Любопитно

Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

За тази съпружеска двойка разказва евангелист Лука

5 септември 2025, 09:12
Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета
Източник: iStock/GettyImages

Ч естваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета, родителите на свети Йоан Предтеча. За тази съпружеска двойка разказва евангелист Лука. Захария бил свещеник в йерусалимския храм, а жена му Елисавета била от рода на Аарон, чиито потомци през вековете се грижели за храма. И двамата били праведни, но нямали чедо, понеже Елисавета била безплодна, а и двамата вече били в напреднала възраст.

Но веднъж при служба в храма на Захария се явил Божи ангел и му обещал, че ще има син и ще го нарече Йоан. Щял да бъде велик пред Бога, ще живее като аскет и от майчина утроба ще е изпълнен със Свети Дух, за да подготви народа за идването на Спасителя Христос. Свещеникът не можел да повярва и започнал да разпитва как ще се случи това. А ангелът му казал, че задето се съмнява, ще онемее и няма да може да говори, докато всичко това не се сбъдне. Така и станало, защото у Бога не остава безсилна ни една дума. Родил се синът на Захария и той му дал името Йоан. От този миг се освободил от немотата си и възторжено прославил Бога.

След шест месеца се родил и Иисус Христос, както ангел предсказал на света Дева Мария. Това събитие хвърлило в голяма тревога жестокия и подозрителен юдейски цар Ирод. Царят знаел, че Иисус е потомък на цар Давид, и се страхувал, че ще му отнеме престола. Затова издал заповед да бъдат избити всички момчета до двегодишна възраст във Витлеем и околностите му, за да бъде погубен по този начин и малкият Иисус. Детето на Елисавета - Йоан, също било застрашено да бъде убито. Затова разтревожената майка дълго се крила с него в пустинна планина.

Скоро престарелите родители починали. Закрилян от Бога, техният син Йоан израсъл, но останал като отшелник в пустинята до деня, когато започнал да проповядва покайно кръщение, като подготовка за посрещането на Спасителя Иисус Христос.

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
Последвайте ни
Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане в Канада

18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане в Канада

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

pariteni.bg
Почти навреме за лятото: Mercedes възражда кабриолета на G-Class

Почти навреме за лятото: Mercedes възражда кабриолета на G-Class

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 15 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 12 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 11 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 13 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

България Преди 11 минути

Главен инспектор Юлиян Петров подчерта, че не може да се каже докога ще продължи гасенето на пожара

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

България Преди 27 минути

След влизането си на обекта, децата са се покатерили по вътрешната стълба на крана и са достигнали самия му връх

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

България Преди 47 минути

Според криминалиста казусът не трябва да бъде политизиран

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак кожата

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак кожата

Свят Преди 1 час

Процедурата се използва нерядко за лечение на най-често срещаните форми на рак на кожата

<p>🎾Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open</p>

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open

България Преди 1 час

Шампионът от Уимбълдън и водач в основната схема в Ню Йорк Иванов имаше ужасяващ лош втори сет, но в крайна сметка се класира за топ 4

<p>Критики и напрежение в лагера на &quot;макронистите&quot;: Петдесет нюанса мнения във Франция</p>

Преди вота на доверие за кабинета на Байру - петдесет нюанса мнения във Франция

Свят Преди 2 часа

На извънредна сесия на парламента, свикана от Макрон, депутатите ще трябва да гласуват доверие на кабинета на премиера Байру

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Свят Преди 3 часа

Няма пострадали

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Свят Преди 3 часа

Преговори могат да бъдат организирани бързо, заяви говорителят на Кремъл

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Свят Преди 3 часа

Все още не е установена националността на трима души, загинали при инцидента

Съпругата и детето на шефа на ОДМВР-Русе станали свидетели на бруталния побой в града

Съпругата и детето на шефа на ОДМВР-Русе станали свидетели на бруталния побой в града

България Преди 3 часа

Извършителите на нападението са задържани

Караджов: Ако искаме железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност

Караджов: Ако искаме железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност

България Преди 3 часа

По отношението на закупуването на нов подвижен състав той подчерта, че настоящият е на „изключително лошо равнище“

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Любопитно Преди 3 часа

Тези животни живеят в колонии и общуват помежду си чрез звуци и ритуали на взаимно почистване

Тираните искат да живеят вечно

Тираните искат да живеят вечно

Свят Преди 3 часа

Съвременните тирани изглеждат недосегаеми - санкциите не ги засягат, гражданите не ги свалят. Днес за тях най-важно е максимално да продължат живота си, респективно - властта си

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

Любопитно Преди 3 часа

След 60-годишна възраст тялото се нуждае от специална подкрепа

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Любопитно Преди 3 часа

От шише белина, до коктейл и сърце - необичайните чанти са навсякъде

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Свят Преди 3 часа

Въглеродният отпечатък на Пентагона надминава този на повечето страни

Всичко от днес

От мрежата

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

Нискогликемичната диета: Модерен подход за здраве, баланс и женско благополучие

Edna.bg

Тереза Маринова празнува днес!

Edna.bg

Кирил Котев: Благодаря на фантастичната публика, момчетата се раздадоха максимално

Gong.bg

Левски се задейства в мисията по задържането на звезда

Gong.bg

Очаква ли ни топла есен и какво ще бъде времето в първия учебен ден

Nova.bg

Шефът на ОДМВР-Русе бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете

Nova.bg