Сигурност на цената на едно кафе месечно: Защо застраховаме колите си, но оставяме домовете си на случайността?

В България има един парадокс, който застрахователните експерти трудно обясняват: почти всеки собственик на автомобил отделя сериозна сума за КАСКО, но едва около 15% от жилищата в страната имат застраховка. Ироничното е, че докато колата губи стойността си с всеки изминал ден, домът е най-ценният ни актив – и финансово, и емоционално.

В новия телевизионен формат „Борба до ключ“ виждаме колко усилия, нерви и средства коства създаването на един мечтан дом. Но какво се случва, след като майсторите си тръгнат? За Вероника от „Борба до ключ“ отговорът е ясен: грижата за дома не приключва с последната боя, тя тепърва започва.

Домът като емоция и инвестиция За жените в предаването ремонтът не е просто технически процес.

„Гледам на него като на нещо много повече, защото не говорим единствено и само за време и финанси, а за емоции и много силни премеждия, през които трябваше да преминем заедно“, споделя Вероника. Точно това усещане за сплотеност и уют е нещото, което искаме да запазим непокътнато.

Често обаче забравяме, че спокойствието е функция на сигурността. В ежедневието ни дебнат десетки малки, но скъпи инциденти – от късо съединение, което поврежда новата техника, до спукана тръба, която съсипва прясно поставения ламинат.

Митът за скъпата застраховка Една от основните причини хората да избягват имущественото застраховане е погрешното схващане, че то е скъпо „удоволствие“. Истината е съвсем различна: застраховката на средностатистически апартамент струва около 200 лв. на година. Това са по-малко от 17 лв. на месец – сума, която често оставяме за кафе или обяд, но която може да ни спаси от разходи за хиляди левове при авария.

За сравнение, сумата за КАСКО на автомобил среден клас е в пъти по-висока, а вероятността от инцидент у дома, който да наруши ежедневния ни комфорт, е не по-малка.

Защо да действаме веднага след ремонта? Вероника е категорична – след като си вложил всичко в обновяването на жилището си, застраховката "Закрила за дома" от Generali сваля огромен товар от плещите. Ето защо тя е задължителна стъпка „под ключ“:

- Защита на новата стойност: След ремонт стойността на дома ви се е повишила. Застраховката гарантира, че инвестицията ви в материали и мебели е защитена.

- Финансов гръб при битови кризи: Вместо да пренасочвате средства от семейния бюджет за спешни ремонти, имате партньор, който поема финансовия удар.

- Спокойствие, когато не сте там: Независимо дали сте на работа или на почивка, знаете, че домът ви е защитен срещу кражба, пожар или природни бедствия.

Урокът на „Борба до ключ“ „Много по-спокойно е да не поемаш големи рискове и да се чувстваш спокоен вкъщи“, казва Вероника. Тя избира сигурността, защото тя е единственият начин да съхрани хармонията в ежедневието. В застрахователния свят това е моментът, в който „слагаш кислородната маска първо на себе си“ – грижиш се за основата, за да можеш да градиш бъдещето си с усмивка.

Домът ни е нашето сигурно пристанище. Нека не го оставяме на шанса само защото не знаем колко лесно и достъпно е да го защитим.

