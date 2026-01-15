Отварят още две ски зони в Рила

В разгара на снежната зима към курортите, където можем да караме ски, се включват още две места в полите на Рила.

От 14 януари условията позволяват зимни спортове в подножието на връх Мальовица, съобщават от едноименния ски център. Отворени са трите писти, работят и съоръженията.

От 18 януари стартира нощното каране.

Източник: Община Якоруда

От Община Якоруда обявиха, че пистата “Трещеник” в полите на Рила започва работа на 17 януари, предаде NOVA.

По инициатива на кмета децата до 18 години ще ползват ски оборудване и влек безплатно.