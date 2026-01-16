Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

В ексклузивно интервю за "Телеграфно подкастът", маскиран служител от отдел „Борба с наркотрафика“ в Агенция „Митници“ хвърля светлина върху скритата страна на една от най-опасните професии, за реалния риск за живота и дилемата на един родител.

Анонимният митничар е участвал в грандиозната операция, при която бяха заловени 740 кг трева на стойност 6 млн. евро.

Страх за децата

На личния въпрос какво би казал ако някой ден децата му искат да следват по неговите стъпки, агентът отговори:

"Аз като всеки един родител бих бил загрижен за детето си и не бих бил съгласен да работи в рискова среда."

"От друга гледна точка смятам, че нашата професия е изключително достойна и полезна за обществото", каза той и допълни, че има нужда от повече служители, заради нарастващия трафик на товарни автомобили, както и на леки автомобили.

Мъже или жени са по-често извършителите?

Агентът сподели, че в неговата практика по-силният пол е главният извършител на подобни престъпления.

Рисковете на професията

Подобни операции не са рутина и изискват години подготовка и усилия. Опасността се крие във високите рискове, независимо, че служителите са предимно въоражени.

"В нашата работа винаги има рискови моменти. Тя е свързана с лица и хора, които ние не познаваме, не знаем какви биха били техните реакции ", заяви маскираният агент.

"Трудно е да оставаме спокойни, но успяваме. Минали сме обучени за това нещо и успяваме. Имал съм всякакви заплахи-за живота на мен, на семейството ми, от всякакъв вид са били."

Само с един поглед

Работата в екип е ключова за реализацията на такива случаи, както и изграденото с години доверие.

"Всеки в екипа знае какво трябва да направи, какви стъпки следват и винаги си помагаме един на друг", сподели служителят от „Борба с наркотрафика“ и разкри, че има моменти, в които с колегите си се разбират само с един поглед, докато носят маските си.

Истинската цена на тревата

Конфискуваната трева е оценена на колосалната сума от 6 млн. евро, но цената й на улицата е двойна, а в Турция - потенциално три пъти по-скъпа.

"Действително цената на този вид наркотично вещество-марихуана в Турция към момента е 3 пъти по-голяма, от колкото е тук. На улицата 1 грам се продава за около 30-40 евро. Към настоящия момент Турция е един хъб за разпространение на марихуана на целия Близък Изток и търсенето е голямо."

А маршрутът на този тип наркотик е именно през България.

Най-сложният случай

Най-сложният случай в над 10-годишната практика на служителят е т.нар. операция “Ориент Експрес”, в която бяха заловени 206 килограма кокаин.

"Интересното в случая и сложното беше, че залавянето беше извършено в дипломатическа кола в лица с дипломатически статут. Там материята е доста деликатна. Подходихме доста внимателно."

