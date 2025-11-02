Любопитно

"Щастието не свършва": Жена промени живота си със 50 скока дневно

Ежедневният ритуал ѝ донася повече енергия, свалени килограми и по-малко стрес

2 ноември 2025, 17:51
"Щастието не свършва": Жена промени живота си със 50 скока дневно
Източник: iStock

45-годишна жена от Западна Канада е открила неочаквано лесен начин да повиши щастието, умствената си яснота и енергийните си нива – просто като скача нагоре и надолу по 50 пъти на ден, пише Newsweek.

Триш Врум започна своето „скачащо пътешествие“, вдъхновена от видео, на което попадна в интернет.

„Видях един човек, който току-що спомена, че ако скачаш 50 пъти в продължение на 30 дни, това ще промени живота ти. Помислих си, защо не? Вече се опитвам да направя промени за себе си – затова опитах“, казва Врум.

Това, което започна като причудлив експеримент, се превърна в ежедневен ритуал, който според Врум е променил настроението, фокуса и дори физическото ѝ здраве.

„Огромната разлика е, че съм много по-щастлива. Очаквам с нетърпение да ставам от леглото и да правя това – а аз изобщо не съм сутрешен човек. Радостта не свършва след края на видеото. Аз съм по-щастлива през целия ден“, каза тя.

В допълнение към повишената енергия, Врум твърди, че мисли по-ясно, изпитва по-малко стрес и забелязва малки, но забележими физически промени.

„Свалих два килограма за 30 дни. Панталоните, пръстените и часовникът ми са по-широки, а целулита ми изглежда по-малко видим. Кожата ми също е по-сияйна“, каза тя. 

Въпреки че Врум и съпругът ѝ вече ходеха ежедневно и спазваха сравнително балансирана диета, тя казва, че рутината за скачане, съчетана с по-добро планиране на храненето, е насочила вниманието към нейното благополучие.

Прост навик, големи промени

За Врум въздействието надхвърля физическата подготовка. Тя вярва, че малкият ежедневен ангажимент е променил начина, по който подхожда към всички предизвикателства, не само към тези, свързани с фитнеса .

„Способността ми да се справям със стреса е по-висока. Не се зациклям, както преди. Стресът просто някак си не е толкова всеобхватен“, каза тя. 

Кардиологът от Маями Леонард Пианко каза пред Newsweek : „Въпреки че добавянето на проста рутина за скачане към ежедневните ви навици може да не звучи новаторски, има многобройни ползи от тази тенденция.“

„Всяка рутина е полезна, тъй като задава тон за деня. Често препоръчвам на пациентите си да седят навън по 10 минути всяка сутрин, преди да си изпият кафе, за да рестартират циркадния си ритъм. Въпреки че леките упражнения не рестартират циркадния ни ритъм, те го засилват.“

„Аеробната активност помага за подобряване на настроението ви и задава положителна траектория за деня“, каза Пианко. „Простият акт на скачане също повишава телесната температура. Това увеличава притока на кислород и кръв към мозъка. Добрият кръвен поток е равносилен на добро функциониране на мозъка. Какво лошо може да има в това?“

Врум вече споделя своето „пътешествие със скокове“ онлайн, където видеоклипове от ежедневието ѝ са привлекли любопитни последователи.

„Ох, трябва да започна да правя това“, каза един коментиращ. Докато други споделиха как може да срещнат проблеми с идеята. „Аз съм съсед от горния етаж и не искам да бъда мразен“, каза един зрител. 

Предлагане на повече подкрепа

Врум наскоро напусна корпоративната си работа от 9 до 5, за да се занимава с социални медии и личностно развитие на пълно работно време, и планира да разшири платформата си, като създаде кратки, достъпни упражнения, които нарича „snacker-sizes“ – бързи движения, които хората могат да правят през деня, като повдигане на прасците, докато си мият зъбите.

Тя също така разработва курс за майки с проблеми с тазовото дъно, които може да не са в състояние да скачат комфортно.

„Скачането е толкова евтин и лесен начин да внесете радост в живота си. Почти всеки може да го прави“, казва тя. 

 

Източник: Newsweek    
скачане щастие енергия умствена яснота ежедневен навик ползи за здравето намаляване на стреса уелнес физическа активност просто упражнение
Последвайте ни

По темата

Камион пламна на Прохода на републиката, създаде километрично задръстване

Камион пламна на Прохода на републиката, създаде километрично задръстване

Силно земетресение предизвика паника в Турция

Силно земетресение предизвика паника в Турция

Трима мотористи са в болница след катастрофа край село Елисейна

Трима мотористи са в болница след катастрофа край село Елисейна

Израел призова Ливан да разоръжи

Израел призова Ливан да разоръжи "Хизбула" съгласно миналогодишното споразумение за прекратяване на огъня

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

pariteni.bg
Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 21 часа
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 21 часа
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 20 часа

