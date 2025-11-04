Любопитно

Шери Шепърд получи звезда на Алеята на славата

Шепърд, бивша водеща на The View и също така водеща на собственото си токшоу SHERRI, беше почетена в Холивуд с 2827-ата звезда на световноизвестната Алея на славата

4 ноември 2025, 17:22
Шери Шепърд получи звезда на Алеята на славата
Източник: Getty Images

А ктрисата и водеща на токшоу Шери Шепърд беше почетена в понеделник, когато получи звезда на Алеята на славата в Холивуд, предаде информационният портал Ю Пи Ай.

Embed from Getty Images

Шепърд, бивша водеща на The View и също така водеща на собственото си токшоу SHERRI, беше почетена в Холивуд с 2827-ата звезда на световноизвестната Алея на славата. Сред гостите на церемонията бяха Тайлър Пери, Нийси Наш и 20-годишният син на Шепърд, Джефри Тарпли-младши.

Освен участието си в токшоута, Шепърд се е появявала в телевизионните предавания като „Приятели“ и „Шоуто на Джейми Фокс“, както и във филми, сред които "Прешъс", „Мисли като мъж“ и „"Ченге за един ден 2".

Embed from Getty Images

„Холивудската търговска камара с гордост приветства актрисата Шери Шепърд на Алеята на славата в Холивуд“, написа Ана Мартинес, продуцент на Алеята на славата, в прессъобщение. „Шери е обичана фигура, чийто хумор, автентичност и издръжливост са озарили живота на милиони“, допълни още Мартинес, цитирана от Ю Пи Ай.

Източник: Михаил Евлогиев/БТА    
Шери Шепърд Алея на славата Холивуд актриса водеща на токшоу звезда на Алеята на славата церемония
Последвайте ни
Откриха над 70 тона пилешко без документи в София

Откриха над 70 тона пилешко без документи в София

Откриха удушен човек във Варна

Откриха удушен човек във Варна

Хората, които живеят най-дълго, имат тези 10 общи неща - повечето от тях ще ви изненадат

Хората, които живеят най-дълго, имат тези 10 общи неща - повечето от тях ще ви изненадат

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

pariteni.bg
10 златни правила за щастливо и здраво куче

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 9 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 11 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 11 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 12 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рая Назарян: Ще работим интензивно за плавен и успешен преход към еврото

Рая Назарян: Ще работим интензивно за плавен и успешен преход към еврото

България Преди 31 минути

Председателят на Народното събрание се срещна с еврокомисар Валдис Домбровскис

Съветът ЕС одобри над 1,8 млрд. евро за Украйна

Съветът ЕС одобри над 1,8 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 49 минути

Финансирането има за цел преди всичко да подкрепи макрофинансовата стабилност на Украйна

Влаков сблъсък в Индия, има загинали и много ранени

Влаков сблъсък в Индия, има загинали и много ранени

Свят Преди 1 час

Железопътните власти съобщиха, че всички налични ресурси са мобилизирани на мястото на инцидента

Зеленски призова Орбан: Не блокирайте Украйна за ЕС

Зеленски призова Орбан: Не блокирайте Украйна за ЕС

Свят Преди 1 час

Украинският президент добави, че би желал страната му да се присъедини към ЕС преди 2030 г.

Антиислямски активист благодари на Мъск, след като бе оправдан по обвинение в тероризъм

Антиислямски активист благодари на Мъск, след като бе оправдан по обвинение в тероризъм

Свят Преди 1 час

Робинсън благодари на милиардера, който, според него, е финансирал защитата му

Разкриха причината за смъртта на Дик Чейни

Разкриха причината за смъртта на Дик Чейни

Свят Преди 1 час

През целия си живот Чейни се е борил със сериозни здравословни проблеми, включително пет инфаркта

Ново развитие по делото за жестокото убийство в Гоце Делчев

Ново развитие по делото за жестокото убийство в Гоце Делчев

България Преди 2 часа

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест

Най-добрата защита от олово в храната, според токсиколог

Най-добрата защита от олово в храната, според токсиколог

Любопитно Преди 2 часа

За децата загрижеността е особено голяма, тъй като по-малките им тела и метаболизъм ги правят по-уязвими

Джордж Буш за Дик Чейни: Един от най-добрите държавни служители на своето поколение

Джордж Буш за Дик Чейни: Един от най-добрите държавни служители на своето поколение

Свят Преди 2 часа

Дик Чейни е определян за най-влиятелният вицепрезидент в историята на САЩ

Кога е построен Белият дом – и защо е бял? Историята зад най-известния дом в света

Кога е построен Белият дом – и защо е бял? Историята зад най-известния дом в света

Любопитно Преди 2 часа

Строителството започва с полагането на основния камък на 13 октомври 1792 г.

Пускат под гаранция мъжа, нападнал с брадва полицай

Пускат под гаранция мъжа, нападнал с брадва полицай

България Преди 2 часа

Ако той не внесе до 10 дни определената му парична гаранция, ще бъде задържан под стража

.

Заради бандите: Швеция иска да вкарва 13-годишни в затвора

Свят Преди 2 часа

В Швеция престъпни банди привличат все по-често деца под 15 години, защото те не попадат под ударите на закона

Бундесверът се готви за действие с дълъг списък от желани оръжия

Бундесверът се готви за действие с дълъг списък от желани оръжия

Свят Преди 2 часа

Експерти предупреждават: до момента на доставката им, оръжията може вече да са остарели

Великобритания забранява протестите пред домовете на политици

Великобритания забранява протестите пред домовете на политици

Свят Преди 2 часа

Мярката е част от усилията за борба с тормоза и заплахите в политиката

Шокиращата изневяра на булка часове преди да каже „да“

Шокиращата изневяра на булка часове преди да каже „да“

Свят Преди 3 часа

Младоженката е изоставила съкрушения си съпруг на медения им месец

<p>&quot;Няма да играем футбол с Фон Дер Лайен&quot;</p>

Северномакедонският президент: ЕС ни скъса мрежата, няма да играем футбол с Фон Дер Лайен

Свят Преди 3 часа

Евроинтеграцията на РСМ зависи от изпълнението на условията от Преговорната рамка, приета с консенсус от целия блок и от Скопие

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg
1

Мечките в Белица заспиват зимен сън

sinoptik.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Оперираха звезда на Лудогорец, ясно е колко ще отсъства

Gong.bg

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА, Кабаков се завръща

Gong.bg

Линейка блъсна и уби възрастен мъж в Симеоновград

Nova.bg

Жестоко убийство: Намериха удушен 42-годишен мъж във Варна

Nova.bg