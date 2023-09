Нещастието да се родиш в Аушвиц: Историята на Анджела Орош

М есец май, 1944 година. Аушвиц. Самият Ад е слезнал на земята и се е настанил в душите и умовете на група хорa, които за нещастие имат и власт. Гладът, мизерията и смъртта са оправдано ежедневие. Една жена прекрачва прага на концентрационния лагер. Името ѝ е Вера, те е млада еврейка от Унгария. Сърцето ѝ се е сгърчило от страх за бъдещето, но в утробата ѝ расте малка безумна недежда. Вера е бременна.

Нейната история е историята и на много други жени, имали нещастието да родят в Аушвиц. Само че Вера изважда невероятен късмет, сякаш спуснат някъде отвисоко, за да напомни, че и в най-мрачните времена се крие чудо. Документалният филм "Родена в Аушвиц", който можете да гледате в богатата Видеотека VOD – част от ТВ платформата на EON проследява съдбата на Вера и по дълбоко трогателен начин разгръща темата за поколенческата травма. Защото дори когато оцеляваш от Аушвиц, ти не си съвсем оцелял, животът ти продължава да е борба, която като нервни импулси се предава на твоите деца, а те на свой ред я предават на своите. И така, докато някой не скъса веригата...

"Родена в Аушвиц" не е предимно филм за ужасите на Холокоста, а по-скоро се съсредоточава върху наследяването и преодоляването на травмата. Режисьорите проследяват историята на три поколения жени, които се справят с дългата сянка на преживяното в Аушвиц - всяка по свой собствен начин. Личният разказ, който ще откриете в специалната видеотека на EON, е едновременно и разтърсващ, и лекуващ.

С години Вера отказва да си припомня ужасите на Аушвиц. Тя е намерила пристан и утеха след спасението и се опитва да живее нормален и спокоен живот, доколкото това е възможно. Една от най-силните човешки нужди обаче е да познаваш корените си.

След години внучката на Вера ще ѝ каже "Бабо, разкажи ми", а Вера неохотно ще започне да го прави. Ще разкаже за това как никога повече не е видяла мъжа си, как са настоявали да направи аборт, как е работила най-черната работа бременна, как доктор Менгеле е правил експерименти с нероденото ѝ бебе, как е инжектирал матката ѝ с химикали и как ужасно много я е боляло, как е родила тайно и три часа след това са я изкарали навън, за да ги преброят германците, как е криела еднокилограмовото си бебе в продължение на седмици, как то е било толкова немощно, че дори не е плакало, как точно когато са ги изпратили към един тунел с думите, че ще ги изтребят е дошло спасението.

Днес бебето-чудо от Лагера на смъртта е познато като Анджела Орош - оцеляла от Аушвиц само на няколко седмици и дългогодишна активистка за жертвите и оцелелите от Холокоста. Нейните показания са довели до осъждането на двама бивши нацисти през 21 век.

Мнозина обаче нямат късмета на Анджела и нейната майка. Анги, както я нарича Вера, е едно от шепата бебета, родени в лагера, които успяват да оцелеят до освобождението.

