Колко надежден е "Нострадамус" и ще познае ли следващия президент на САЩ?

М оделът "Ключове към Белия дом" на президентския историк Алън Лихтман отдавна е обявен за надежден предсказател на резултатите от изборите в САЩ.

Моделът, разработен през 1981 г., използва 13 верни/неверни въпроса, известни като "ключове", за да оцени силата на позицията на действащата партия. Когато шест или повече от тях са неверни, моделът предвижда загуба за действащата партия. Въпреки успехите си - той е прогнозирал правилно девет от последните 10 избори - моделът е подложен на контрол, като някои критици го наричат "повърхностен" и "склонен към пристрастия".

Моделът бе подложен на особено остро внимание покрай решението на президента Джо Байдън да не се кандидатира за преизбиране в полза на вицепрезидента Камала Харис. Лихтман нарече натиска върху Байдън от страна на демократите да се откаже от надпреварата "глупава, саморазрушителна ескалация" и че президентът има достатъчно "ключове", за да спечели.

В разговор с Newsweek за тази статия Лихтман заяви: "Всеки успешен прогнозен модел, особено такъв, който оспорва подхода на социолозите и социологическите агенции, ще привлече критици."

И той ги привлича.

Какво казват критиците за "13-те ключа"

Ларс Емерсън и Майкъл Ловито са двама репортери и възпитаници на Американския университет, където Лихтман преподава, които по-рано тази година (с мотива, че се грижат за репутацията на своята "Алма матер") написаха подробна критика на модела за The Postrider и заявиха, че Лихтман е "нечестен", когато твърди, че правилно е предсказал резултата от изборите през 2016 г.

Моделът на Лихтман е създаден, за да предсказва правилно победителя в националния вот, което и прави до 2016 г., когато бившият държавен секретар Хилари Клинтън печели националния вот, но Доналд Тръмп печели Избирателната колегия.

Въпреки това Лихтман е един от малкото хора, на които се приписва прогнозата за победата на Тръмп. Емерсън и Ловито твърдят, че той е пренаписал "историята, за да замаже, че неговият модел е предвидил само националния вот, който Тръмп е загубил".

От 2016 г. насам Лихтман се е заел да прогнозира победителя в изборите, а не кой е спечелил националния вот.

"Твърдейки, че никога не е грешал, той прави лоша услуга на своя модел. Напълно нормално е да си сгрешил през 2016 г., почти всички са грешали, това изисква известна саморефлексия и прозрачност за това какво е можело да се направи по-добре", казват Емерсън и Ловито в имейл до Newsweek.

"Една от най-последователните критики към 13-те ключа е, че те не се основават на твърди данни", казаха Емерсън и Ловито пред Newsweek.

Моделът на Лихтман е "податлив на пристрастия и субективност", казват двамата репортери.

Джеймс Е. Кембъл, почетен професор по политически науки в университета в Бъфало, заяви пред Newsweek в имейл: "Много от ключовете или показателите са силно субективни. Дали е имало социални вълнения или голям скандал или дали някой от кандидатите е или не е харизматичен, например, се преценява "в очите на зрителя".

В отговор на критиките относно субективността Лихтман заяви пред Newsweek: "На всеки четири години критиците твърдят, че трябва да променям ключовете в светлината на изключителни обстоятелства. През 2008 г. афроамериканец се кандидатира за първи път като кандидат на голяма партия. През 2016 г. за първи път жена се кандидатира от основната партия."

Лихтман заяви, че има два отговора на тези твърдения: "Не можеш да промениш успешен модел в движение. Ключовете са издържали на много по-големи промени в американската икономика, политика, демография и общество, отколкото събитията от която и да е скорошна кампания".

Нейт Силвър

През 2011 г. в "Ню Йорк Таймс" предизборният прогностик Нейт Силвър нарича модела на Лихтман "повърхностен" и казва, че "не става въпрос толкова за това, че е открил правилния набор от ключове, колкото за това, че е ключар и може да продължи да изработва нови ключове, докато се случи да отвори всичките 38 врати".

Бързо напред до юли. Ден преди Байдън да заяви, че няма да се стреми към преизбиране, Силвър - основал сайта за моделиране на изборите FiveThirtyEight - влезе в словесна война с Лихтман в X, бившия Twitter.

