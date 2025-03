"Няма да съм гола": 11 изненадващи факта за "Хубава жена"

П уснете си вана с мехурчета, почистете праха от вашия Walkman и пуснете "Kiss" на Prince – време е да отпразнуваме 35-ата годишнина на "Хубава жена" (Pretty Woman), която излезе на големия екран на 23 март 1990 г.

Въпреки че много романтични комедии разказват сладки истории за момче и момиче, които се срещат и влюбват на мига, това е разказ за богатия корпоративен магнат Едуард Луис (Ричард Гиър), който наема секс работничката Вивиан Уорд (Джулия Робъртс) да бъде негов ескорт за една седмица – да му прави компания и да бъде негово "плюс едно" на различни събития. Те се съгласяват на сума от $3000 – плюс луксозен гардероб – и без целувки по устните. Той я води на опера и на конни състезания, тя го отпуска и за известно време го откъсва от работата. Публиката се влюби както в тях, така и в историята им.

Темите за класовите различия и сексизма са важен елемент от сюжета, но химията между Гиър и Робъртс – заедно с перфектния саундтрак, незабравимия диалог и ослепителната мода – продължават да печелят сърцата на феновете и десетилетия по-късно. В чест на 35-ата годишнина на филма, научете някои любопитни факти, които ще добавят вълнение към следващата ви носталгична филмова вечер.

1. "Хубава жена" първоначално е с друго име

Сценарият на Джонатан Фредерик Лоутън за филма първоначално носи името "3000" – сумата, която Вивиан получава за седмицата си с Едуард. Това заглавие се използва, когато Disney за първи път представя сценария на покойния режисьор Гари Маршал, но заглавието е смятано за „твърде научно-фантастично“, според The Hollywood Reporter.

Филмът по-късно е преименуван "Хубава жена", по името на песента на Рой Орбисън „Oh, Pretty Woman“, която се чува, докато Вивиан пазарува и е част от оригиналния саундтрак на филма.

2. Сюжетът е бил много по-мрачен

Гари не само променя заглавието, а и разведрява сценария. Въпреки че основната тема е същата, оригиналната история се развива доста по-негативно, като водещата дама не получава щастлив край след срещата си с бизнесмена. Лоутън разкри през 2015 г. пред Vanity Fair, че криминалният трилър "Wall Street" от 1987 г. го е вдъхновил. „Бях чувал за това и за всички тези финансисти, които унищожават компании. Помислих си, че един от тези хора може да срещне някой, който е засегнат от действията му“, казва Лоутън.

В интервю за Variety през 2019 г. Робъртс сподели какви са били първоначалните планове за съдбата на Вивиан в "3000": „Изхвърлят я от колата, хвърлят парите върху нея и по спомен просто си тръгват, оставяйки я в някаква мръсна уличка“, каза тя. Това е много далеч от финалната сцена на пожарната стълба в "Хубава жена".

Робъртс разкри, че преди снимките се срещнала с две жени, които посещавали безплатна клиника, където съпругата на Гари, Барбара Маршал (бивша медицинска сестра), била доброволец. През 2019 г. Барбара споделя с Page Six, че се е гордеела, че Гари включил в сюжета как Вивиан говори за предпазните мерки и как тя нарича себе си „момиче на безопасността“, подчертавайки значението на предотвратяването на болести, предавани по полов път.

3. Ричард Гиър и Джулия Робъртс са първият избор на продуцента

За главните роли в "Хубава жена" продуцентът Гари Голдщайн веднага избрал Робъртс за ролята на Вивиан въз основа на нейното изпълнение в Mystic Pizza (1988), въпреки че тя все още не била известна. Той също така искал Гиър да изиграе Едуард, като се е вдъхновил от неговата роля в American Gigolo (1980) и An Officer and a Gentleman (1982).

Робъртс веднага се съгласила, но Гиър първоначално отказал ролята поради начина, по който бил изграден персонажът на Едуард. След като филмът попаднал под крилото на Disney, компанията започнала да търси голяма звезда за женската роля. Първоначалният по-тежък сценарий щял да доведе до съвсем различен резултат. Сред кандидатите за ролята на Вивиан били Мишел Пфайфър, а на Едуард – Ал Пачино, който дори четял реплики заедно с Робъртс. Но след като Пачино и Бърт Рейнолдс отказали ролите, Гиър размислил и се съгласил да се срещне с Гари и Робъртс.

През 2015 г. Гиър разказал на специалното 25-годишно събиране за Today, че бележка, която Робъртс му оставила по време на срещата, била ключова за решението му: „Тя написала на един от моите Post-it листчета: „Моля, кажи„да“. Прочетох я и казах на Гари: „Мисля, че току-що казах „да“.“

4. Робъртс имала едно условие преди снимките

Според New York Post, когато Робъртс се срещнала с Гари Маршал за първи път, тя веднага заявила: „Няма да съм гола.“

Тя била на 20 години, когато започнали снимките на "Хубава жена" и навършила 21 по време на снимките.

5. Сцената с огърлицата не е била в сценария

Една от най-запомнящите се сцени във филма е, когато Едуард подарява огърлица на Вивиан. Той рязко затваря кутията, изненадвайки я за секунда, преди тя да избухне в смях. Това не е било в сценария, затова не се смеят само героите, но и самата Джулия Робъртс, което придава автентичност на момента, преди двойката да отиде на опера.

Гари разкрива в DGA Quarterly от лятото на 2008 г., че обича да прави шеги по време на снимките и тази сцена с огърлицата не била единственият му комичен момент в "Хубава жена".

" Пуснах слух, че съм сложил златна рибка във ваната и всички, включително Джулия, търсеха рибата."

