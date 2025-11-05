Любопитно

Почитаме светец и съпругата му, обезглавени заради вярата си

Свети Галактион и съпругата му Епистима живели в Сирия в средата на трети век по времето на император Деций

5 ноември 2025, 08:27
Почитаме светец и съпругата му, обезглавени заради вярата си
Източник: iStock/Getty Images

Н а 5 ноември почитаме паметта на свети Галактион и на съпругата му Епистима.

Свети Галактион и съпругата му Епистима живели в Сирия в средата на трети век по времето на император Деций. И двамата произлизали от езически семейства. Но родителите на Галактион се запознали с един християнски проповедник на име Онуфрий. Той им говорил за Божия Син Иисус Христос, Твореца на всичко видимо и невидимо, Който се въплъти и стана човек, за да изкупи цялото човечество от властта на греха и смъртта. Така те повярвали в Спасителя на света и се покръстили, после и синът им Галактион бил възпитан в тази вяра и станал добър християнин.  

Младежът бил научен да обича Бога и да спазва Неговите нравствени повели, да обича и ближния си като себе си. А когато дошло време да се ожени, Галактион се постарал да запознае красивата девойка Епистима с вярата в Христос и едва тогава те се оженили. 

Животът им бил посветен на вярата в Бога. Били за пример с добротата си, а с големите саможертви за нуждаещите се те привлекли много хора към вярата в единия истински Бог. В средата на трети век християните вече наброявали стотици хиляди в границите на цялата империя. Те отказвали да се покланят на измислените божества и затова Деций обявил непочитането на държавния култ към Юпитер и личността на императора за измяна срещу властта. Това дало повод да бъде предприето масово преследване, известно като "Дециево гонение". В него мнозина загинали като мъченици. Тогава именно пострадали Галактион и Епистима. Отначало те се оттеглили за известно време в пусти места с надеждата, че гонението ще престане и те ще се върнат към спокойния живот в служение на ближните, но преследването достигнало и до тези места.

Галактион и съпругата му Епистима решително отказали да се покланят на идолите, затова били изтезавани жестоко и накрая ги обезглавили в около 250 г. 

Източник: проф. Иван Желев/БТА    
свети Галактион света Епистима християнски мъченици Дециево гонение император Деций християнство
