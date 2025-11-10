Оперираха момче, след като погълнало 100 магнита и те заседнали в червата му

13-годишно момче в Нова Зеландия претърпя сложна операция, след като погълна до 100 неодимови магнита, закупени онлайн. Магнитите се слепиха в червата му, образувайки четири метални вериги, които причиниха увреждане на тъканите.

Детайли

Инцидентът е станал в град Тауранга на Северния остров. След четири дни силна болка момчето е хоспитализирано. Болничните хирурзи са отстранили магнитите заедно с части от увреденото черво. След осем дни лечение детето е изписано, съобщава New Zealand Medical Journal.

Според лекарите, тийнейджърът е погълнал около 80-100 магнита с размери 5x2 мм, вероятно „за забавление или от любопитство“. Такива магнити са забранени за продажба в Нова Зеландия от 2013 г., но все още могат да бъдат закупени онлайн, въпреки предупрежденията на правителството за опасностите.

Авторите на медицинския доклад отбелязват, че е трудно да се следи спазването на забраната, тъй като продуктите лесно се поръчват чрез чуждестранни онлайн платформи. В този случай магнитите са закупени чрез китайския маркетплейс Temu.

Представители на Temu, в коментар за NBC News, заявиха, че все още не могат да потвърдят факта на покупката чрез своята платформа, но „искрено съжаляват за инцидента“ и „пожелават на момчето пълно възстановяване“.