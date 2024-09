Честито! Секссимволът Моника Белучи навърши 60 години

Т я е актриса, модел, майка и една от най-известните жени в света. Моника е от тези дами, за които се говори много, помнят се дълго и винаги всички се обръщат след тях, когато влязат в стаята. Тя има не само красота, но и непреодолима харизма, пише Edna.bg.

Първоначално красавицата започва да учи право в университета в Перуджа, но през 1988 г. се мести в Милано и подписва договор с модната агенция Elite Model Management.

Скоро след това става една от най-известните манекенки в Италия, Париж и Ню Йорк и прекъсва следването си. През 1989 г. тя се записва на курсове по актьорско майсторство и година по-късно се снима в първия си филм.

Всички знаем колко шеметно се развива кариерата ѝ след това, а междувременно Моника успява да завладее сърцето на актьора Венсан Касел, от който има две дъщери.

Двамата се разведоха през 2013 г. след 18 години съвместен живот. Тогава актрисата обяви, че продължава напред с живота си и ще се съсредоточи върху кариерата си.

Тя винаги е била сред малкото известни дами, които смятат, че възрастта не е недостатък и една жена след 35 не е твърде стара, за да се чувства красива и желана.

I remember my last years resolution. I kept it. To keep on Rocking you people. And you keep on Rocking me. Thank you. Here's MONICA BELLUCCI pic.twitter.com/OHANAgU2LF