Виц на деня

– Скъпи, заради красотата ми или заради интелекта ми ме обичаш? – За чувството ти за хумор, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна изпрати специални части в Покровск, за да спре руския щурм

Украйна изпрати специални части в Покровск, за да спре руския щурм

Свят Преди 1 час

Покровск, наричан „вратата към Донецк“, е ключов логистичен център за украинската армия и основна цел на руските сили повече от година

Германският президент изрази "предпазлив оптимизъм" за ситуацията в Близкия изток

Германският президент изрази "предпазлив оптимизъм" за ситуацията в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Заедно с други световни лидери той присъства на официалното откриване на Големия египетски музей, който се намира в близост до пирамидите в Гиза

<p>Мъж, оправдан за убийството на журналист, е намерен мъртъв в хотел&nbsp;</p>

Мъж, оправдан за убийството на журналист, е намерен мъртъв в хотел в Гърция

България Преди 3 часа

Властите са получили сигнал за убийството от жена, която се е обадила в полицията

Протест в София: Граждани искат край на войната по пътищата

Протест в София: Граждани искат край на войната по пътищата

България Преди 3 часа

Протестът е организиран от сдружение "Ангели на пътя"

Крал Чарлз III и кралица Камила "ужасени и потресени" от нападението с нож във влак в Англия

Крал Чарлз III и кралица Камила "ужасени и потресени" от нападението с нож във влак в Англия

България Преди 4 часа

Политическо убийство в Мексико - отнеха живота на кмета на Уруапан

Политическо убийство в Мексико - отнеха живота на кмета на Уруапан

Свят Преди 4 часа

Двама души, свързани с нападението, са арестувани, а трети е убит

<p>Какво знаем за смъртоносното нападение във влак във Великобритания</p>

Двама са арестувани за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

Свят Преди 4 часа

Те са 32-годишен чернокож британец и 35-годишен британец от карибски произход

Лавина уби германски алпинисти в италианските Алпи

Лавина уби германски алпинисти в италианските Алпи

Свят Преди 5 часа

Баща и 17-годишната му дъщеря са сред жертвите

Акция "Зима": Хиляди нарушения и засилен трафик по пътищата

Акция "Зима": Хиляди нарушения и засилен трафик по пътищата

България Преди 5 часа

Ученическата ваканция около Деня на будителите доведе до засилен трафик по пътищата, а "Пътна полиция" отчете хиляди нарушения още в първия ден на проверките

<p>Иран ще възстанови ядрените си съоръжения &quot;с още по-голяма сила&quot;</p>

Пезешкиан: Иран ще възстанови ядрените си съоръжения "с още по-голяма сила"

Свят Преди 6 часа

Същевременно, Пезешкиан подчерта, че Иран няма намерение да се сдобива с ядрено оръжие

Израел заплаши с още по-интензивни атаки срещу "Хизбула" в Южен Ливан

Израел заплаши с още по-интензивни атаки срещу "Хизбула" в Южен Ливан

Свят Преди 6 часа

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи рано, че четирима души са били убити при израелски удар

Огън не ги изгори: Петима свети мъченици загинали жестоко в Персия заради вярата си

Огън не ги изгори: Петима свети мъченици загинали жестоко в Персия заради вярата си

Любопитно Преди 6 часа

Често християните са ставали жертва на политически борби както вътре в една империя или държава, така и между държавите

Дронове удариха Одеса, българска делегация е там

Дронове удариха Одеса, българска делегация е там

Свят Преди 6 часа

Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана има щети по гражданската инфраструктура

За една нощ: Русия свали 164 украински дрона над 10 региона

За една нощ: Русия свали 164 украински дрона над 10 региона

Свят Преди 7 часа

26 дрона са свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който Русия анексиран през 2014 г.

<p>Президентът Радев: Египет е стратегически партньор за България и ЕС</p>

Президентът Радев: Египет е партньор със стратегическо значение за България и ЕС

България Преди 7 часа

Радев подчерта пред MENA, че Големият египетски музей в Гиза разкрива чудесата на Древен Египет, неговата цивилизация, култура и традиции

Андре Токев: Детето в мен не си е тръгвало. Вторият шанс е важен

Андре Токев: Детето в мен не си е тръгвало. Вторият шанс е важен

Любопитно Преди 7 часа

Готвачът в откровена изповед пред Мон Дьо

Всичко от днес

От мрежата

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg
1

6 контейнера боклук от язовир Николово

sinoptik.bg

Гадание по картинки: избери си спалня и ще ти кажа каква си в леглото

Edna.bg

Мъдрата притча за снежинките и съдбата, която сами си избираме

Edna.bg

НА ЖИВО: Манчестър Сити - Борнемут, стартовите състави

Gong.bg

Тунчев: Не сме в най-добрата си форма

Gong.bg

Българи, участвали в протестите в Нови Сад: Искаме да покажем на властите, че борбата няма да спре

Nova.bg

Пореден скандал в българския ММА: Обвинения за фиктивни медали и спрени права

Nova.bg