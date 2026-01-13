Само 13 букви, но безкрайни тайни: Хавайският език

З амисляли ли сте се някога защо хавайският език, ʻŌlelo Hawaiʻi, е изпълнен с толкова много диакритични знаци и други специални символи? Тези леки символи служат за указание на произношението и значението, което е особено важно в език с толкова малка и компактна азбука.

Само с 13 букви, хавайският език е сред най-късите азбуки в света (най-късата принадлежи на езика ротокас, говорен в части от Папуа Нова Гвинея, който използва само 12 букви).

Буквите на хавайския език включват 5 гласни (A, E, I, O, U) и 8 съгласни (H, K, L, M, N, P, W и ʻokina ('). ʻokina е глотална стоп, използвана за обозначаване на рязка пауза между звуците, като например о в о-о. Произнася се със звукова стоп и освобождаване на въздух от гласните струни. Съществува и kahakō или macron (–), който се поставя над гласна, за да се разгърне звукът и да се удължи.

Чрез използването на „окина“ и „кахако“ по различни начини е възможно да се изразят множество неща. Например: Aʻa означава „корен“, докато ʻaʻa означава „осмелявам се, предизвиквам“, а ʻaʻā означава „горя“ или описва назъбена форма на лава.

Езикът е изпълнен със скрити дълбини. Дори думи, които си мислим, че познаваме, като алоха , носят далеч по-фино значение от простото „здравей“ или „добре дошъл“. Лингвистите често го описват като обхващащо любов, състрадание, доброта и чувство за свързаност, всичко това в една-единствена дума, която не може да бъде преведена директно на английски.

Кукамахуакеа, името на равнина с влажни отвори в подножието на вулкана Килауеа , може да звучи като трудно за произнасяне от англоговорящите, но всъщност е съставено само от няколко основни букви с няколко добавени обозначения. Разбито на езика, се произнася горе-долу така: Ку-ка-ма-ху-а-ке-а.

Откъде произлиза хавайският език – и къде отива?

Хавайският ʻŌlelo е официалният език на щата Хавай, заедно с английския. Въпреки това признание, той се смята за един от най-застрашените езици в света днес.

Преди векове хавайският език се е говорил на всички населени острови Хавай, с относително малко диалектно разнообразие.

Произлиза от австронезийското езиково семейство, особено тези от Източна Полинезия. Това не е изненадващо, като се има предвид, че островите Хавай са били заселени за първи път от полинезийски пътешественици, вероятно от Маркизките острови преди около 1000 до 800 години, макар че може би много по-рано.

През по-голямата част от историята си, ʻŌlelo Hawaiʻi е бил предимно устен език, предаван от поколение на поколение чрез реч, а не писмено. Едва в началото на 19-ти век калвинистките мисионери пристигат на бреговете им и транскрибират езика, използвайки латински букви, за да представят звуците му. Сякаш латинската азбука, която използваме днес в английския език, не е могла да улови пълния нюанс на хавайското произношение и значение, така че са въведени допълнителни знаци като резервно копие.

Този период обаче донесе значителни вреди на ʻŌlelo Hawaiʻi. Неговото господство сред коренното население беше застрашено с пристигането на европейската колонизация, която се утвърди здраво до 19-ти век.

През 1893 г. хавайската монархия е свалена от група американски и европейски бизнесмени и адвокати с цел да откраднат доходоносната захарна индустрия. Три години по-късно новото временно правителство предприема няколко мерки, които потискат местния език, включително забраняват употребата му в училища и официални институции. С течение на десетилетията езикът продължава да изчезва. Според ЮНЕСКО, до 80-те години на миналия век по-малко от 50 деца са могли да говорят хавайски език .

Днес обаче ʻŌlelo Hawaiʻi преживява възраждане. Чрез университети, медии и културни инициативи хиляди млади хавайци отново изучават езика на своите предци.