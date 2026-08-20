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Нашествие от туристи: Къде в Европа чужденците са повече от местните жители

Нови данни на Евростат показват кои европейски дестинации са най-пренаселени от туристи. Гръцките острови Санторини, Родос и Корфу оглавяват класацията в целия ЕС с над 100 нощувки на всеки един местен жител за последната година

20 август 2026, 13:24
Нашествие от туристи: Къде в Европа чужденците са повече от местните жители
Източник: istock

Н ови данни на Евростат разкриват кои европейски дестинации отчитат най-високо туристическо пренасищане, съобщава Euronews.

Класацията се оглавява от Южното Егейско море в Гърция, където се падат над 127 туристически нощувки на всеки един местен жител.

Гърция отдавна е сред любимите дестинации за почивка, но новите данни на Евростат за изминалата 2024 г., анализирани от Greek Reporter, показват, че гръцките острови са преминали всякакви рекордни нива на туристическо пренасищане в целия Европейски съюз.

Цифрите са категорични: в тези региони чуждестранните гости са прекарали повече нощувки спрямо броя на местното население, отколкото където и да било другаде в ЕС.

Южните егейски острови, сред които известните Санторини, Родос и Кос, оглавяват класацията. За миналата година там са регистрирани изумителните 127,2 нощувки на всеки жител. С общо над 41,5 милиона нощувки при население от едва около 326 000 души, регионът отчита най-голямата разлика между брой туристи и местно население в целия ЕС.

Йонийските острови са плътно на второ място

На втора позиция се нареждат Йонийските острови, включващи Корфу и Закинтос. Там се падат по 102,6 нощувки на жител, с общо 20,5 милиона нощувки спрямо население от около 200 000 души. Нито един друг европейски регион извън Гърция не се доближава до тези трицифрени показатели.

Кои са останалите туристически магнити в Европа?

Ето кои са другите дестинации с най-високо съотношение на нощувки спрямо броя на местните жители:

3. Болцано (Италия): Живописната италианска провинция, смятана за входна врата към Доломитите в Алпите, заема третото място с 68,9 нощувки на жител.

4. Адриатическото крайбрежие на Хърватия: Дом на хитовите дестинации Дубровник и Сплит, регионът отчита 67,5 нощувки на жител.

5. Балеарските острови (Испания): Ибиса, Майорка и Менорка регистрират 60 нощувки на жител.

6. Остров Крит (Гърция): Най-големият гръцки остров се нарежда на шесто място с 55,6 нощувки на жител.

Къде в Европа няма туристически натиск?

Като цяло за повечето региони в страните от ЕС се падат под 15 нощувки на жител. Дори третият регион в Гърция – Северно Егейско море – отчита скромните 14,9 нощувки на жител, макар това пак да го поставя на 24-то място в общата класация.

На противоположния полюс са дестинации като Мазовецкото войводство в Полша (обхващащо столицата Варшава) с едва 0,7 нощувки на жител. На абсолютното последно място по туристическа гъстота е френският отвъдморски остров Майот в Индийския океан, където са отчетени едва 0,5 нощувки на жител.

Източник: Euronews    
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