Лихтман публикува цитат от довереника на Байдън Рон Клейн: "Той остава на мястото си. За 13-те ключа, които не се обръщат към непостоянните социологически проучвания". (Лихтман вече е казвал пред Newsweek, че Байдън е почитател на модела).

След това Силвър препубликува публикацията на Лихтман, като добави и свои собствени мисли: "Нито един от 13-те ключа не е, че президентът не е в състояние надеждно да завърши изречение, но това изглежда съществено за диагностициране на шансовете му за преизбиране."

Силвър вероятно е имал предвид катастрофалното представяне на Байдън на дебатите на 27 юни, което предизвика широка паника сред демократите.

Лихтман отговори, че Силвър няма "фундаментална основа в историята и изборите" и го нарече "съставител на социологически проучвания, чиновник".

"Ако бяхме освободили президентите въз основа на предполагаеми физически заболявания, щяхме да освободим ФДР, Рейгън и Джей Еф Кей", добавя историкът.

"Искате ли да се хванете на бас?" Силвър отвърна на удара. "Да кажем 250 хил. при равни шансове?"

Лихтман не е отговорил публично. На следващия ден Байдън се отказва.

Лихтман отдавна твърди, че традиционните методи за проучване на общественото мнение често не успяват да уловят основната динамика, която определя резултатите от изборите, и съветва да не се обръща прекалено голямо внимание на социологическите проучвания, особено в нестабилни изборни години.

Емерсън и Ловито обаче предполагат пред Newsweek, че моделът "Кис" не е по-добър от социологическите проучвания.

"Ако вземете този, който е водил в проучванията на общественото мнение от всички избори от 1984 до 2020 г., и прогнозирате, че ще спечели, бихте предвидили правилно 9/10 избори, което е точно същият рекорд, за който може да претендира Лихтман", казват те.

"Това най-малкото показва, че неговият рекорд от 9/10 е малко по-малко уникален, когато се постави в контекста", добави Емерсън в последващ имейл с Newsweek.

Емерсън продължи: "Може би още по-остро се оспорва неговото отхвърляне на социологическите проучвания. Ако социологическите проучвания са поне толкова точни, колкото неговия по-субективен модел, това повдига въпроси за надеждността на неговия подход и дали пренебрежителната му позиция спрямо социологическите проучвания е оправдана."

"Северната звезда" на моделите за прогнозиране

Лихтман обаче остава привидно непоколебим за критиците.

"Ключовете" са единствени сред всички прогнозни модели с 40-годишен опит в успешните президентски прогнози Ключовете са Северната звезда на моделите за прогнозиране. Те остават непроменени въпреки уникалните събития в отделните кампании.", казва той пред Newsweek.

"Северната звезда на моделите за прогнозиране" не е това, което политологът Джулия Азари би нарекла. Всъщност тя заяви пред Newsweek, че е погрешно "Ключовете към Белия дом" изобщо да се наричат модел.

"Подобно на повечето политолози, намирам цялата суматоха около "модела" на Лихтман в най-добрия случай за глупава. 13-те ключа са най-полезни като отправни точки за въпроси: какво прави една вредна, разделяща първична надпревара? Какво се счита за провал в политиката? Какво е харизма? Това са интересни и важни въпроси! Но това не е "модел" в никакъв смисъл", каза Азари, която е професор в университета "Маркет" в Уисконсин.

Азари твърди, че при полезното моделиране на избори един модел трябва да се стреми към пестеливост, специфичност и теория на изборите. Азари добави, че "не искаме моделът да е твърде адаптивен, защото тогава просто приспособяваме описанието към променящите се условия, без всъщност да определяме кои фактори са се променили и как."

Азари каза: "Бих искал журналистите да попитат д-р Лихтман за неговите прозрения за това как всъщност протичат изборите, като се възползват от историческата му перспектива, вместо да се занимават с този "модел".

Лихтман добави, че "не виждам бъдещи промени в 13-те ключа. Възможно е безпрецедентни събития да променят моделите на историята, които са се запазили в продължение на 160 години, но това не може да се знае предварително. Но аз винаги съм отворен за нови възможности и не съм толкова арогантен, за да приема, че Ключовете ще се задържат завинаги".

