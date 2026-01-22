Любопитно

Обявиха новата най-красива жена в света: Изборът на публиката изненада мнозина

7 милиона гласа определиха новата „най-красива жена в света“ - Марго Роби! Холивудска икона оглави класациите, но истината зад титлата се оказа по-различна от очакваното. Коя е тя и защо интернет буквално „гръмна“? Как се промени всичко за една нощ!

22 януари 2026, 10:15
Източник: Getty Images

А ктрисата и продуцент Марго Роби е обявена за „най-красивата жена в света“ според популярната платформа за класации Ranker.

Името й набра скорост онлайн през последните седмици, подхранвано от вирусни графики и публикации, предполагащи, че Ranker е издал окончателно прокламиране, поставящо Марго Роби начело в световната класация за красота. По-внимателният поглед върху методологията на Ranker обаче разкрива по-нюансирана картина зад грабващото вниманието твърдение.

Ranker е най-известен със своите списъци, генерирани от множество потребители, които позволяват на потребителите да гласуват за известни личности в реално време. Една от дългогодишните му функции, обикновено озаглавена „Най-красивите жени в света“, включва стотици актриси, модели и публични личности, чиито позиции се променят въз основа на текущото участие на потребителите.

Марго Роби постоянно се появява близо до върха на този списък, често получавайки десетки хиляди положителни гласове. В различни моменти, в зависимост от общия брой гласове и филтрите за сортиране, тя се е появявала на първо място. Тази динамична структура изглежда е източникът на твърденията, че тя официално е била „обявена“ за най-красивата жена в света.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daily Mail (@dailymail)

Това, което Ranker не публикува обаче, е статична или редакционна декларация, обявяваща един-единствен, постоянен победител. Платформата не издава прессъобщения или официални награди, свързани с тези списъци, а класациите могат да се променят ежедневно, докато потребителите продължават да гласуват.

Моментът на подновеното внимание не е случаен. Глобалната видимост на Роби нарасна след поредица от нашумели участия, включително големи филмови премиери, събития по време на награждаването и широко обсъжданата ѝ роля в „Барби“. Присъствието ѝ в модата, киното и поп културата я направи честа тема на онлайн дискусии, особено в разговори за съвременни холивудски икони.

Графиките в социалните мрежи и сензационните заглавия превърнаха сложната система на Ranker в директно и лесно за споделяне твърдение, което веднага предизвика вълна от реакции сред феновете.

Въпреки че формулировката може да преувеличава формалността на класацията, по-широкият извод остава ясен: Марго Роби в момента се радва на огромна обществена подкрепа и възхищение. Списъците на Ranker в основата си са отражение на обществените настроения, а многократното поставяне на Роби на или близо до върха подчертава нейния статут на една от най-възхищаваните фигури в съвременната развлекателна индустрия.

Марго Роби избегна моден гаф с провокативна рокля на премиерата на „A Big Bold Beautiful Journey“
23 снимки
Марго Роби Колин Фарел
Марго Роби Колин Фарел
Марго Роби Колин Фарел
Марго Роби Колин Фарел

За феновете разликата може да е по-маловажна от настроенията зад нея. В платформа, изцяло водена от общественото мнение, доминирането на Роби говори за това колко силно публиката реагира на нейното екранно присъствие, личен стил и кариерна траектория.

Долната линия

Марго Роби не е официално коронясана за най-красивата жена в света от официален съдийски орган. Вместо това, тя се издигна до върха – актуализирано на 13 януари 2026 г. – на една от най-видимите класации за красота в интернет, водени от хиляди потребителски гласове.

Топ 10 на най-красивите жени в света на Ranker (към 13 януари 2026 г. – 7 милиона гласа)

Въз основа на моментна снимка от публичното гласуване от класациите, събрани чрез краудсорсинг, публикувани от Ranker. Класациите се променят, когато потребителите продължават да гласуват.

Според текущия списък на Ranker с най-красивите жени в света, гласуван от потребители, Марго Роби в момента заема челната позиция, следвана от група световно признати актриси, включително Скарлет Йохансон, Гал Гадот и Ана де Армас. Класациите се генерират чрез непрекъснато публично гласуване, а не чрез редакционен подбор, което означава, че позициите могат да се променят с течение на времето, тъй като участието на публиката се развива.

Няколко от жените, които се появяват в настоящата топ 10 на Ranker, са се появявали на големи премиери, награждавания и събития в индустрията в Лас Вегас през годините, затвърждавайки ролята на града като повтаряща се сцена за световната развлекателна култура.

Източник: Las Vegas Region    
