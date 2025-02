Правят ли противозачатъчните хапчета жените по-тревожни?

П одобно на много млади жени, Сара Е. Хил прекарва късните си тийнейджърски години и по-голямата част от двайсетте си години на контрацептивни таблетки.

„Никога не съм се замисляла за това“, казва Хил, която сега е изследовател и преподава еволюционна психология в Тексаския християнски университет - институция, свързана с Християнската църква (Ученици на Христос) в САЩ. Едва когато сменя контрацептивите, 12 години след като е започнала да приема хапчетата, я сполетява прозрение.

„Животът ми се оказа по-ярък и интересен, сякаш бях излязла от двуизмерен черно-бял филм в пълноцветна, триизмерна, изпълнена със смисъл реалност“, казва Хил. Преживяванията ѝ, свързани с приема на орални контрацептиви, я вдъхновяват да изучи науката и да публикува книгата „Как хапчето променя всичко“ през 2019 г.

През последните години много жени започнаха да се тревожат за страничните ефекти на хапчето, особено върху настроението и психичното им здраве. Всъщност се наблюдава все по-силен отпор - най-ясно изразен в социалните медии, където хаштагове като #quittingbirthcontrol (отказ от контрол на раждаемостта) събират милиони мнения. Смята се, че това донякъде обяснява защо хапчетата преживяват криза в популярността си напоследък.

В много развити страни броят на предписанията намалява: Службите за сексуално и репродуктивно здраве в Англия съобщават, че приемът на орални контрацептиви е спаднал от 39% през 2020-2021 г. до 27% през 2021-2022 г. Същевременно американските потребители на хапчета са намалели от 31% през 2002 г. на 24% между 2017 и 2019 г., докато Канада и Австралия съобщават за намаляване на употребата на хапчета от 23% на 11% съответно в периода 2006-2016 г. и 2008-2016 г.

В допълнение към обсъждането на основателни опасения, влиятелните лица в социалните медии разпространяват дезинформация за страничните ефекти на контрацептивните хапчета - както психически, така и физически. Макар да нямат медицинско образование, някои от тях дори насърчават жените да се откажат от контрацепцията - тенденция, която според някои експерти може да стои в основата на неотдавнашния скок на абортите в Обединеното кралство.

Но може ли хапчето наистина да промени личността и възгледите за живота на човека? Може ли то да допринесе за сериозни психични състояния като тревожност и депресия или дори да доведе до самоубийство в крайни случаи?

Изглежда, че отговорът не е еднозначен.

Когато хапчето дебютира в САЩ през 1960 г., в рамките на две години то набира 1,2 милиона потребители. Малките бежови таблетки представляват революционен нов контрол на раждаемостта, приветстван от жените като символ на сексуалното освобождение и женското овластяване, освобождавайки ги от страха, че нежелана бременност ще провали кариерата или образованието им.

Днес оралните контрацептиви са предпочитани от около 150 милиона жени по света, което представлява около 16 % от населението, приемащо контрацептиви, като процентът на неуспешните опити е само 1 % (или 9 %, ако се вземат предвид човешките грешки, като например забравянето на доза). Процентът на неуспех на даден контрацептив се определя като броя на нежеланите бременности, които биха настъпили, ако 100 жени използват този метод в продължение на една година.

Съществуват два вида контрацептивни таблетки, като и двата са съставени от изкуствени полови хормони. Първо, това е най-популярният вид - комбинираното хапче, което съдържа синтетични версии на естроген и прогестерон. Другият вид е хапчето, съдържащо само прогестаген, или „мини хапчето“. И двете действат за предотвратяване на бременността по няколко начина, включително потискане на овулацията и сгъстяване на цервикалната слуз, за да се затрудни проникването на сперматозоидите и достигането им до яйцеклетката.

Хормоните в оралните контрацептиви обаче не засягат само тялото, те могат да имат и мощно въздействие върху мозъка на жените.

„Влиянието на хормоните върху мозъка е сложно. При някои хора хапчето има положителен ефект върху психичното благополучие. При други то може да предизвика раздразнение и дори тревожност“, казва Йоханес Бицер, акушер-гинеколог (АГ) и психотерапевт в Университетската болница в Базел, Швейцария.

През по-голямата част от 65-годишната история на хапчето медицинските предупреждения са били оскъдни. Някои доставчици на услуги в областта на сексуалното здраве в Обединеното кралство и САЩ не споменават изобщо психичните странични ефекти на хапчето на своите уебсайтове.

