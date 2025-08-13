Любопитно

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

На 13 август отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на свети Тихон Задонски

13 август 2025, 09:38
Почитаме двама велики светци, кой има имен ден
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н а 13 август църквата почита паметта на преподобния Максим Изповедник и на свети Тихон Задонски.

Преподобният Максим живял през VII век.

Наречен е изповедник, понеже като отличен богослов смело изповядвал, заявявал православната си вяра и пострадал заради защитата ѝ срещу ереста монотелитство (учило за наличието само на една воля у Иисус Христос). 

Св. Максим развил православното учение за двете воли у Богочовека,

които съответстват на двете Му естества, божествено и човешко. Това учение после залегнало в основата на вероопределението на VI вселенски събор (681 г.). Основният празник на свети Максим е на 21 януари, а днес се чества пренасянето в Цариград на неговите мощи от мястото на заточението и смъртта му (в Скития през 662 г.).

На този ден почитаме и паметта на св. Тихон Задонски.

Роден през 1724 г., при кръщението бил наречен Тимотей. Рано останал сирак. Завършил с отличие духовна семинария и веднага бил назначен за учител в нея. 

През 1758 г. приел монашество с името Тихон, а през 1759 г. бил назначен за ректор на семинарията в град Твер. През 1763 г. бил избран за Воронежки епископ. Работил много успешно и с голям нравствен авторитет, издигнал духовния живот на високо равнище. 

Но от всички преживени лишения и монашески подвизи здравето му било доста влошено. Затова многократно молил да бъде освободен и да се оттегли на покой в някой манастир, за да се занимава с богословски трудове. 

Синодът го освободил в края на 1767 г. и светият епископ се прибрал на усамотение и подвиг в Задонския манастир "Св. Богородица".

Отдал се на постоянен пост и молитва, благотворителност и писане на духовни наставления за просвета на клира и народа. 

Творенията му наброяват 16 тома. Завършил живота си на 13 август 1783 г. През 1846 г. при поправка на главната манастирска църква мощите му били намерени нетленни. Канонизиран е на 13 август 1864 г.

Имен ден днес празнуват всички, които носят името Максим.

Източник: БТА, проф. Иван Желев    
максим имен ден празник църква
