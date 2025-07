Проучване: Гримирането на децата може да застраши здравето им

Б ихте ли нанесли парфюм на шестмесечно бебе? Бихте ли лакирали малките му нокти с лак, който съдържа формалдехид? Бихте ли напудрили бузите му с бронзант?

Разследване на „Таймс“ установи, че бебетата и малките деца рутинно са изложени на козметични продукти за възрастни, включително ароматизирани спрейове, лакове за нокти и дори татуировки с черна къна, пише Sciencealert.

Въпреки че това може да звучи безобидно – или дори подходящо за Instagram – науката разказва по-тревожна история. Кожата на бебетата е биологично различна от кожата на възрастните: тя е по-тънка, по-абсорбираща и все още се развива.

Излагането на определени продукти може да доведе до незабавни проблеми като дразнене или алергични реакции, а в някои случаи може да носи дългосрочни рискове за здравето, като например хормонални нарушения.

Това не е нов проблем. Проучване от 2019 г. установи, че на всеки два часа в САЩ дете е отвеждано в болница поради случайно излагане на козметични продукти.

Кожата на новороденото има същия брой слоеве като кожата на възрастните, но тези слоеве са до 30% по-тънки. Тази по-тънка бариера улеснява проникването на вещества, включително химикали, в по-дълбоките тъкани и кръвния поток.

Младата кожа също има по-високо съдържание на вода и произвежда по-малко себум (естественото масло, което защитава и овлажнява кожата). Това я прави по-склонна към загуба на вода , сухота и раздразнение, особено когато е изложена на аромати или кремове, които не са формулирани за кърмачета.

Микробиомът на кожата – нейният защитен слой от полезни микроби – също се нуждае от време, за да се развие. До тригодишна възраст кожата на детето завършва изграждането на първия си микробиом. Преди това продуктите, прилагани върху кожата, могат да нарушат този деликатен баланс.

