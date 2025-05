Психопатите са по-привлекателни, предупреждава проучване

Н ово изследване, публикувано в списанието Personality and Individual Differences и цитирано от Newsweek, разкрива как външният вид може деликатно да подведе инстинктите ни за доверие. Според него хора с така наречените „тъмни“ личностни черти – нарцисизъм, психопатия и макиавелизъм – не само могат да бъдат безскрупулни и манипулативни, но и да изглеждат надеждни.

Изследователите са изследвали начина, по който хората възприемат надеждността на непознати само въз основа на външния им вид. Резултатите показват, че лицата с високи нива на т.нар. „тъмна триада“ последователно са оценявани като по-надеждни.

Причината? Външната привлекателност. Хората с изразени тъмни черти често се възприемат като физически по-привлекателни, а това силно влияе на представата за тяхната надеждност.

В четири експеримента с близо 600 участници, лицата на непознати бяха оценявани в различни задачи, включително симулирани игри на доверие. Отново и отново хората с високи резултати по скалите на тъмната триада бяха смятани за по-достоверни – само въз основа на външния им вид.

Психопатията, която обикновено се свързва с липса на емпатия и импулсивност, на пръв поглед изглежда несъвместима с доверието. В действителност обаче, хората с тази черта често са изключително чаровни и умело използват социални стратегии, за да манипулират възприятията на околните.

Psychopaths Are More Attractive, Study Warns | Alice Gibbs, Newsweek



Dark personalities may not just be uncaring, self-obsessed and skilled at manipulation—but they may also look trustworthy, according to a new study that sheds light on how physical appearance can subtly disarm… pic.twitter.com/xO5LTYb0Wi