България

За министър на околната среда и водите - Росица Атанасова Карамфилова - Благова

Тя е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда

7 май 2026, 17:47
За министър на околната среда и водите - Росица Атанасова Карамфилова - Благова
Източник: Прогресивна България

Р осица Карамфилова е посочена за кандидат за министър на околната среда и водите от формацията „Прогресивна България“.

  • Коя е Росица Карамфилова (биография)

Карамфилова е на 49 години и е утвърден експерт в областта на екологията и управлението на околната среда с над 20-годишен професионален опит.

  • Образование и научна кариера

През 2001 г. тя се дипломира като магистър-инженер по специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) – София.

През 2007 г. защитава образователна и научна степен „доктор“ в същото направление, като дисертацията ѝ е посветена на иновативни методи за третиране на отпадъчни биопродукти.
Завършила е и магистратура по „Индустриален мениджмънт“.

  • Професионален опит

В периода 2022 – 2023 г. Росица Карамфилова заема поста министър на околната среда и водите в две последователни служебни правителства.

От 2023 до 2025 г. е съветник по екология на президента на Република България.

Към момента е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда, както и член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда (EEA).

Карамфилова има и активна академична кариера – преподавала е в ХТМУ – София в периода 2011–2012 г. и отново между 2023–2025 г. Тя е автор на редица научни публикации в областта на екологията и управлението на отпадъците.

  • Лични данни

Росица Карамфилова е омъжена и има едно дете.

Росица Карамфилова Министър на околната среда и водите Екология Управление на околната среда Кандидат за министър Прогресивна България Експерт ХТМУ Изпълнителна агенция по околна среда Доктор
Последвайте ни
Кабинетът

Кабинетът "Радев" е готов: Вижте пълния списък и биографии на министрите и кои са големите изненади

Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в 52-рото Народно събрание на

Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в 52-рото Народно събрание на "Прогресивна България"

Илияна Йотова: Българите искат стабилно и ефективно управление

Илияна Йотова: Българите искат стабилно и ефективно управление

От изтребителя и „Дондуков“ 2 до Министерски съвет: Кой е Румен Радев - кандидатът за премиер

От изтребителя и „Дондуков“ 2 до Министерски съвет: Кой е Румен Радев - кандидатът за премиер

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Opel връща хот хеча в играта, но без бензинов двигател

Opel връща хот хеча в играта, но без бензинов двигател

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Карълайн Левит

Говорителката на Белия дом стана майка за втори път

Свят Преди 23 минути

Момиченцето, което носи името Вивиана, е родено на 1 май

Рустем Умеров

Рустем Умеров пристигна в САЩ за среща с пратеника на Тръмп

Свят Преди 42 минути

Очаква се Умеров да се срещне в Маями със специалния пратеник на американкия президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф

МЗ предлага две национални програми за скрининг на рак

МЗ предлага две национални програми за скрининг на рак

България Преди 1 час

Пламен Абровски е номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

Пламен Абровски е номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

България Преди 1 час

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев

България Преди 1 час

<p>Бивш регионален министър отново е номиниран за поста - Иван Шишков</p>

"Прогресивна България" предлага арх. Иван Шишков за регионален министър

България Преди 1 час

Той има дългогодишен професионален опит както в местната власт, така и на национално ниво

<p>Здравен експерт от СЗО&nbsp;е номинацията на ПБ за министър на&nbsp;здравеопазването</p>

Катя Ивкова поема здравеопазването -„Прогресивна България“ обяви ключова номинация

България Преди 1 час

Катя Ивкова е утвърден специалист с над 20-годишен професионален опит в международните отношения, глобалната здравна политика и управлението на здравни системи

Иван Василев

Технологичният експерт Иван Василев е номиниран за министър на иновациите и дигиталната трансформация

България Преди 1 час

Финансистът, софтуерен специалист и бивш заместник-кмет на София влиза в проектокабинета на „Прогресивна България“ с фокус върху дигиталната трансформация

Министър на образованието и науката – проф. Георги Александров Вълчев

Министър на образованието и науката – проф. Георги Александров Вълчев

България Преди 1 час

За министър на труда и социалната политика е номинирана Наталия Димитрова Ефремова

За министър на труда и социалната политика е номинирана Наталия Димитрова Ефремова

България Преди 1 час

Дългогодишният кадър на социалното ведомство и бивш вицепремиер е предложен да поеме управлението на един от най-ключовите ресори в държавата

Николай Найденов е номиниран за министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

Николай Найденов е номиниран за министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

България Преди 1 час

Опитният юрист и дългогодишен кадър на правосъдното ведомство поема ресора с цел финализиране на съдебната реформа и модернизация на системата на местата за лишаване от свобода

„Прогресивна България“ номинира Велислава Петрова-Чамова за министър на външните работи

„Прогресивна България“ номинира Велислава Петрова-Чамова за министър на външните работи

България Преди 1 час

Тя има дългогодишен международен опит в сферите на науката, глобалните въпроси и политиката

Полковник Димитър Стоянов е номиниран за министър на отбраната

Полковник Димитър Стоянов е номиниран за министър на отбраната

България Преди 1 час

Бившият началник на щаба на ВВС и съпредседател на „Прогресивна България“ е предложен да оглави отново военното ведомство

Кой е Иво Христов Петков, номиниран за вицепремиер

Кой е Иво Христов Петков, номиниран за вицепремиер

България Преди 1 час

Христов е роден на 8 октомври 1970 г. в Истанбул, съобщиха от пресцентъра на „Прогресивна България“. Завършва средното си образование в "Атене Роаял" в Брюксел

Иван Демерджиев

Опитният юрист Иван Демерджиев е предложен за вицепремиер и министър на вътрешните работи

България Преди 1 час

Бившият правосъден и вътрешен министър, който в момента е народен представител от „Прогресивна България“, се завръща начело на силовото ведомство

Атанас Пеканов

„Прогресивна България“ номинира Атанас Пеканов за вицепремиер

България Преди 1 час

Икономистът е предложен от „Прогресивна България“ за ключовия ресор по управление на европейските фондове и модернизацията на икономиката

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Финалистите в Hell’s Kitchen стават ясни тази вечер

Edna.bg

Симона: Да бъдеш себе си в свят, пълен с етикет

Edna.bg

Нов удар по Реал Мадрид - основен играч прекратява кариерата си на 30 години?

Gong.bg

От Левски разкриха как ще премине "Синята фиеста" преди награждаването

Gong.bg

Кой кой е в проектокабинета „Радев”

Nova.bg

Първият мандат – изпълнен: Кандидат-премиерът Румен Радев представи проектокабинета

Nova.bg