Първият хайвер в Африка, който струва над 10 000 долара за килограм

К огато Делфина Дабезиес за първи път обяви плановете си да стане първия производител на хайвер в Африка, някои представители на индустрията за луксозни храни бяха недоверчиви.

Но сега, 15 години след основаването на нейната компания Acipenser с марките „Rova“ и „Kasnodar Caviar“, продуктите на Дабезиес са попаднали в някои от най-престижните кухни в света.

Високо в планините на Мадагаскар, на изток от столицата Антананариво, езерото Мантасоа се е превърнало в малко вероятен източник на тази богата съставка.

„Всички експерти казваха, че това е невъзможно“, казва Дабезиес пред CNN.

Историята и луксът на хайвера

Хайверът е деликатес, приготвен от осолените яйца на есетрови риби. Традиционно добиван от руското Каспийско море, той придобива луксозен статут през XVII в., след като цар Алексей Михайлович I превръща хайвера в държавен монопол.

Скоро производството му ще се разпространява по целия свят. С установяването на Acipenser в Мадагаскар хайверът вече се произвежда на всички населени континенти, освен в Австралия.

Поради културното си значение и дългия период на зреене на есетровите риби - между 8 и 20 години - хайверът може да достигне цени от 27 000 долара за чаена лъжичка.

А освен това има и заветния вкус.

„Просто го притискате към небцето си“, казва Никола Флетчър, автор на “Хайвер: и малките яйчица се разтварят във вкусотия“.

Вдъхновени от телевизионно предаване за отглеждане на есетри във Франция, френското трио Дабезиес, съпругът ѝ Кристоф и приятелят им Александър Герие решават да реализират подобен проект в осиновения си дом Мадагаскар, където вече работят в областта на текстила.

Дабезиес казва, че са започнали „без никакви познания“ за производството на хайвер.

„В началото никой не вярваше, че това е възможно, и никой не искаше да ни помогне“, казва Дабезиес. Едва пенсионираният експерт по отглеждане на есетри Франсоаз Рен, който е на почивка в Мадагаскар, им помага да стартират проекта си. И тогава един ден, пътувайки към къщата си през уикенда, те виждат езерото.

