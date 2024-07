16 месеца след раждането: Разкриха името на детето на Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс

Р айън Рейнолдс най-накрая разкри името на четвъртото си дете със съпругата си Блейк Лайвли - 16 месеца след като се появи на бял свят.

47-годишната филмова звезда беше на сцената на премиерата на Deadpool & Wolverine в Ню Йорк в понеделник вечерта и специално благодари на съпругата си Блейк и четирите им деца - назовавайки имената на всички.

Името на четвъртото бебе е тайна, откакто посрещнаха детето си през февруари 2023 г. Райън разкри, че то се казва Олин.

Ryan Reynolds FINALLY Reveals the Name of Baby No. 4 with Blake Lively, that has Been Kept Secret Since March 2023https://t.co/7swzYGwnJQ pic.twitter.com/8Ct8TgZjGX