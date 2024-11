Най-старата писменост в света може би произхожда от мистериозни, неразчетени символи

И зследователите са открили връзки между предшественика на най-старата писмена система в света и мистериозните, сложни рисунки, оставени от гравирани цилиндрични печати, които са били прекарвани през глинени плочки преди около 6000 години.

Учените смятат клинописното писмо за първата писмена система, а хората са използвали клиновидните му знаци, за да изписват древни езици като шумерския върху глинени плочки от около 3400 г. пр. Смята се, че писмената система произхожда от Месопотамия - региона, в който се развива най-ранната известна цивилизация в света, който сега е съвременен Ирак.

Преди клинописното писмо обаче е съществувала архаична писменост, използваща абстрактни пиктографски знаци, наречена протоклинописно писмо. Тя се появява за първи път около 3350-3000 г. пр. н. е. в град Урук, в днешен Южен Ирак.

Но произходът на появата на протоскунеида е неясен и много от символите му остават неразгадани.

Изследователите, които правят внимателен анализ на протоскунеидните символи, с изненада откриват сходства, когато изучават гравюрите на цилиндричните печати, изобретени в Урук през 4400 г. пр.н.е. и използвани за отпечатване на мотиви върху мека глина. Някои от символите не само съвпадат напълно, но и изглежда, че предават едни и същи значения във връзка с древните транзакции и търговия.

Проучване, в което подробно са описани приликите, е публикувано във вторник в списание Antiquity.

„Нашите открития доказват, че рисунките, гравирани върху цилиндричните печати, са пряко свързани с развитието на протоскунеида в Южен Ирак. Те също така показват как значението, първоначално свързано с тези дизайни, е било интегрирано в писмената система“, казва съавторът на изследването Силвия Ферара, професор в катедрата по класическа филология и италианистика в Болонския университет.

Резултатите от анализа биха могли да променят начина, по който учените разбират как е била изобретена писмеността и какво подсказва тя за напредъка на древните цивилизации, развили технологии като счетоводството и писмеността преди хиляди години.

От счетоводство към писменост

Урук, известен днес като Варка, е един от най-ранните градове в Месопотамия и служи като център на културно влияние, което може да се проследи от днешен Югозападен Иран до Югоизточна Турция.

Древният метрополис е мястото, където са изобретени цилиндричните печати, използвани за административни цели.

Печатарите гравирали мотиви върху цилиндрите, които след това можели да се търкалят по мокра глина, за да се пренесат мотивите. Предграмотното общество широко използвало печатите в ранна счетоводна система, която помагала за проследяване на производството, съхранението и движението на реколтата и текстила. Според авторите на изследването мотивите върху печатите са действали като ранна форма на брандиране за идентифициране на стоките.

В допълнение към печатите счетоводните системи, които се развиват през четвъртото хилядолетие пр.н.е., също така физически документират търговията със стоки с помощта на етикети, таблички с цифри, жетони и глинени топки, наречени були.

Изследователите отдавна смятат, че протокунеидът се е развил от тези ранни счетоводни методи, но не е имало категорична връзка, която да покаже как е станал преходът. И за разлика от цилиндричните печати, стотиците иконографски знаци, приписвани на протокнижовното писмо, са открити само върху плочки в Южен Ирак.

„Близката връзка между древните печати и изобретяването на писмеността в Югозападна Азия е (призната) отдавна, но връзката между конкретните изображения на печатите и формите на знаците почти не е изследвана. Това беше нашият начален въпрос: Дали образите на печатите са допринесли значително за изобретяването на знаците в първата писменост в региона?“, казва Ферара.

Екипът систематично сравнява мотивите от цилиндричните печати с протоскунеиформените пиктограми, за да провери дали някои от тях корелират както по форма, така и по значение. Изследователите са очаквали да открият маргинални и косвени връзки, но вместо това са идентифицирали изображения от печати, които изглежда директно са се трансформирали в знаци от протокнижовната писменост, което предполага, че печатите са изиграли роля в развитието, довело до раждането на първата писмена система - казва Ферара.

Изображенията с най-силна връзка са свързани с пренасянето на буркани и платове - казва водещият автор на изследването Катрин Кели, научен сътрудник в катедрата по класическа филология и италианистика в Болонския университет. Символите показваха изображения на набраздени текстилни изделия и съдове, пренасяни в мрежи, много от които се движат към фасадите на сградите. Обменът на тези предмети е ставал между или в рамките на различни градове и вероятно е включвал различни храмове, така че печатите и плочките са помогнали за документирането на сделките, според авторите на изследването.

