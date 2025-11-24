Любопитно

“Пееш или лъжеш” сбъдва музикални мечти

Ванеса Кърпачева представи своята дебютна песен “Нова”, написана от Дони

24 ноември 2025, 13:27
“Пееш или лъжеш” сбъдва музикални мечти
Източник: Getty Images

Т ази неделя “Пееш или лъжеш” доказа, че е много повече от забавно музикално предаване – то открива таланти и превръща техните мечти в реалност. В последния епизод на шоуто зрителите станаха свидетели на специален момент - премиерата на дебютната песен на Ванеса Кърпачева, озаглавена “Нова”. Тя прозвуча за първи път именно на сцената, на която преди година талантливата певица впечатли публиката и зрителите на NOVA.

Историята на песента започва в миналогодишния сезон на “Пееш или лъжеш”, когато Ванеса е участник в епизода на музикалния продуцент Дони. Тогава музикантът я отстрани от играта, но чувайки нейния глас, той обеща, че ще напише дебютната ѝ песен. “Нова” е резултатът от това обещание, а сцената на “Пееш или лъжеш” стана дом на нейната първа официална премиера.

“Искам да благодаря от цялото си сърце на Дони, защото тази песен означава страшно много за мен. Истински съм благодарна - спази обещанието си и сбъдна моята най-голяма мечта. Надявам се, че това е само началото за мен“, каза развълнувано Ванеса след представянето. За всички колебаещи се дали да участват в “Пееш или лъжеш”, тя добави: “Макар и на пръв поглед губеща, аз спечелих много. Предаването сбъдва мечти”.

Всичко от днес

