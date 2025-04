Куклите Дарума: Символите в най-популярния японски сувенир

В храма Кацуо-джи куклите Дарума наблюдават посетителите от всеки ъгъл. Те са подредени между клоните на дърветата, струпани са около олтарите и са разпръснати на различни места, проблясвайки с яркочервената си боя сред хълмистата гора, пише CNN.

Емблематичните японски кукли варират по размер и има хиляди от тях в този 1300-годишен храм, разположен на около час път от централната част на Осака, в националния парк Мино.

Според храма Кацуо-джи, който е известен като „храмът Дарума“ от около 100 години, куклите са символ на късмет в Япония и изразяват решителност и амбиция. Те също така са се превърнали в едни от най-разпознаваемите и популярни сувенири в страната от няколко десетилетия.

Кацуо-джи е свързан със символиката на успеха и победата повече от хиляда години. Множество императори и шогуни са посещавали храма, за да поискат благословия. Днес, местните жители го посещават преди важни изпити или бизнес срещи.

Марко Фасано, италиански екскурзовод, живеещ в Япония и основател на Tanuki Stories, е посещавал храма Кацуо-джи многократно, включително и за късмет, преди да вземе своя тест за владеене на японски език.

„Има цял процес, през който трябва да преминеш, когато купуваш Дарума,“ обяснява Фасано, който открива храма по време на проучвания за своите обиколки. „Трябва да измислиш нещо, което искаш да постигнеш, да напишеш желанието си върху него, да нарисуваш едното око, да пречистиш Дарума с малко тамян и после да я вземеш със себе си.“

За разлика от други талисмани или ритуали, куклите Дарума не са просто нещо, на което да пожелаеш нещо и да се надяваш то да се сбъдне, обяснява Фасано.

„Всеки път, когато погледнеш своята Дарума, трябва да запомниш желанието си и да се запиташ: 'Какво ще направя днес, за да постигна тази цел?' Това е начин да си напомняш, че трябва да работиш активно за това.“

Второто око се запълва само след като целта е постигната, и в този момент куклата Дарума може да бъде върната в храма.

„Когато отидеш там и видиш, че всички тези хора са постигнали своите желания, това е доказателство, че и твоето желание може да се осъществи,“ казва Фасано.

„Символ на постоянство“

Мрачната история на куклите

Кръгли и червени с намръщени лица, куклите представляват Бодхидхарма (или „Дарума“ на японски), монахът от пети век, който основава дзен будизма. Последователите смятат, че монахът е медитирал толкова дълго, че е загубил крайниците си – илюстрирано от заоблената форма на куклата, която е тежка в основата си и винаги да стои изправена.

„Това стана символ на постоянство,“ казва Фасано. „Според дзен будизма, отговорите са вече вътре във вас. Това не е нещо, което идва внезапно като дар, а нещо, върху което трябва да работите упорито и да откриете в себе си.“

Според друга легенда, монахът отрязал клепачите си, за да не заспива по време на медитацията си, което обяснява широко отворените очи на куклите.

