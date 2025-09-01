Любопитно

1 септември 2025, 06:24
Секси 65-годишна жена има очи само за по-млади мъже
Източник: iStock

З а 65-годишната фитнес треньорка Лесли Максуел възрастта не е пречка за любовта – а предимство, защото тя знае точно какво иска: партньори на 20, 30 или 40 години. Тя е необвързана и отворена за нови запознанства – но предимно с по-млади мъже.

Не може да се отрече, че Максуел изглежда невероятно за възрастта си, пише New York Post. Толкова впечатляващо, че непознати често смятат, че тя и 21-годишната й внучка Тиа са сестри.

Това определя и предпочитанията ѝ – тя е привлечена от мъже на възраст между 20 и 40 години, здрави и жизнени.

Защо младите мъже ѝ подхождат

Фитнес гуруто и личен треньор признава, че младите мъже отговарят на енергията и ритъма ѝ, както във фитнес залата, така и извън нея.

„По-млади мъже на двадесет години? Те имат енергия, спонтанност и обичат жена, която знае какво иска“, казва Максуел пред What's The Jam.

„По-младите всъщност могат да поддържат темпото ми“.

Тя оценява и безгрижното отношение на младите мъже, които имат по-малко житейски опит в сравнение с 40-годишните си връстници.

„Някои по-зрели мъже, които говорят с мен, често са обременени от живота и проблемите си“, казва Максуел. „По-младите са по-енергични и обикновено по-положителни“.

Ако искате да привлечете вниманието на Максуел, увереността и интересът към фитнеса са на първо място в нейния списък.

„Човек, който е достатъчно уверен, за да се доближи до мен, е добро начало. Здравото тяло, за да могат да бъдат в крак с мен, и чувство за хумор, разбира се“, обяснява тя пред What's The Jam.

Не по-малко важна е и химията. Максуел признава, че джентълмен, който няма химия с нея, няма шанс.

„Веднъж излизах с успешен агент по недвижими имоти и разбрах, че въпреки че е джентълмен, между нас няма никаква химия“, споделя тя.

Максуел не е единствената жена на нейната възраст, която се интересува от по-млади мъже.

След развода си, жена на име Ан от Мелбърн среща по-млад мъж, докато е на разходка с приятелки

„Просто бях приятелски настроена към този човек и се разбирахме добре. Приятелките ми казаха, че той много ме харесва, но аз мислех, че просто e дружелюбeн“, разказва Ан пред news.com.au по време на появата си в епизода на SBS „Insight: Taboo Relationships“.

Тя също отбелязва социалния контраст:

"На никого не му прави впечатление като види мъж с по-млада жена, но аз веднъж вървях по улицата с по-младо момче и бях освиркана. Беше толкова осъдително“.

Източник: New York Post    
