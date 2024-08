Мъж помоли за помощ за странен феномен: Къщата на съседите му се прожектира в спалнята на дома му

М ъж се обърна към Фейсбук за отговори, след като забелязва, че къщата на съседа му се прожектира с "главата надолу" върху стената на спалнята му.

Това не е гледка, с която очаквате да се събудите - от една страна, къщите на съседите по принцип не са обърнати с главата надолу, а от друга - рядко са от вътрешната страна на собствената ви къща. Затова, споделяйки снимки на инцидента, Стефан Легард Андерсен моли за обяснение.

