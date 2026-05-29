Плащаме тежка цена след само 10 мин. използване на AI

29 май 2026, 12:49
Б ионично разлагане на мозъка? Ново изследване предполага, че изкуственият интелект (AI) може да компрометира когнитивната функция и способностите за решаване на проблеми за едва десет минути.

Въпреки че дългосрочните ефекти от AI тепърва предстои да бъдат установени, ново проучване разкрива, че технологията може сериозно да влоши работата на мозъка за сравнително кратък период от време, пише The New York Post.

Проведено от екип изследователи от водещи университети – Карнеги Мелон, Оксфорд, Масачузетския технологичен институт (MIT) и Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA) – изследването оценява ефектите на AI върху участници, използващи математически тест с дроби.

Половината от участниците са имали задачата да решат задачите без AI, докато на другата половина е бил осигурен достъп до ИИ асистент за около 10 минути, който след това е бил премахнат за последните три задачи от теста.

Очаквано, групата, подпомагана от AI, се е справила по-добре през първата част на експеримента. Но когато ИИ е бил изваден от уравнението, буквално и преносно, резултатите са спаднали драстично.

„Установяваме, че съдействието от AI подобрява незабавните резултати, но това идва на тежка когнитивна цена. Само след 10 минути решаване на проблеми с помощта на ИИ, хората, които са загубили достъп до него, са се справили по-зле и са се отказвали по-често от тези, които никога не са го използвали“, споделят авторите на изследването.

В действителност, когато и двете групи – тази, която преди това е имала AI, и тази, която никога е нямала – са работили без технологията, процентът на успеваемост в групата, използвала AI преди това, е бил с 20% по-нисък.

Когато AI е бил премахнат от подпомаганата група, участниците са били два пъти по-склонни да пропускат въпроси в сравнение с тези без достъп до AI.

Изследователите са използвали подобен формат и за тестване на разбирането при четене, като са открили паралелни резултати, въпреки че при него съдействието от AI не е довело до по-силно представяне в първоначалната част на теста.

Въпреки че участниците са имали достъп до подкрепа от AI за оскъдните 10 минути, това ясно е компрометирало способността им да разчитат на собственото си разбиране и умения за решаване на проблеми.

Авторите на изследването обаче отбелязват, че начинът, по който е бил използван AI, е оказал значително влияние върху спада в процента на решаване и увеличаването на процента на пропускане на задачи.

61% от подпомаганите от AI участници са докладвали, че са поискали директно от AI решенията на проблемите. Останалите членове на тази група обаче, които са използвали AI за по-недиректна подкрепа, като подсказки или изясняване, не са претърпели същия спад в процента на решаване.

Авторите на изследването твърдят, че това е доказателство, че AI не е вреден за когнитивните способности във всичките си форми, но абсолютното разчитане на него възпрепятства възможностите за решаване на проблеми. „Само 10–15 минути взаимодействие с AI могат да доведат до значителни увреждания на независимото представяне и постоянството – способности, които са основополагащи за ученето през целия живот“, казват те.

„Ако краткотрайното излагане води до измерима ерозия, кумулативните ефекти от ежедневната употреба на AI в продължение на месеци или години могат да бъдат дълбоки и трудни за обръщане“, обясняват още изследователите.

Проучване от миналата година разкрива, че 56% от възрастните в САЩ използват инструменти с AI, като 28% ги използват поне веднъж седмично.

Предишни изследвания предполагат, че AI може да допринесе за „криза на деменцията“, тъй като отслабва мозъчните системи, отговорни за любопитството, вниманието, висшето мислене и изпълнителната функция, наред с други задължения.

Критиците казват, че много иновации през годините са променили начина ни на мислене, включително калкулаторите, GPS-ът и смартфоните, но никой не е обвинил калкулаторите за криза на деменцията. 

Според авторите на изследването обаче: „Настоящите системи с AI представляват нов вид когнитивно скеле: такова, което решава всичко, рядко отказва да помогне и предоставя отговори мигновено“.

Източник: The New York Post    
