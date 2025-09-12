Любопитно

Новият сайт на Bulgaria Wants You събира българите по света на едно място

Организацията преобръща начина, по който се срещат компании и кандидати за работа

12 септември 2025, 16:16
Новият сайт на Bulgaria Wants You събира българите по света на едно място
Източник: Bulgaria Wants You

Н овият сайт на Bulgaria Wants You вече е факт. Днес, 12 септември, организацията, създадена от Иван Христов и Андрей Арнаудов, представя следващата стъпка в развитието си под мотото: „Твоето място е тук. От 681-ва насам.“

Сайтът bulgariawantsyou.com е замислен като революция в начина, по който се свързват таланти и работодатели. За първи път компаниите ще могат проактивно да търсят подходящи служители, вместо да чакат те да ги открият, а специално интегриран чат ще създаде директна връзка между тях.

С новата секция „Живот“ Bulgaria Wants You поставя акцент и върху развитието на по-малките населени места. Тя предлага ценна информация за качеството на живот в различни български градове – от образование, здравеопазване, транспорт и култура до разходи за живот, икономика и възможности за бизнес и инвестиции. Така всеки потребител може да вземе информирано решение не само къде да работи, но и къде да живее и създаде бъдеще за себе си и семейството си.

От създаването си през 2020 г. инициативата работи като двигател срещу демографската криза и вдъхновява българите да се завърнат у дома, да останат тук и да изграждат бъдещето си именно в България. Петата си годишнина Bulgaria Wants You отбелязва с поредица проекти, които преобръщат кариерния пазар из основи. През юни организацията реализира най-мащабния кариерен форум в страната – „България на пет океана“, който събра над 4500 посетители и близо 80 водещи компании на две сцени и площ от над 3600 кв. м., а следващите събития ще се състоят на 9 октомври в Мадрид, Испания и на 9 ноември в Хага, Нидерландия.

С няколко лесни стъпки всеки може да стане част от тази нова среда на възможности – достатъчно е да се регистрира ТУК и да качи своята автобиография. Bulgaria Wants You отваря врати към кариера, но и към живот, изпълнен със смисъл, именно тук – в България.

---

Bulgaria Wants You изказва благодарност към своите партньори, включително стратегическия партньор Нова Броудкастинг Груп и генералния спонсор на проекта – SUNOTEC. Компанията е водещ доставчик на соларни решения в Европа и Африка, специализиран в разработването, изграждането и поддръжката на големи комунални фотоволтаични централи. Партньорството между Bulgaria Wants You и SUNOTEC е ясен знак за дългосрочната ангажираност на компанията към развитието и инвестициите в човешкия капитал.

Източник: Bulgaria Wants You    
Bulgaria Wants You Нов уебсайт Кариери в България Живот в България Демографска криза Завръщане на българи Иван Христов Андрей Арнаудов
Последвайте ни
Подробности за задържания за убийството на Чарли Кърк

Подробности за задържания за убийството на Чарли Кърк

Марго Роби заблестя в ослепителна

Марго Роби заблестя в ослепителна "гола" рокля в Лондон

Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Какво пише в завещанието на Джорджо Армани

Какво пише в завещанието на Джорджо Армани

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как правилното осветление на автомобила подобрява безопасността на пътя?

Как правилното осветление на автомобила подобрява безопасността на пътя?

carmarket.bg
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 10 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 10 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 9 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж и жена на годишнина: – Скъпа, как издържа 20 години с мен? – Имам добро здраве и слаба памет.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Акция на полицията в София, задържани, кокаин, оръжия

Акция на полицията в София, задържани, кокаин, оръжия

България Преди 37 минути

Стойността на кокаина е между 20000 и 30000 лв.

