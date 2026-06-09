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След 13 години пауза: „Страшен филм 6“ превзе кината у нас

Завръщането на „Страшен филм“ събра хиляди пред екраните и поведе родния боксофис. Близо 40 000 българи са посетили киносалоните у нас само в рамките на миналия уикенд, което отчита сериозен ръст в посещаемостта спрямо същия период на миналата година

9 юни 2026, 11:26
След 13 години пауза: „Страшен филм 6“ превзе кината у нас
Източник: БТА

Ш естият по ред филм от поредицата - „Страшен филм", излизащ 13 години след петата лента, се хареса най-много на зрителите у нас, сочат обобщените данни от киносалоните. Събирането на познати и нови герои от първият филм са гледали 11 297 зрители, а приходите са 86 516 евро.

На втора позиция е Backrooms, който е вече втора седмица по екраните у нас. Базираният на едноименния уеб сериал филм, в който в магазин за мебели се разкрива измерение от безкрайни гранични пространства, вече е с 35 497 зрители и 254 210 евро приходи.

Трето място заема „Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу", който е трета седмица у нас. Продължението на телевизионния сериал на „Дисни +" на големия екран е вече с 48 646 зрители и 399 412 евро приходи

На четвърта позиция е биографичната драма „Майкъл", който вече почти два месеца е сред най-гледаните филми у нас. Историята на поп-звездата, проследяваща творческия му път до средата на 80-те години е със 155 731 зрители и 1 133 805 евро приходи.

Втората премиера от миналия петък - „Господари на Вселената" е на пето място в топ 10. Комедията и ефектите, съчетани във фентъзи образите са гледали вече 3 347 зрители, а приходите са 27 134 евро.

Третата премиера от миналия уикенд - руската анимация „Котки в музея 2: Съкровищата на Египет" е на шесто място. Развиващото се две години след първите приключения на котките в Ермитажа са гледали 3 115 зрители, а приходите от билетите им са 22 017 евро.

На седмо място е „Дяволът носи прада 2", който е вече месец и половина по екраните. Отдалечената с 20 години от събитията в първият филм история е събрала 188 674 зрители, а от билети - 1 352 812 евро.

Осма позиция заема комедията „Овце детективи", който отбелязва месец по екраните. За това време разследването на стадото овце около убийството на овчаря им е гледано от 21 455 зрители, а приходите са 145 960 евро.

На девето място е анимацията „Супер Марио Галактика: Филмът", която присъства на екраните у нас вече два месеца и половина. За това време спасяването на принцеса Розалина е проследено от 96 750 зрители, а приходите от билетите са 680 299 евро.

Десета позиция заема „Mortal Kombat II: Филмът", продължение на филма от 2021 година. Зрелищното присъединяване на Джони Кейдж към бойците от Земното царство за войната срещу Външния свят е с 37 044 зрители, а приходите са 290 504 евро.

През миналият уикенд на кино са били общо 39 919 зрители. Миналата година по същото време филми са гледали 32 442 души.

Източник: БТА/Свилен Кръстев    
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