„Мисля, че големият проблем е, че в обучението по акушерство и гинекология психичното здраве не е тема. То е за психиатрите“, казва Битцер, който работи в тази област от близо 40 години. Нещата бавно се променят, но „преди, когато обсъждахме хапчето, говорехме за тромбоза, рак, нередовно кървене, наддаване на тегло и т.н. В момента, в който говорим за хапчето, се появяват и други проблеми. Въпросът за психичното здраве беше повече или по-малко изключен“, казва той.

Изследователите също не са проучвали много потенциалните психични странични ефекти. Но промяната започва да се случва през 2016 г., казва Битцер, когато група от Дания публикува основополагаща статия по темата, довела до повече изследвания през следващите години.

Birth control pill uses synthetic progestin and estrogen which disrupts: · normal hormone function · the brain-ovaries connection · your overall health It also makes you think and act in ways you never did before. pic.twitter.com/hk69TEfAZ5

В оригиналното датско проучване изследователите се ровят в националната здравна база данни на страната, за да проследят психичното здраве на над един милион жени на възраст между 15 и 34 години за период от 14 години. Те откриват, че при жените, които са започнали да приемат комбинирани таблетки, вероятността да им бъдат предписани антидепресанти шест месеца по-късно е със 70 % по-голяма в сравнение с тези, които никога не са приемали орални контрацептиви. При тези, които започват да приемат мини хапчето, рискът е 80%.

През 2023 г. отделна група изследователи получава подобни резултати, когато анализира здравните досиета на четвърт милион жени от Биобанката на Обединеното кралство - голямо хранилище на генетична и медицинска информация. Те установяват, че употребяващите хапчета са със 71% по-склонни към депресия в сравнение с тези, които никога не са ги употребявали, две години след началото на употребата на контрацептива.

„Съществува убедителна времева връзка между започването на употребата на тези продукти и последващото развитие на симптоми на депресия“, казва Øjvind Lidegaard, медицински епидемиолог със специалност акушерство и гинекология в Университета в Копенхаген, който ръководи датското проучване.

И двете проучвания обаче са „кохортни проучвания“, проведени чрез анализ на данните на големи групи жени и сравняване на резултатите за психичното здраве на тези, които са приемали орални контрацептиви, с тези, които не са. Това означава, че те са успели да установят дали има връзка между тези две неща, но не и да разкрият дали има причина и следствие. Възможно е например да има някакви предварително съществуващи различия между групите жени, които да повлияят на резултатите.

Противоречиви резултати

Някои проучвания изглежда противоречат на връзката между някои психични състояния и употребата на орални контрацептиви. Например, когато изследователи от Държавния университет в Охайо преглеждат 26 по-ранни проучвания, те откриват само „минимална“ връзка между методите за контрацепция, съдържащи само прогестоген, и депресията. Отделно от това в две клинични проучвания, всяко от които включва между 200 и 340 жени в Швеция, изследователите стигат до заключението, че комбинираното хапче не води до депресия или влошаване на настроението.

Интересно е, че според някои открития „прекъсването“ на приема на орални контрацептиви - каквото се изисква за седем дни всеки месец при много видове комбинирани таблетки - може да доведе до влошаване на настроението. В проучване от 2023 г., в което участват 120 жени в Австрия, приемащи таблетки, някои от които са дългогодишни потребителки, участничките съобщават, че по време на паузата между хапчетата усещат 7% увеличение на тревожността, както и 13% и 24% увеличение на негативните чувства и симптомите на психичното здраве.

„Така че от гледна точка на психичното здраве може да е по-полезно за употребяващите контрацептиви да преминат към продължителна употреба“, казва Белинда Плетцер, когнитивен невролог от университета в Залцбург, която ръководи финансиран от ЕС проект за изследване на въздействието на хормоналните контрацептиви върху женския мозък.

Плетцер не омаловажава факта, че някои жени наистина страдат зле от психологическа гледна точка, когато приемат хапчета, и че тези симптоми трябва да се приемат сериозно.

„Но това е само малък процент от жените“, казва тя.

Една от причините да се обясни голямото разминаване в резултатите от проучванията за психичните странични ефекти на оралните контрацептиви е просто естеството на проблема, казва Хелена Коп Калнер, акушер-гинеколог в болница „Дандерид“ близо до Стокхолм, Швеция. А именно, че психичните състояния често се измерват субективно и са известни като трудни за изследване. Като добавим и факта, че има много различни видове хапчета (съществуват над 30 марки комбинирани хапчета), често учените могат да се окажат в ситуация да сравняват ябълки с портокали, казва тя. Различните проучвания използват и различни методологии, казва тя.

wow, this new study on birth control showed that it disrupts women's ability to lower their stress



normally during social interactions women's stress levels go down, but when theyre on birth control they do not



this is because the pill blocks progesterone production pic.twitter.com/lRLM2DF3VM