Символиката на дрехите, които Хари облече за изненадващото си посещение в Украйна

Символиката на дрехите, които Хари облече за изненадващото си посещение в Украйна

Свят Преди 38 минути

Херцогът на Съсекс пристигна инкогнито в Киев, за да представи инициативи за рехабилитация на ранени войници и да се срещне с ветерани и правителството

Елизабет Хърли зашемети в блестящ тоалет редом до Били Рей Сайръс

Елизабет Хърли зашемети в блестящ тоалет редом до Били Рей Сайръс

Любопитно Преди 1 час

Хърли се появи на червения килим заедно със своя 23-годишен син Деймиън Хърли и приятеля си, 64-годишния Били Рей Сайръс

ЕС удължава санкциите срещу руски официални лица във връзка с Украйна

ЕС удължава санкциите срещу руски официални лица във връзка с Украйна

Свят Преди 2 часа

Сред тях е и президентът на Русия Владимир Путин

Разследването в Слънчев бряг: Тежко АТВ, пет камери и следи от наркотици

Разследването в Слънчев бряг: Тежко АТВ, пет камери и следи от наркотици

Любопитно Преди 2 часа

„Машината е като снаряд. Ако не се съобразиш със законите на физиката – резултатът е трагичен“, казва шефът на Националното следствие Мариян Маринов

Пиян мъж заплаши с пистолет шофьори на линейки в Бургас

Пиян мъж заплаши с пистолет шофьори на линейки в Бургас

България Преди 2 часа

Нападателят слязъл от лек автомобил и без никакъв повод започнал да oтправя нецензурни думи към тях

Владимир Путин

От червения килим до Кремъл: Звездите, които се срещнаха с Путин

Любопитно Преди 3 часа

Кои известни личности са се срещали с един от най-противоречивите световни лидери на нашето време

Причината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Причината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Любопитно Преди 3 часа

Според публикации, актрисата е искала да постави кариерата си на първо място

<p>Временен председател застава начело на КЗП</p>

Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността председател на КЗП

България Преди 3 часа

Той е досегашен член на Комисията

Дрон е изплувал на плажа в Бургас

Дрон е изплувал на плажа в Бургас

България Преди 3 часа

Дронът е открит в района на бургаските солници и първо е бил забелязан от бургазлия, който е правил редовния си сутрешен крос на плажа

Журналистът Николай Кръстев пред "Телеграфно подкастът": Додик иска Сърбия да се откаже от Косово

Журналистът Николай Кръстев пред "Телеграфно подкастът": Додик иска Сърбия да се откаже от Косово

Любопитно Преди 4 часа

Белград да насочи влиянието си изцяло към Република Сръбска в Босна

<p>На прага на 15 септември: Масирани акции срещу наркоразпространението и киберпрестъпността</p>

Сарафов и Митов с мерки срещу киберпрестъпленията и наркоразпространението сред учениците

България Преди 4 часа

Съвместната операция между прокуратурата и МВР обхваща местата около училища, търговски центрове, дискотеки

<p>Синът на Доналд Тръмп в сумо двубой с японски шампион, кой победи</p>

Синът на Доналд Тръмп се впусна в сумо двубой с японски шампион

Свят Преди 4 часа

Ерик прие случката с чувство за хумор, като заяви: "Не всеки ден получаваш покана да премериш сили със сумо легенда"

Гаджето на убитата украинска бежанка се нахвърли срещу съдията, освободил заподозрения

Гаджето на убитата украинска бежанка се нахвърли срещу съдията, освободил заподозрения

Свят Преди 4 часа

Станислав Никулица сподели видеа, критикуващи съдия Тереза Стоукс, която е освободила под гаранция заподозрения Декарлос Браун седем месеца преди нападението

Лиъм Хемсуърт и Габриела Брукс

Бившият мъж на Майли Сайръс Лиъм Хемсуърт се е сгодил за модела Габриела Брукс

Любопитно Преди 4 часа

Той потвърди раздялата си с Майли през август 2019 г., а двойката финализира развода през януари 2020 г. след по-малко от година брак

Директорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя

България Преди 4 часа

Разпитът на пострадалия е направен на 10 септември и бе приложен като доказателство в Апелативния съд

Всичко от днес

От мрежата

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
1

Прохладно за първия учебен ден

sinoptik.bg
1

Кражба на 20 бебета костенурки

sinoptik.bg

„Тайната среща“ на принц Хари с Кейт Мидълтън: Кошмарът на Меган се сбъдва?

Edna.bg

Раздялата на годината: Нина Добрев развали годежа си - ето какво знаем!

Edna.bg

Кирил Десподов се възстановява по индивидуална програма

Gong.bg

НА ЖИВО: Берое - Ботев Враца, съставите

Gong.bg

Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Nova.bg

Тръмп: Tърпението ми към Путин се изчерпва

Nova.bg