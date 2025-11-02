"Щастието не свършва": Жена промени живота си със 50 скока дневно

45-годишна жена от Западна Канада е открила неочаквано лесен начин да повиши щастието, умствената си яснота и енергийните си нива – просто като скача нагоре и надолу по 50 пъти на ден, пише Newsweek.

Триш Врум започна своето „скачащо пътешествие“, вдъхновена от видео, на което попадна в интернет.

„Видях един човек, който току-що спомена, че ако скачаш 50 пъти в продължение на 30 дни, това ще промени живота ти. Помислих си, защо не? Вече се опитвам да направя промени за себе си – затова опитах“, казва Врум.

Това, което започна като причудлив експеримент, се превърна в ежедневен ритуал, който според Врум е променил настроението, фокуса и дори физическото ѝ здраве.

„Огромната разлика е, че съм много по-щастлива. Очаквам с нетърпение да ставам от леглото и да правя това – а аз изобщо не съм сутрешен човек. Радостта не свършва след края на видеото. Аз съм по-щастлива през целия ден“, каза тя.

В допълнение към повишената енергия, Врум твърди, че мисли по-ясно, изпитва по-малко стрес и забелязва малки, но забележими физически промени.

„Свалих два килограма за 30 дни. Панталоните, пръстените и часовникът ми са по-широки, а целулита ми изглежда по-малко видим. Кожата ми също е по-сияйна“, каза тя.

Въпреки че Врум и съпругът ѝ вече ходеха ежедневно и спазваха сравнително балансирана диета, тя казва, че рутината за скачане, съчетана с по-добро планиране на храненето, е насочила вниманието към нейното благополучие.

Прост навик, големи промени

За Врум въздействието надхвърля физическата подготовка. Тя вярва, че малкият ежедневен ангажимент е променил начина, по който подхожда към всички предизвикателства, не само към тези, свързани с фитнеса .

„Способността ми да се справям със стреса е по-висока. Не се зациклям, както преди. Стресът просто някак си не е толкова всеобхватен“, каза тя.

Кардиологът от Маями Леонард Пианко каза пред Newsweek : „Въпреки че добавянето на проста рутина за скачане към ежедневните ви навици може да не звучи новаторски, има многобройни ползи от тази тенденция.“

„Всяка рутина е полезна, тъй като задава тон за деня. Често препоръчвам на пациентите си да седят навън по 10 минути всяка сутрин, преди да си изпият кафе, за да рестартират циркадния си ритъм. Въпреки че леките упражнения не рестартират циркадния ни ритъм, те го засилват.“

„Аеробната активност помага за подобряване на настроението ви и задава положителна траектория за деня“, каза Пианко. „Простият акт на скачане също повишава телесната температура. Това увеличава притока на кислород и кръв към мозъка. Добрият кръвен поток е равносилен на добро функциониране на мозъка. Какво лошо може да има в това?“

Врум вече споделя своето „пътешествие със скокове“ онлайн, където видеоклипове от ежедневието ѝ са привлекли любопитни последователи.

„Ох, трябва да започна да правя това“, каза един коментиращ. Докато други споделиха как може да срещнат проблеми с идеята. „Аз съм съсед от горния етаж и не искам да бъда мразен“, каза един зрител.

Предлагане на повече подкрепа

Врум наскоро напусна корпоративната си работа от 9 до 5, за да се занимава с социални медии и личностно развитие на пълно работно време, и планира да разшири платформата си, като създаде кратки, достъпни упражнения, които нарича „snacker-sizes“ – бързи движения, които хората могат да правят през деня, като повдигане на прасците, докато си мият зъбите.

Тя също така разработва курс за майки с проблеми с тазовото дъно, които може да не са в състояние да скачат комфортно.

„Скачането е толкова евтин и лесен начин да внесете радост в живота си. Почти всеки може да го прави“, казва тя.