Панагюрското златно съкровище се завръща за месец у дома

От 16 септември до 23 октомври жителите и гостите на Панагюрище ще могат да видят оригинала

11 септември 2025, 13:45

Източник: БТА

О т 16 септември до 23 октомври жителите и гостите на Панагюрище ще могат да видят оригинала на Панагюрското златно съкровище в зала „Трезор“ на Историческия музей, съобщиха от културната институция.

Последното завръщане на съкровището в града бе през август миналата година.

Панагюрското златно съкровище е тракийски комплект от девет златни съда с общо тегло 6,164 кг, открит на 8 декември 1949 г., на 2 км от град Панагюрище.

Деветте съда ще бъдат изложени в специално изградена зала, създадена с дарителски средства на „Асарел-Медет“ АД и проф. Лъчезар Цоцорков. През останалото време в залата е експонирано копие на съкровището.

Съкровището се състои от ритони, кани-ритони, амфора и фиала и се счита, че датира от края на IV – началото на III век пр. Хр. То е богато украсено с изображения на антични божества и герои като Хера, Атина, Афродита, Аполон, Артемида, Дионис, Херакъл, Тезей и Парис, както и със сцени с амазонки, сфинксове и африкански глави.

Миналата година в Панагюрище се отбелязаха 75 години от откриването на златното тракийско съкровище.

Източник: Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова    





Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград


