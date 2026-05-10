Ново изследване: Рибите дремят през деня, подобно на хората

Резултатите от изследването поставят под въпрос досегашната представа, че сложната архитектура на съня е характерна главно за бозайниците

10 май 2026, 21:34
У чени от Германия са установили, че рибите могат да дремят през деня, подобно на хората, пише сп. "Нейчър къмюникейшънс".

Авторите на настоящото изследване от Института "Макс Планк" по биологична кибернетика за първи път са открили при риби сложна структура на съня, наподобяваща човешката, включително състояние, което прилича на дневната дрямка. 

При хората една от най-известните фази е REM (Rapid Eye Movement) сънят - фаза на бързо движение на очите, по време на която възникват най-ярките сънища. Изследователите са установили, че при рибите Данио рерио (риби зебра) периодите на покой също са разнородни.

Екипът e идентифицирал четири състояния на сън: три от тях са били съпроводени от характерни движения на очите (QEM), а едно - не. Учените са били особено изненадани от състоянието QEM-1, което почти винаги е било наблюдавано през деня. В тази фаза рибите са били особено трудни за събуждане, а мозъчната им активност се е понижавала значително - свидетелство за пълноценен сън, а не просто за почивка.

За наблюденията учените са използвали специален микроскоп, способен денонощно да проследява движенията на очите и тялото, както и мозъчната активност на рибите. Благодарение на прозрачния мозък на Данио рерио изследователите са успели да регистрират в реално време активността на практически всички неврони.

Анализът е показал, че различните фази на съня при тези риби се подчиняват на собствените им циркадни ритми - вътрешния биологичен часовник на тялото. През нощта при Данио рерио е преобладавал сън без движение на очите. Само едно от трите състояния на покой с характерни движения на очите (QEM) е достигало пик през тъмната част на денонощието, докато другото се е засилвало към сутринта.

Дневната фаза QEM-1 се е оказала най-необичайна. Тя се е проявявала изключително през деня и е била съпроводена със значително намаляване на мозъчната активност. Според учените това състояние при рибите може да се определи като наподобяващо човешката дневна дрямка.

Авторите на изследването смятат, че откритието им ще помогне за по-доброто разбиране на еволюцията на съня и неговите функции. Учените понастоящем се опитват да разберат точната причина, поради която са необходими различните фази на съня, и дали движенията на очите са свързани с обработката на информация и възстановяването на мозъка.

Източник: Елена Христова/БТА    
риби сън дневна дрямка Данио рерио архитектура на съня Институт Макс Планк QEM сън
Тръмп: САЩ ще овладеят обогатения уран на Иран

В събота руският президент Владимир Путин предложи обогатеният уран да бъде изнесен от Иран и съхранен

Нетаняху: Войната с Иран не е приключила

Той добави, че съществуват и обогатителни обекти, които трябва да бъдат демонтирани

Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д'Италия 2026

България Преди 4 часа

„Мислех, че всички ще умрем": Какво се случи на борда на полет 4345 в Денвър, ударил човек при излитане

Семейство от Небраска преживя истински кошмар по време на полет до Лос Анджелис. След мощна експлозия и гъст черен дим в кабината, баща и синовете му стават свидетели на смъртта на пешеходец на пистата, докато се борят за живота си в горящия самолет

Защо колоездачите на Джиро д'Италия носят розово? Историята зад Maglia Rosa

Розово е цветът на мастилото, с което се печата италианският спортен вестник „La Gazzetta dello Sport“ – създател и главен организатор на състезанието

47 екзотични птици, включително Папуански носорог, бяха заловени на "Дунав мост"

При проверка на микробус с търговищка регистрация, който не е притежавал лиценз за транспорт на живи животни, са открити общо 47 екзотични птици с фалшиви ветеринарни сертификати за произход и здравословно състояние

Въпреки тридневното примирие: Трима загинаха при руски удари в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че Русия и Украйна са се споразумели за тридневно примирие от 9 до 11 май

Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр

Десетки хиляди унгарци изпълниха площада пред парламента в Будапеща, за да приветстват новия министър-председател Петер Мадяр. След 16 години управление на Виктор Орбан, партия „Тиса“ обещава нов курс към Европа и безмилостна борба с корупцията

Руски сили атакуваха спасителен автомобил в Днепропетровска област, ранен е шофьор

Според службата за извънредни ситуации шофьорът – 23-годишен спасител – е бил ранен в резултат на удара с дрон и е бил откаран в болница

ОАЕ прехванаха два ирански дрона във въздушното си пространство

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че няма данни за жертви

Мащабно залесяване в Родопите: Нова гора изниква над Югово пет години след големия пожар

Специализирана техника и нови технологии помагат за възстановяването на 1000 декара, погубени при пожара през 2021 г.

Заради отказ на виза: Баща остава на 2300 км от 11-месечната си дъщеря

Семейството продължава битката с институциите след допусната административна грешка

Повреда на жп прелез край Горна Оряховица, влаковете минават при вдигнати бариери

Очевидци твърдят, че влак за малко не е блъснал автомобил

Въпреки примирието в Близкия изток: Кувейт стана обект на атака с дронове

През последните дни бяха регистрирани няколко инцидента в региона

ДБ: Изправени сме пред правителството на мигриралата олигархия

Откриха телата на двама сингапурци, загинали след изригването на вулкана Дуконо в Индонезия

Седемнадесет души, включително седем сингапурци и десет индонезийци, са оцелели след инцидента

