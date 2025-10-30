Неузнаваема! Кралица Максима на Нидерландия в боен камуфлаж на фронта (СНИМКИ)

Н осейки пълен военен камуфлаж и с боя за лице, кралица Максима на Нидерландия изглеждаше почти неузнаваема по време на посещение в тренировъчен център на холандските въоръжени сили близо до Амстердам.

#Queen #ARMY Queen Maxima Visits the Royal Marechaussee Training Centre in Harderwijk https://t.co/3lkLqBmrRq — News Royal (@new_royal) October 30, 2025

54-годишната кралица е участвал в две тренировъчни учения заедно с членове на Кралската военна полиция (Koninklijke Marechaussee), според съобщения в холандските медии.

В едно от ученията кралица Максима е съдействала за оказване на първа помощ на „пострадал“ по време на симулиран боен сценарий, съобщиха участниците.

Ученията се проведоха в учебния център в Хардервейк, на около 70 километра източно от Амстердам, като част от годината на доброволческата служба в страната – програма, предназначена да насърчи младите новобранци да се присъединят към холандските въоръжени сили.

Дъщерята на кралица Максима, принцеса Амалия, на 21 години, започна собственото си военно обучение през септември, получавайки званието подофицер. Същевременно тя учи право в Амстердамския университет.