„Фокусирахме се върху изображенията от печати, които са възникнали преди изобретяването на писмеността, като същевременно продължават да се развиват и в протограмотния период. Този подход ни позволи да идентифицираме поредица от дизайни, свързани с транспортирането на текстил и керамика, които по-късно са се развили в съответните протописмени знаци“, казват Кели и съавторът на изследването Матия Картолано, научен сътрудник в университета в Болоня, в съвместно изявление.

Установяване на древна връзка

Подобни сходни изображения в печатите и протокнижовните знаци показват близка връзка между тях, казва Екърт Фрам, професор по близкоизточни езици и цивилизации в Йейлския университет. Фрам не е участвал в проучването.

„Статията прави това за първи път, като установява по убедителен начин, че редица (прото-кунеични) знаци имат иконографски близки паралели в репертоара от изображения на печатите. Още по-амбициозно е, че авторите се стремят да покажат чрез контекстуален анализ, че клъстерите от изображения върху печатите могат да бъдат открити в подобни конфигурации върху изписаните глинени плочки“, каза Фрам.

Очевидно е, че древните месопотамци са използвали печатите заедно с писмеността в продължение на хиляди години, така че едната форма на документиране не е била просто естествено заменена от другата.

Сега екипът е нетърпелив да проучи какви видове продукти са били пренасяни в съдовете в мрежите и защо изображенията са се запазили на такава голяма географска територия в продължение на толкова много векове - и защо обменът е бил достатъчно важен, за да бъде документиран върху глинени плочки.

Преди това изследователите смятаха, че обикновените жетони са допринесли за системата за цифри, използвана в протоцикленовите знаци, докато сложните жетони с разрези и други знаци са били в основата на нецифровите знаци, но това не е така, казва д-р Джей Кейл Джонсън, професор по история на знанието в древния свят в Свободния университет в Берлин. Джонсън не е участвал в новото изследване.

„Тази празнина в историята на произхода - откъде идват нецифровите протоцифрови знаци - остана неразрешена. Въпреки че хората често са казвали, че изображенията на нецифровите знаци трябва да идват от печати (глифи) или някакъв друг вид представяне, работата по конкретното идентифициране на предшествениците е била много малко. Но тази статия е важна стъпка в идентифицирането на тези конкретни предшественици“, каза Джонсън.

Дешифриране на непознати символи

Колкото повече изследователите откриват за древни градове като Урук и връзките между иконографията, използвана от древните цивилизации, толкова повече може да успеят да разшифроват стотиците неизвестни протоскунеични пиктограми - казват авторите на изследването.

„С оглед на стилизирания и често абстрактен характер на много протоскунеиформени знаци - силен контраст с много по-изобразителните египетски йероглифи - вероятно никога няма да бъде постигнат пълен консенсус за това какво представляват тези знаци и откъде произхождат, но това не означава, че не трябва да се опитваме да изследваме въпроса“, казва Фрам.

Писането изглежда като необходима технология, която би се развила естествено с времето, но то е било изобретявано самостоятелно - без да се знае за съществуването на писменост - само няколко пъти в световната история, казва Ферара.

„Така че отдавна представлява интерес въпросът какви социални и технологични условия са насърчили концептуалните, когнитивни скокове, довели до писмения език. Макар че журито все още не е решило колко езикови кодове всъщност има най-ранната фаза на клинописа, важното е, че тя е довела до „истинска“ писменост в рамките на няколко века, така че изобретяването на протоклинописа е вододел“, казва Ферара.

Разбирането, че мотивите от печатите са пряко свързани с пиктограмите, които в крайна сметка ще положат основите на първата писмена система, показва как значението се е пренасяло от мотивите към писмеността, казват авторите на изследването.

„Концептуалният скок от предписмената символика към писмеността е значително развитие на човешките когнитивни технологии. Изобретяването на писмеността бележи прехода между праисторията и историята, а резултатите от това изследване преодоляват тази пропаст, като показват как някои късни праисторически изображения са били включени в една от най-ранните изобретени писмени системи“, казва Ферара.