6. Сюжетът е препратка на Травиата

Едуард води Вивиан на операта Травиата на Джузепе Верди, чиято сюжетна линия за куртизанка (Виолета) и богат бизнесмен (Алфредо) паралелно отразява историята на Вивиан и Едуард.

7.Кинематографичната вселена на Гари Маршал

В "Хубава жена", сервитьор (Алън Кент) хваща летящ охльов, който Вивиан случайно хвърля през стаята по време на изискана вечеря с Едуард и други бизнесмени.

"Хлъзгави малки гадини", казва Вивиан, на което сервитьорът се шегува, "Това се случва през цялото време."

Гари е известен с това, че избира едни и същи актьори в много от филмите си (Робъртс участва в четири от филмите му), но особеното в многократните изяви на Кент е, че той е извършил този акт на доброта и е казал една и съща реплика в множество филми.

Кент също играе друг сервитьор в The Princess Diaries от 2001 г., успокоявайки Миа Термополис на Ан Хатауей, че "това се случва през цялото време", когато тя чупи чашата си.

Кент — като лакей в продължението от 2004 г. Дневниците на принцесата 2: Кралски ангажимент — хваща гривна, която изхвърча от ръката на Хатауей. За пореден път той произнася характерната си реплика: "Това се случва през цялото време."

8. Гари Маршал избра сина си за роля във филма

В мемоарите си от 2012 година My Happy Days in Hollywood Гари Маршал споделя как често включва семейството си в проектите си, макар не винаги да им дава най-запомнящите се роли (по информация на SFGate). Например, неговият баща отговарял за заплатите във филма The Princess Diaries 2: Royal Engagement. Въпреки това сестра му, покойната актриса и режисьор Пени Маршал, играла в Laverne & Shirley, телевизионния проект, който Гари създава.

В "Хубава жена" синът му Скот изпълнява ролята на скейтбордист, който търгува с наркотици.

Племенницата му Трейси Райнер също има минимална роля.

Семейните приятели обаче са имали малко повече късмет. Дългогодишният сътрудник и близък приятел на Гари — Хектор Елизондо, е участвал във всички игрални филми на режисьора. В "Хубава жена" Елизондо играе мениджъра на хотел Барнард "Барни" Томпсън и получава номинация за Златен глобус през 1991 г. за най-добро изпълнение на актьор в поддържаща роля.

9. Ричард Гиър получава много въпроси за "Хубава жена"

По време на турнето си за филма Arbitrage през 2012 г. Ричард Гиър заяви, че не си спомня много от "Хубава жена".

"Хората ме питат за този филм, но съм го забравил", каза той в интервю за Woman's Day в Австралия, според CBS News. "Беше глупава романтична комедия".

В епизод от 2017 г. на Yahoo! "Role Recall" на Entertainment Гиър обясни защо първоначално се е съгласил да участва в проекта. "Това не е моят тип филм; не беше това, което търсех", сподели той.

Гари Маршал изиграл важна роля в решението на Гиър да се включи в проекта. В епизод от 2024 г. на подкаста The Hollywood Reporter's Awards Chatter Гиър разказа на водещия Скот Файнбърг как се е почувствал при първоначалния прочит на сценария на "Хубава жена" и как е казал на Гари: "Виж, просто не виждам героя."

Според Гиър, Гари му отговорил: "Нека ти и аз го намерим."

В същото интервю Гиър добави: "Тотално се гордея с този филм и с работния процес, който вложихме, за да го създадем", добавяйки, "И не само че съм горд, но и благодарен за този филм, защото той ми позволи да правя много други неща." Едно от тези "други неща" беше романтичната комедия Runaway Bride от 1999 г., също режисирана от Гари, с участието на Джулия Робъртс.

10. "Хубава жена" — голям момент за Ханк Азария?

Ханк Азария разказва пред The AV Club в ретроспекция от 2011 г. на своите главни и второстепенни роли в киното и телевизията, че "Хубава жена" е първият му филм, в който има реплики. Любимият гласов актьор от Симпсън изиграва детектив, който разследва смъртта на секс работничка, чието тяло е открито в контейнер за боклук.

11. "Хубава жена" получава нов живот на Бродуей

Въпреки че "Хубава жена" не е мюзикъл в традиционния смисъл, той е филм, изпълнен с музика. Саундтракът включва поп и рок хитове от изпълнители като Рой Орбисън, Дейвид Боуи, Питър Сетера, Натали Коул и Red Hot Chili Peppers. Мощната балада на Roxette "It Must Have Been Love" достигна първото място в Billboard Hot 100 през юни 1990 г., само няколко месеца след излизането на филма.

Саундтракът на Go West с песента "King of Wishful Thinking" достигна осмо място в Billboard Hot 100 през 1990 г. и привлече вниманието на нови поколения през 2018 г., когато Джими Фалън и Пол Ръд пресъздадоха музикалния видеоклип, свързан с "Хубава жена", по време на епизод на The Tonight Show.

През същата година "Хубава жена" беше адаптиран за мюзикъл с оригинална музика и текстове от носителя на Грами Брайън Адамс и неговия дългогодишен партньор в писането на песни Джим Валънс. Сюжетът на мюзикъла следва основната история на филма, включително сцените с операта.

Продукцията имаше своята световна премиера в Чикаго през март 2018 г., преди да се премести в Ню Йорк през август. Шоуто продължи една година на Бродуей, като участваха актьорите Саманта Баркс като Вивиан и Анди Карл като Едуард.

Гари Маршал — който почина от пневмония на 81 години през 2016 г. — беше наясно със сценичната адаптация и се счита за един от авторите на книгата заедно със сценариста Лоутън. Робъртс и членове на семейството на Гари присъстваха на специално представление на Pretty Woman: The Musical на 2 август 2018 г. в негова чест.