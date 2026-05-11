Настръхването – древният рефлекс, който издава емоциите ни преди съзнанието

Н астръхването се появява за части от секундата – от студ, страх, музика или внезапно докосване. Изглежда като просто странна кожна реакция, но зад нея се крие древен механизъм на нервната система.
- Какво представлява „пилоерекцията“?
Медицинският термин за настръхването е пилоерекция. В кожата, в непосредствена близост до космените фоликули, са разположени малки гладки мускули, наречени musculus arrector pili. Когато тези мускули се свият, фоликулът леко се повдига, косъмът се изправя, а на повърхността на кожата се появява характерната подутина.
Този процес се задейства от симпатиковата нервна система – частта от автономната нервна система, отговорна за реакцията „бий се или бягай“. Сигналът може да бъде провокиран от:
- Внезапен студ;
- Страх или силно вълнение;
- Въздействаща музика или ярък спомен;
- Физическа болка или неочаквано докосване.
Тази реакция не подлежи на съзнателен контрол – кожата често реагира преди самият мозък да е обработил напълно информацията.
- Еволюционното наследство
Основната биологична цел на пилоерекцията е защитата от студа. При животните с гъста козина изправените косми задържат слой въздух близо до тялото, който действа като изолатор и намалява загубата на топлина.
За хората този ефект е практически безполезен, тъй като косата и окосмяването ни са твърде редки. Поради това настръхването се счита за рудиментарен механизъм – остатък от миналото ни, който се е съхранил въпреки еволюционните промени.
- Връзката със силните емоции
Втората често срещана причина са силните емоционални преживявания. Страхът, възхищението или дълбокото музикално преживяване активират нервната система по същия начин, по който го прави физическата заплаха. В отговор сърдечният ритъм се ускорява, съдовият тонус се променя и мускулите около космените фоликули се свиват. Оттук произтича и популярният израз „косата ми настръхна“. Понякога усещането за изтръпване може да бъде по-интензивно от видимите промени по кожата.
- Микросистема под повърхността
Изследвания, публикувани в научното списание Cell, разкриват, че мускулът, нервът и косменият фоликул образуват единна микросистема. Проучването описва връзката между симпатиковия нерв, мускула arrector pili и фоликуларните стволови клетки. В условия на студ тази система не само изправя косъма, но и участва в регулирането на неговия растеж – функция, която при хората вероятно също е остатъчна.
- Кога трябва да внимаваме?
В повечето случаи настръхването е напълно безобидно и изчезва веднага щом премине стимулът. Експертите обаче съветват да се консултирате с лекар, ако тези симптоми са чести, необясними или придружени от:
- Изтръпване, болка или слабост;
- Замаяност или загуба на съзнание;
- Неясен говор;
- Обрив или силен сърбеж.
В такива ситуации е възможно да не става въпрос за обикновен рефлекс, а за сигнал за неврологичен, съдов или алергичен проблем.