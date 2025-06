Oh! Jazz – новият музикален оазис за феновете на джаза

А ко джазът е твоят саундтрак за работа, вдъхновение или вечерен ритуал с чаша вино – имаме чудесна новина! Vivacom пусна ексклузивния музикален канал – Oh! Jazz, който е включен напълно безплатно във всички EON пакети. Той е не просто канал – а истинско пътуване в света на джаза, с най-доброто от световната сцена, със съдържание 24/7.

На позиция 479 в EON Oh! Jazz отваря нов портал към джаз сцените от Мадрид, Токио, Сидни, Сао Пауло и още куп емблематични места по света. От концертите на утвърдени звезди до интимните сесии на нови гласове в жанра – всичко е поднесено със стил и внимание към детайла.

Съдържанието в Oh! Jazz е с безупречно аудиовизуално качество и включва както световноизвестни имена, така и нови звезди от джаз сцената. Всички абонати на EON от Vivacom могат да се потопят в джаз атмосферата с телевизионния канал Oh! Jazz напълно безплатно. А за най-големите фенове има специална оферта: до 20 юни, On Demand каталогът в EON Видеотека, с допълнителни концерти и ексклузивни интервюта, ще бъде безплатен.

И най-хубавото? Oh! Jazz не просто излъчва музика – той създава сцена за нови артисти и подкрепя джаз общността в региона. Благодарение на съвместната работа с United Group, платформата ще дава възможност и на изпълнители от Югоизточна Европа да стигнат до глобална публика.

Просто включи телевизора, пусни EON и се наслади на Oh! Jazz, защото джазът е вече тук!