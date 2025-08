Лятото на 2025 няма своя хит - и това не е просто каприз

Л ятото на 2025 година се оказа лишено от заряда на „Espresso“.

Отминаха бурните дни, когато „Not Like Us“ озаряваше всяко парти в страната, сплотявайки критиците на Дрейк в един общ ритъм. Днес музикалният пейзаж е населен с „manchildren“, „daisy“ и анимирани химни от „KPop Demon Hunters“, но нищо не е оставило толкова силен културен отпечатък, колкото „Birds of a Feather“ или нещо от албума „Brat“.

През 2025 г. сякаш липсва емблематичната „песен на лятото“. А ако има такава, тя е разочароваща, пише CNN.

