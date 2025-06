Колко струва една нощ в най-скъпия хотел в света

Р азбира се, парите не могат да ви купят щастие, но със сигурност могат да ви накарат да се почувствате като крал (или кралица) на света поне за една нощ. Чудили ли сте се някога какво е да отседнете в най-скъпия хотел в света?

Когато Atlantis The Royal в Дубай отвори врати преди две години, той привлече вниманието на целия свят със своя грандиозен старт (все пак Бионсе изнесе първия си концерт от пет години насам на откриването) и eксклузивен списък с гости. Грандиозен, дързък и промотиран като „най-ултра-луксозния курорт за преживявания в света“, хотелът разполага със 795 стаи и апартаменти, 17 ресторанта и бара, 17 бутика от висок клас, здравен център с площ 9 845 метра и множество плувни басейни. Но това не е всичко. Atlantis The Royal издигна лукса на ново ниво, когато представи Royal Mansion (Кралското имение) – рекламиран като „най-скъпият хотелски апартамент в света“!

Предлагайки ненадмината комбинация от разкош и лукс, Кралското имение се разпростира на две нива и предлага на гостите си зашеметяваща гледка към едни от най-емблематичните забележителности на Дубай, като Бурж Халифа, Дубайското виенско колело и Арабския залив.

С впечатляваща цена от 100 000 щатски долара на вечер, този ултра-ексклузивен пентхаус е предназначен за кралски особи, знаменитости и милиардери, които не правят компромис с лукса.

Този просторен апартамент разполага с четири разкошни спални, огромна всекидневна, официална трапезария, напълно оборудвана кухня, стилен бар, зона за игри и частен офис. Перлата на апартамента е огромната тераса с огромен басейн, идеална за невероятните панорамни гледки.

Още с влизането в Кралското имение гостите са посрещнати от величествени фоайета. Интериорът е украсен с фина мраморна облицовка по стените и кухненския остров, а подовете са от ръчно издялан италиански мрамор. За да се балансира пищността, внимателно са подбрани луксозни текстилни изделия като копринени завеси, килими от копринена вълна и спално бельо от най-високо качество. Всеки детайл е прецизно подбран, за да създаде атмосфера на изтънчена елегантност.

gm. Arrived in Dubai for the launch of the new Atlantis The Royal, our suite is insane. Also Beyoncé is playing a private show Saturday night. Wild. pic.twitter.com/rZ3I0YGkDJ

Помислете – позлатени аксесоари в банята, продукти за грижа за кожата Hermes и халати Frette! Обширно меню с възглавници удовлетворява и най-специалните предпочитания на гостите.

Вътре в апартамента има и екслузивна маса за пинг-понг Louis Vuitton. Хотелът също така предлага лични треньори и фитнес персонал, които могат да проведат индивидуални сесии в специалната масажна стая на апартамента. Royal Mansion комфортно настанява до девет възрастни и четири деца, а ако има нужда от още пространство, могат да бъдат добавени съседни стаи, превръщайки го в кралски апартамент с общо 20 помещения.

Take a look inside the $100,000-a-night Royal Mansion at Dubai’s fancy Tetris-shaped Atlantis The Royal hotel where Beyonce stayed. As big as Fort Knox, the duplex suite has it all, from a TV that is so big it’s an LED wall, 100-year-old olive trees-https://t.co/2NDwFNy5VR pic.twitter.com/i0l0FTDuXi