удар по строежа.

1939

Франсеск де Паула Кинтана поема управлението на обекта, което може да продължи благодарение на материала, който е бил спасен от работилницата на Гауди и който е реконструиран от публикувани планове и фотографии.

1952

Изградена е стълба на фасадата на Рождество Христово и фасадата е осветена за първи път.

1954

Положен е фундаментът за фасадата на Страстите.

1955

Провежда се първото събиране на средства.

1958

На 19 март, празника на Свети Йосиф, е поставена скулптурна група, изобразяваща Светото семейство, създадена от Жауме Бускетс.

1961

Създаден е музей, който да обяснява исторически, технически, художествени и символични аспекти на Храма на посетителите.

1966

Франсеск де Паула Кинтана умира и Исидре Пуиг и Боада и Люис Бонет и Гари поемат управлението.

1976

Камбанариите на фасадата на Страстите са завършени.

1978

Започва строителството на фасадите на страничните кораби.

1983

Франсеск Кардонер и Бланч поема проекта.

1985

Жорди Бонет и Арменгол е назначен за главен архитект и ръководител на обекта.

1986

Жозеп Мария Субирахс е натоварен да изработи скулптурните групи за фасадата на Страстите.

1986

Започва работата по основите за всички кораби, колоните, сводовете и фасадите на главния кораб, трансепти, пресичане и апсида. Работите са завършени през 2010 г. До средата на 20-ти век строителството все още се извършваше с дървено скеле. Далеч от средствата, използвани днес.

2005

Фасадата на Рождество Христово и криптата са обявени за световно наследство на ЮНЕСКО.

2010

На 7 ноември 2010 г. папа Бенедикт XVI освещава базиликата за религиозно поклонение и я обявява за малка базилика.

2011

Наградата на град Барселона за архитектура и градоустройство за 2010 г. е присъдена на кораба на храма.

2012

Жорди Фаули поема ръководството от Жорди Бонет като главен архитект и ръководител на обекта за работите по храма „Саграда Фамилия“, които продължават според плановете на Антони Гауди.

2016

Започва строителството на кулите на Евангелистите, Дева Мария и Исус Христос. Завършва работата по западната сакристия и манастира на Дева Мария на скърбите.

2018

Юли 2018 г. Кръстът е поставен върху фронтона на фасадата на Страстите.

2019

Пристигат първите каменни панели за кулата на Исус Христос, кулата на Евангелистите и кулата на Дева Мария и те започват да придобиват форма.

2020

Февруари 2020 г. Кулата на Исус Христос и кулата на Дева Мария надминават височината на кулите на фасадите на Страстите и Рождество Христово. Март 2020 г. Съветът по строителство на „Саграда Фамилия“ спира строителството поради извънредната здравна ситуация с Covid-19. Октомври 2020 г. Работата е възобновена, като се фокусира върху завършването на кулата на Дева Мария, като всички нива на панелите са поставени и остават само елементите на 25-метровия връх, който ще бъде увенчан с блестяща дванадесетовърха звезда.

2021

През 2021 г. всички усилия се фокусират върху завършването на кулата на Дева Мария, втората най-висока в базиликата, на 138 метра. През април 2021 г. започва строителството на ствола – средната част на върха на кулата на Дева Мария, който е висок 18 метра и започва от шест опори, завършвайки в три рамена, които поддържат сияещата звезда. През този месец е поставен кофражът и арматурата за долната трета от ствола – част с височина 10,8 метра, която ясно променя силуета на града, тъй като издига кулата до височина 127 метра. Това е най-дългата част (10,80 метра), която е била издигана досега на „Саграда Фамилия“.

През юли 2021 г. стволът е покрит с мозайка тренкадис. Долната част на ствола вече е на мястото си. Горната и долната част на ствола са покрити с художествена керамична мозайка тренкадис от каменина в цветове, вариращи от синьо до бяло, с няколко разпръснати парчета златиста венецианска мозайка. През септември 2021 г. е поставена горната трета от ствола на кулата на Дева Мария. С поставената горна трета от кулата на Дева Мария, кулата достига 134 метра. На 9 ноември бяха поставени дванадесетте звезди от ковано желязо, които увенчават короната на кулата на Дева Мария. На 29 ноември „Саграда Фамилия“ издигна звездата на Дева Мария на мястото ѝ. Това беше исторически момент, тъй като тя е последното парче от кулата и променя силуета на Барселона. На 8 декември 2021 г. „Саграда Фамилия“ откри кулата на Дева Мария с литургия като централно събитие, а след това – благословия на кулата и първо осветяване на звездата на втората най-висока кула, която вече е завършена.

2022

През 2022 г. са завършени две от четирите кули на Евангелистите: Лука и Марк. Кулата на Исус Христос получи две нива, достигайки осмото от общо дванадесет, на височина 125,85 метра. На 16 декември 2022 г. върховете на кулите на Евангелистите Лука и Марк ще бъдат осветени за първи път. Това са две от четирите кули на Евангелистите, които са част от централната група кули.

2023

На 12 ноември 2023 г. „Саграда Фамилия“ откри четирите кули на Евангелистите, като централно събитие беше литургията и последващото благославяне и първо осветяване. Като част от централната група кули, четирите кули на Евангелистите обграждат кулата на Исус Христос и са третите най-високи в храма, достигайки 135 метра. Заедно с кулата на Дева Мария, пет от шестте централни кули са завършени.