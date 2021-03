Роди се десетият правнук на кралица Елизабет Втора

Б ританската кралица Елизабет Втора стана прабаба за десети път. В сряда говорителят на нейната внучка Зара Тиндъл съобщи, че в неделя, на 21 март, тя е родила момченце, съобщава БТА.

"Зара и Майк Тиндъл с радост съобщават за раждането на третото си дете Лукас Филип Тиндъл", се посочва в официално съобщение. Новороденото тежи 3,7 кг.

Щастливият татко уточни в подкаст, че синът му се родил у дома. "Дойде много бързо. Не дочака да стигнем до болница. Майка му го роди на пода в банята", каза той.

"Кралицата и херцогът на Единбург са изключително доволни от тази вест и с нетърпение очакват срещата с десетия си правнук, когато обстоятелствата го позволят", съобщи говорител на Бъкингамския дворец.

Зара Филипс, дъщеря на принцеса Ана, се омъжи за ръгбиста Майк Тиндъл през юли 2011 г. Зара, която е на 39 години, продължава професионално да се занимава с конен спорт и е носител на сребърен медал от Олимпийските игри в Лондон през 2012 г.

През 2013 г. се ражда първата дъщеря на Зара и Майк Тиндъл, а през 2018 г. - второто им дете, също момиченце. Синът им ще е 22-ри в линията за наследяване на британския престол.

