Настръхването – древният рефлекс, който издава емоциите ни преди съзнанието

Н астръхването се появява за части от секундата – от студ, страх, музика или внезапно докосване. Изглежда като просто странна кожна реакция, но зад нея се крие древен механизъм на нервната система.

Защо настръхваме

Какво представлява „пилоерекцията“?

Медицинският термин за настръхването е пилоерекция. В кожата, в непосредствена близост до космените фоликули, са разположени малки гладки мускули, наречени musculus arrector pili. Когато тези мускули се свият, фоликулът леко се повдига, косъмът се изправя, а на повърхността на кожата се появява характерната подутина.

Този процес се задейства от симпатиковата нервна система – частта от автономната нервна система, отговорна за реакцията „бий се или бягай“. Сигналът може да бъде провокиран от:

Внезапен студ;

Страх или силно вълнение;

Въздействаща музика или ярък спомен;

Физическа болка или неочаквано докосване.

Тази реакция не подлежи на съзнателен контрол – кожата често реагира преди самият мозък да е обработил напълно информацията.

Еволюционното наследство

Основната биологична цел на пилоерекцията е защитата от студа. При животните с гъста козина изправените косми задържат слой въздух близо до тялото, който действа като изолатор и намалява загубата на топлина.

За хората този ефект е практически безполезен, тъй като косата и окосмяването ни са твърде редки. Поради това настръхването се счита за рудиментарен механизъм – остатък от миналото ни, който се е съхранил въпреки еволюционните промени.

Връзката със силните емоции

Втората често срещана причина са силните емоционални преживявания. Страхът, възхищението или дълбокото музикално преживяване активират нервната система по същия начин, по който го прави физическата заплаха. В отговор сърдечният ритъм се ускорява, съдовият тонус се променя и мускулите около космените фоликули се свиват. Оттук произтича и популярният израз „косата ми настръхна“. Понякога усещането за изтръпване може да бъде по-интензивно от видимите промени по кожата.

Микросистема под повърхността

Изследвания, публикувани в научното списание Cell, разкриват, че мускулът, нервът и косменият фоликул образуват единна микросистема. Проучването описва връзката между симпатиковия нерв, мускула arrector pili и фоликуларните стволови клетки. В условия на студ тази система не само изправя косъма, но и участва в регулирането на неговия растеж – функция, която при хората вероятно също е остатъчна.

Кога трябва да внимаваме?

В повечето случаи настръхването е напълно безобидно и изчезва веднага щом премине стимулът. Експертите обаче съветват да се консултирате с лекар, ако тези симптоми са чести, необясними или придружени от:

Изтръпване, болка или слабост;

Замаяност или загуба на съзнание;

Неясен говор;

Обрив или силен сърбеж.

В такива ситуации е възможно да не става въпрос за обикновен рефлекс, а за сигнал за неврологичен, съдов или алергичен проблем.