Почина най-възрастната ученичка в света

Н ай-възрастната ученичка в началното училище в света, Присила Ситени, чиято решимост да получи образование вдъхнови френски филм, почина в Кения на 99-годишна възраст, съобщиха местните медии, предаде БГНЕС.

Внукът ѝ Сами Чепсирор разказва пред вестник „The Standard”, че Гого Присила (баба Присила), както я наричат, е починала в сряда у дома след усложнение в областта на гръдния кош.

