Ива Петрова е номинирана за министър на енергетиката от „Прогресивна България“

„Прогресивна България“ обяви Ива Венциславова Петрова за свой кандидат за министър на енергетиката, съобщиха от политическата формация. Номинацията е насочена към дългогодишен експерт с опит както в държавната администрация, така и в корпоративния и академичния сектор в областта на енергетиката.

Ива Петрова има над две десетилетия професионален опит в енергийния сектор и свързаните с него политики и реформи.

Кариерата ѝ започва през 2000 г. в Министерството на енергетиката. В рамките на административното си развитие тя достига до длъжността директор на дирекция „Енергийни пазари и преструктуриране“ през 2008 г.

В периода февруари 2009 г. – юни 2010 г. заема поста директор „Проекти и инвестиции“ в „Български енергиен холдинг“.

След това Петрова работи и в частния сектор като съдружник в консултантска компания, специализирана в управлението на енергийни и комунални предприятия в региона.

От септември 2021 г. тя е заместник-министър на енергетиката. В това си качество отговаря за енергийните пазари, стратегическото планиране, реформите и инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост. В ресора ѝ попадат още политики, свързани с интеграцията на възобновяеми енергийни източници, енергийната ефективност, инфраструктурата и либерализацията на пазара.

Като заместник-министър тя участва и в процеса на вземане на решения на европейско ниво и ръководи Работна група 14 „Енергетика“.

Паралелно с институционалната си дейност Ива Петрова е академично ангажирана като хоноруван асистент към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В момента води курсове по мениджмънт и маркетинг на енергийни и комунални компании в магистърски програми.

Тя е магистър по „Стопанско управление“ от Софийския университет. Завършила е следдипломна квалификация в University of Birmingham във Великобритания, както и специализации в Унгария, Япония и Белгия.

Ива Петрова владее английски език и ползва италиански език.