Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

Ч естваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета, родителите на свети Йоан Предтеча. За тази съпружеска двойка разказва евангелист Лука. Захария бил свещеник в йерусалимския храм, а жена му Елисавета била от рода на Аарон, чиито потомци през вековете се грижели за храма. И двамата били праведни, но нямали чедо, понеже Елисавета била безплодна, а и двамата вече били в напреднала възраст.

Но веднъж при служба в храма на Захария се явил Божи ангел и му обещал, че ще има син и ще го нарече Йоан. Щял да бъде велик пред Бога, ще живее като аскет и от майчина утроба ще е изпълнен със Свети Дух, за да подготви народа за идването на Спасителя Христос. Свещеникът не можел да повярва и започнал да разпитва как ще се случи това. А ангелът му казал, че задето се съмнява, ще онемее и няма да може да говори, докато всичко това не се сбъдне. Така и станало, защото у Бога не остава безсилна ни една дума. Родил се синът на Захария и той му дал името Йоан. От този миг се освободил от немотата си и възторжено прославил Бога.

След шест месеца се родил и Иисус Христос, както ангел предсказал на света Дева Мария. Това събитие хвърлило в голяма тревога жестокия и подозрителен юдейски цар Ирод. Царят знаел, че Иисус е потомък на цар Давид, и се страхувал, че ще му отнеме престола. Затова издал заповед да бъдат избити всички момчета до двегодишна възраст във Витлеем и околностите му, за да бъде погубен по този начин и малкият Иисус. Детето на Елисавета - Йоан, също било застрашено да бъде убито. Затова разтревожената майка дълго се крила с него в пустинна планина.

Скоро престарелите родители починали. Закрилян от Бога, техният син Йоан израсъл, но останал като отшелник в пустинята до деня, когато започнал да проповядва покайно кръщение, като подготовка за посрещането на Спасителя Иисус Христос.