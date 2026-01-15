Любопитно

Отварят още две ски зони в Рила

Мальовица и пистата „Трещеник“ край Якоруда посрещат любителите на зимните спортове

15 януари 2026, 12:07
Отварят още две ски зони в Рила
Източник: БГНЕС

В разгара на снежната зима към курортите, където можем да караме ски, се включват още две места в полите на Рила.

От 14 януари условията позволяват зимни спортове в подножието на връх Мальовица, съобщават от едноименния ски център. Отворени са трите писти, работят и съоръженията.

Отварят за скиори Витоша и Беклемето

От 18 януари стартира нощното каране.

Източник: Община Якоруда

Откриват сезона в Боровец, Пампорово и Чепеларе

От Община Якоруда обявиха, че пистата “Трещеник” в полите на Рила започва работа на 17 януари, предаде NOVA.

По инициатива на кмета децата до 18 години ще ползват ски оборудване и влек безплатно.

Източник: NOVA    
ски зони рила
Последвайте ни
Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Mercedes инвестира в бетон, продава хиляди апартаменти в Дубай

Mercedes инвестира в бетон, продава хиляди апартаменти в Дубай

carmarket.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 5 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 4 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 6 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 4 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мерките срещу спекулата с цените разделиха НС и 15 браншови организации

Мерките срещу спекулата с цените разделиха НС и 15 браншови организации

България Преди 11 минути

Временно да има пределни надценки на основни стоки и услуги в периода на въвеждане на еврото у нас, предвижда Законопроект относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги

Чанта Birkin

Модна къща шпионирала клиентите си, за да провери дали са достатъчно „престижни“

Любопитно Преди 44 минути

Една от най-желаните чанти в света – Birkin очевидно не е достъпна за всеки, а Hermès, според информацията, прилага крайни мерки, за да гарантира, че само „подходящи“ клиенти могат да се сдобият с нея

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

България Преди 57 минути

Документът предвижда преразпределение на функциите ѝ към Сметната палата и ГДБОП

Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт

Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт

Свят Преди 1 час

26-годишният мъж бе арестуван на 10 януари по време на протестите срещу режима

Арестуваха мъж, заплашил да отреже гърлото на жената, с която живее

Арестуваха мъж, заплашил да отреже гърлото на жената, с която живее

България Преди 1 час

Обвиняемият ударил жертвата и хвърлил стол по нея

Тръмп не се нуждае от Гренландия, за да изгради "Златния купол"

Тръмп не се нуждае от Гренландия, за да изгради "Златния купол"

Свят Преди 1 час

Голямата част от характерния за президента отбранителен щит дори не е предназначена да бъде базирана на сушата

Международната космическа станция

Спешен медицински случай на МКС: НАСА евакуира успешно четирима астронавти

Свят Преди 1 час

Четиримата астронавти вече се приводниха на Земята, след като престоят им в космоса беше съкратен с един месец

Grok вече няма да генерира провокативни снимки на възрастни и деца

Grok вече няма да генерира провокативни снимки на възрастни и деца

Свят Преди 1 час

„Въведохме технологични мерки, за да предотвратим възможността акаунтът на Grok да позволява редактиране на изображения на реални хора в разкриващи дрехи като бикини“, написа X чрез акаунта на своя екип по безопасност

Huawei FreeClip 2 съчетават комфорт и аудио качество

Huawei FreeClip 2 съчетават комфорт и аудио качество

Любопитно Преди 1 час

Слушането на музика може да бъде едновременно удобно, стилно и интуитивно

Робърт Кенеди младши

„Не знам как още е жив, но има физика на божество“ – Робърт Кенеди за Тръмп

Свят Преди 1 час

Министърът на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Кенеди младши направи сензационни изявления за президента Доналд Тръмп

"Пътят на смъртта": Ново срутване на строителен кран в Тайланд, има загинали

"Пътят на смъртта": Ново срутване на строителен кран в Тайланд, има загинали

Свят Преди 1 час

Кранът е използван за строеж на експресен път в Самут Сакон

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

България Преди 1 час

Рано в четвъртък от ВиК съобщиха, че аварията е била отстранена, но гражданите посочват, че вода до чешмите им все още не достига

Пожар пламна в къща в София, има пострадали

Пожар пламна в къща в София, има пострадали

България Преди 2 часа

Огънят се е разгорял на покрива

<p>Google Gemini става личен асистент за всеки потребител</p>

Google Gemini става личен асистент за всеки потребител и ще има специална персонална памет

Технологии Преди 2 часа

Изкуственият интелект на Google получава нова функция, която му позволява да запомня повече персонални детайли и ще обединява функции от множеството услуги на компанията на едно място, за да върши повече дейности от името на човека

Ванеса и Кай Тръмп блеснаха на пищния 50-ти рожден ден на Тайгър Уудс (СНИМКИ)

Ванеса и Кай Тръмп блеснаха на пищния 50-ти рожден ден на Тайгър Уудс (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

На бляскавото събитие – което се състоя в луксозния курорт "The Breakers" във Флорида в сряда, 14 януари – присъстваха 300 високопоставени госта, сред които и Ванеса, на 48 години, и Кай, на 18 години

Томи Лий Джоунс с дъщеря си Виктория

Томи Лий Джоунс е искал попечителство над дъщеря си преди смъртта ѝ

Свят Преди 2 часа

Носителят на „Оскар“ е предприел съдебни действия в опит да защити дъщеря си Виктория

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

7 неща, които всяка жена трябва да направи след 40!

Edna.bg

Американската певица Джени Луис се омъжи за... кучето си

Edna.bg

Трета поредна загуба за ЦСКА 1948 в Турция, този път от австрийци

Gong.bg

От Локо Пловдив признаха за разговори с Левски за звезда на "смърфовете"

Gong.bg

Радев обяви кога и на кого връчва третия проучвателен мандат

Nova.bg

ГЕРБ-СДС внесе в парламента законопроект за закриване на КПК

Nova.bg