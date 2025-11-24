Любопитно

Чували сте за FOMO (страх от пропускане на нещо). Но имате ли FOFO?

FOFO не е клинична диагноза; това е разговорен термин и нещо, с което много хора и лекари са добре запознати

Н есъмнено сте запознати с термина FOMO – страх от пропускане – но може би не сте чували за FOFO: страх от откриване. Това е често срещана причина много хора да не си правят препоръчителни здравни скринингови тестове като мамография, цитонамазка, тестове за полово предавани болести, кръвни изследвания и цялостни прегледи за рак на кожата, пише The Time.

„Има много малко изследвания по тази конкретна тема, но професионалистите, които работят в областта на здравната тревожност, са много добре запознати с нея“, казва Стивън Тейлър, професор и клиничен психолог в Университета на Британска Колумбия и съавтор на книгата „Не всичко е в главата ти: Как тревогата за здравето ти може да те разболява – и какво можеш да направиш по въпроса“.

Едно проучване от 2025 г. сред 2000 работещи възрастни в САЩ установи, че трима от петима от тях избягват здравните прегледи, а страхът от лоши новини или неудобството са често срещани причини. Има признаци, че проблемът може да се влошава. Друго проучване от 2025 г. сред 7000 възрастни в САЩ установи, че само 51% са имали рутинен медицински преглед или скрининг за рак през последната година - спад с 10% спрямо 2024 г.

Ето какво трябва да знаете за FOFO и как да се справите с него.

Откъде идва FOFO?

„За много хора това произтича от тревожност и е опит да се упражни известен контрол върху ситуация, която изглежда несигурна. Много тревожност ни тласка към избягване – искаме да избегнем нещото, което ни плаши“, казва Лин Буфка, психолог и ръководител на практиката в Американската психологическа асоциация. 

"FOFO е особено често срещано сред хора, които имат генерализирано тревожно разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) или тревожно разстройство, причинено от болестта (преди наричано хипохондрия)", казва Тейлър. "Но дори хора без тези състояния могат да имат FOFO. В някои случаи „това може да е изолирано явление, като например страх от изследване на простатата, или може да е част от по-широк стил на справяне. Понякога хората, които избягват скрининговите тестове, компулсивно се консултират с д-р ChatBot или д-р Google“, обяснява Тейлър.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За някои хора, FOFO може да произтича от предишни лоши преживявания, които са имали в здравни заведения, или от ятрофобия , често срещан страх от лекари или медицински грижи. За други, това може да е свързано с резултат от тест, който може да доведе до чувство на срам за наличието на определено медицинско състояние (като например ППБ) или до тревожност относно необходимостта от лечение, което не искат. „Може да става въпрос за страх от научаване на лоши новини или чувство на натиск да се правят трудни избори на начин на живот“, казва Буфка. В тези случаи основната идея е: „Ако не си направя теста, това нещо не съществува.“

Чакането на резултати също може да подхрани FOFO (страх от пропускане на резултатите). „Ако трябва да чакате резултати няколко седмици, едва ли ще ви е по-тревожно“, казва Джонатан Абрамовиц, професор по психология в Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил.

Как да преодолеем FOFO

Първата стъпка е да се обмислят плюсовете и минусите на провеждането на определен скринингов тест спрямо избягването му. Например, плюсовете могат да включват установяване дали имате медицинско състояние и лечението му, докато минусите могат да включват намаляване на тревожността ви относно получаването на положителен резултат. „В дългосрочен план плюсовете на провеждането на теста надвишават минусите“, казва Абрамовиц. Въпреки това, „като човешки същества сме склонни да правим това, което ни кара да се чувстваме по-добре в краткосрочен план“ – което може да обясни защо толкова много хора отлагат скрининговите прегледи.

Ако попадате в този лагер, струва си да се запитате какво ви мотивира да избягвате теста. „Ако се притеснявате какво би означавало положителните резултати, може би подценявате способността си да се справите“, казва Абрамовиц.

Също така, помислете дали искате вашият страх или тревожност да вземат решенията вместо вас, предлага Буфка. Тя препоръчва да се запитате: Какво ще се случи, ако продължа да избягвам това? Струва ли си рискът да продължавам да отлагам? Как ще се чувствам относно този проблем или решение след година? „Сблъскването със страха ни помага да правим избори, които са по-съобразени с нашите ценности“, казва тя.

Ако наистина се чувствате заседнали в състояние на FOFO (фактично, неуспешно, неуспешно), говорете с Вашия лекар за това, съветва Тейлър. „Споделете своите притеснения и опасения и разработете съвместен план за продължаване на теста и планиране на това, което ще правите по време на периода на изчакване.“ (Ако FOFO е свързано с по-широк модел на тревожност, когнитивно-поведенческата терапия също може да бъде полезна, казва Абрамовиц.)

Друга добра стратегия: Ако трябва да си направите няколко медицински теста, опитайте се да насрочите няколко от тях едновременно, за да ги направите ефективно, предлага Абрамовиц. Може също да е полезно да имате човек, който да ви подкрепя, да отиде с вас на определен тест или да се възнаградите с лакомство – например любим обяд – след като го направите.  

В крайна сметка е важно да си напомняте, че провеждането на препоръчителните медицински изследвания, скрининг за рак и рутинните прегледи е част от добрата грижа за себе си.

„Във ваша полза е да си направите теста – или ще се успокоите, че нищо не е наред, или ще разберете с какво си имате работа. Очакването често е по-лошо от действителния резултат“, казва Абрамовиц.

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

