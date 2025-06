Патрулка обикаля из наводнените улици на Париж с песента от "Титаник"

Ф ренски полицай добави неочаквана нотка на хумор по време на наводненията в Париж, като пусна емблематичната песен на Селин Дион от филма "Титаник" - "My Heart Will Go On", на максимална сила, докато пътуваше с полицейски автомобил през дълбоките води.

Видеоклипът, разпространен на TikTok от страницата на Brut, е събрал около 500 000 харесвания и е споделян многократно в социалните мрежи.

"My Heart Will Go On" е добре познатата балaда от филма "Титаник" от 1997 година, който постигна световен успех. Песента се използва в една от най-запомнящите се сцени във филма, когато героите на Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет се намират на носа на кораба с разтегнати ръце.

TMZ отбелязва, че полицейските служители вероятно са искали да повдигнат настроението на парижани в тежкия момент, сравнявайки движението на автомобила с обречения "Титаник" в опит да разчупят леда и подкрепят общността.

Коментарите към видеото са предимно положителни, с посетители, които изразиха възхищение и чувство за хумор на ситуацията.

Някой написа в Reddit, че е "хубаво да видиш, че французите все още имат чувство за хумор", а потребител на TikTok добави: "Толкова несериозно, обожавам го."

На 25 юни силна буря обхвана Франция, като двама души загинаха, а мнозина получиха наранявания. Париж беше засегнат от тежки метеорологични условия, които следваха след вълна от горещини с температури над 35°C, довеждащи до повреди и прекъсвания на електропреносната мрежа, като близо 100 000 домакинства останаха без ток в централна Франция на 26 юни.